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Московский листок

В Донецке Романа Манекина, пророссийского активиста, приговорили его к 2 с половиной годам колонии-поселения за посты в Фейсбуке

Опубликовано 05.06.2021 в разделе комментариев 4

донбасс ополчение
В Донецке Романа Манекина, пророссийского активиста, приговорили его к 2 с половиной годам колонии-поселения за посты в Фейсбуке

Роман Манекин - человек сложный. Он писал в своем Фейсбуке о том, что ему не нравится в работе чиновничьего аппарата Донецка. А не нравилось ему многое.

В 2017 году его уже арестовывали в ДНР за его посты в Фейсбуке, при аресте ногу сломали.

В этот раз его банально похитили прямо из квартиры в середине декабря 2020 года – с тех пор он «на подвале».

В конце декабря донецкие "органы" признали, что они его арестовали и проверяют на "причастность к шпионажу в пользу Украины". Видимо, следствие на нашло ничего, что было бы похоже на шпионаж. Поэтому приговор в 2,5 года, а не в 12 лет, как это бывает по ту сторону контактной линии.

Но суд был закрытым. А последнее "открытое" заседание провели со второй попытки таким образом, чтобы родственники Манекина или другие желающие послушать, что в том приговоре, так и не смогли попасть.

О сути вердикта информации нет. И мне это не нравится…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
м написал 05.06.2021 11:15
Все к чему прикасается Кремль превращается в дерьмо... "Русская весна"... Печально...
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Ездють в Туву парою педерасты старые!
3авидонов Никос написал 05.06.2021 11:15
Ужас! И вот за этот Лугандон главвред воевал!
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(без названия)
стоик7907 написал 05.06.2021 11:14
киевские и московские жиды - братья на веки?
кто против - "антисемитские свиньи" ?
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(без названия)
Кыпс написал 05.06.2021 11:10
Белоруссия, Расея, Лугандония,
Да они родные сестры все.
Соревнуются кто более свободы у народа отберет,
больше активистов кто посадит,
установит круче беззаконие... .
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