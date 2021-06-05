В Донецке Романа Манекина, пророссийского активиста, приговорили его к 2 с половиной годам колонии-поселения за посты в Фейсбуке

Роман Манекин - человек сложный. Он писал в своем Фейсбуке о том, что ему не нравится в работе чиновничьего аппарата Донецка. А не нравилось ему многое.

В 2017 году его уже арестовывали в ДНР за его посты в Фейсбуке, при аресте ногу сломали.

В этот раз его банально похитили прямо из квартиры в середине декабря 2020 года – с тех пор он «на подвале».

В конце декабря донецкие "органы" признали, что они его арестовали и проверяют на "причастность к шпионажу в пользу Украины". Видимо, следствие на нашло ничего, что было бы похоже на шпионаж. Поэтому приговор в 2,5 года, а не в 12 лет, как это бывает по ту сторону контактной линии.

Но суд был закрытым. А последнее "открытое" заседание провели со второй попытки таким образом, чтобы родственники Манекина или другие желающие послушать, что в том приговоре, так и не смогли попасть.

О сути вердикта информации нет. И мне это не нравится…

А.Б.