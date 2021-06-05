В Донецке Романа Манекина, пророссийского активиста, приговорили его к 2 с половиной годам колонии-поселения за посты в Фейсбуке

Роман Манекин - человек сложный. Он писал в своем Фейсбуке о том, что ему не нравится в работе чиновничьего аппарата Донецка. А не нравилось ему многое.
В 2017 году его уже арестовывали в ДНР за его посты в Фейсбуке, при аресте ногу сломали.
В этот раз его банально похитили прямо из квартиры в середине декабря 2020 года – с тех пор он «на подвале».
В конце декабря донецкие "органы" признали, что они его арестовали и проверяют на "причастность к шпионажу в пользу Украины". Видимо, следствие на нашло ничего, что было бы похоже на шпионаж. Поэтому приговор в 2,5 года, а не в 12 лет, как это бывает по ту сторону контактной линии.
Но суд был закрытым. А последнее "открытое" заседание провели со второй попытки таким образом, чтобы родственники Манекина или другие желающие послушать, что в том приговоре, так и не смогли попасть.
О сути вердикта информации нет. И мне это не нравится…
А.Б.
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м написал 05.06.2021 11:15
3авидонов Никос написал 05.06.2021 11:15
стоик7907 написал 05.06.2021 11:14
кто против - "антисемитские свиньи" ?
Кыпс написал 05.06.2021 11:10
Да они родные сестры все.
Соревнуются кто более свободы у народа отберет,
больше активистов кто посадит,
установит круче беззаконие... .