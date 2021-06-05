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Московский листок

Антон Фургал: Отец опасается за свою жизнь

Опубликовано 05.06.2021 в разделе комментариев 2

#фургал #интервью #хабаровск

Антон Фургал, сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в эксклюзивном интервью каналу Социал Za рассказал подробности происходящих событий вокруг дела его отца и перспективах.



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик7907 написал 05.06.2021 18:10
жиденка Фургала раввинат готовит в приемники?
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(без названия)
Инга написал 05.06.2021 17:02
Пустите врачей к Фургала, что за безобразие такое твориться, нет доказательств-пытаются сломать человека
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