Антон Фургал, сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в эксклюзивном интервью каналу Социал Za рассказал подробности происходящих событий вокруг дела его отца и перспективах.
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#фургал #интервью #хабаровск
Антон Фургал: Отец опасается за свою жизнь
Антон Фургал, сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в эксклюзивном интервью каналу Социал Za рассказал подробности происходящих событий вокруг дела его отца и перспективах.
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стоик7907 написал 05.06.2021 18:10
Инга написал 05.06.2021 17:02