"Социал Za" Обзор новостей: Робот впервые подумал - и yбил человека

Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1. Путин еще немножко ограничил выборный процесс
2. Россия не собирается полностью отказываться от доллара как универсального средства для расчетов или резервной валюты
3. В совет директоров "Роснефти" за хорошее поведение
4. ЛДПР в Москве не очень…
5. NASA готово обсуждать с Россией планы по исследованию Венеры
6. Робот впервые подумал – и yбил человека
7. Марина Литвинович намерена идти на выборы в 198-м округе на севере Москвы вместо Юлии Галяминой
8. Петербургский международный экономический форум – место, где можно увидеть настоящее лицо власти
9. В Донецке Романа Манекина, пророссийского активиста, приговорили его к 2 с половиной годам колонии-поселения за посты в Фейсбуке
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