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"Социал Za" Обзор новостей: Робот впервые подумал - и yбил человека

Опубликовано 05.06.2021 в разделе комментариев 0

#новости #путин #лдпр

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1. Путин еще немножко ограничил выборный процесс

2. Россия не собирается полностью отказываться от доллара как универсального средства для расчетов или резервной валюты

3. В совет директоров "Роснефти" за хорошее поведение

4. ЛДПР в Москве не очень…

5. NASA готово обсуждать с Россией планы по исследованию Венеры

6. Робот впервые подумал – и yбил человека

7. Марина Литвинович намерена идти на выборы в 198-м округе на севере Москвы вместо Юлии Галяминой

8. Петербургский международный экономический форум – место, где можно увидеть настоящее лицо власти

9. В Донецке Романа Манекина, пророссийского активиста, приговорили его к 2 с половиной годам колонии-поселения за посты в Фейсбуке



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