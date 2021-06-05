"Социал Za" Обзор новостей: Робот впервые подумал - и yбил человека #новости #путин #лдпр Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1. Путин еще немножко ограничил выборный процесс 2. Россия не собирается полностью отказываться от доллара как универсального средства для расчетов или резервной валюты 3. В совет директоров "Роснефти" за хорошее поведение 4. ЛДПР в Москве не очень… 5. NASA готово обсуждать с Россией планы по исследованию Венеры 6. Робот впервые подумал – и yбил человека 7. Марина Литвинович намерена идти на выборы в 198-м округе на севере Москвы вместо Юлии Галяминой 8. Петербургский международный экономический форум – место, где можно увидеть настоящее лицо власти 9. В Донецке Романа Манекина, пророссийского активиста, приговорили его к 2 с половиной годам колонии-поселения за посты в Фейсбуке



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться