Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Дело о подбитом государевом оке

Опубликовано 06.06.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 5

суд прокуратура
Дело о подбитом государевом оке

Подходят к концу слушания по позорному для власти РФ делу Александра Черепанова. 8 июня 2021 года в 16-00 Ленинском районном суде г. Тюмени состоятся прения сторон - далее последнее слова Александра Черепанова и вынесение приговора.

Напоминаем, первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС был привлечен к уголовной ответственности по грубо сфабрикованному делу. Якобы он, во время шествия 7 ноября, применил насилие к подполковнику полиции Волковицкому В.С. (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По показаниям самого Черепанова и многочисленных свидетелей — ничего подобного он не делал и не мог делать, был сразу скручен сотрудниками полиции (в то время, как шёл к ним на переговоры о возможном маршруте шествия) и грубо был брошен на пол полицейской машины.

Конечно, можно представить, что Александр Киприянович, подобно Самсону, встал, раскидав своих мучителей, и подбил полковнику его служебное око, нанеся оному оку контузию глазного яблока. Только вот в реальности Александр Киприянович пенсионер, инвалид, на момент инцидента только что вышел из больницы и на подвиги в духе Самсона или красного супергероя Котовского не способен физически.

Особо отметим, что Черепанову, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, был нанесён вред здоровью. От возникших после задержания проблем с давлением и сердцем (усугубленных нежеланием полицейских вовремя вызвать скорую), он лечился два месяца. От травм суставов ног, полученных при задержании, лечится до сих пор (и то и другое подтверждено документами).

Впрочем, вернёмся к суду. На предыдущих заседаниях А.К. Черепановым заявлялись ходатайства о приобщении к делу фото и видеоматериалов. Отметим, что на данных фото и видеоматериалах никакого красного супергеройства в духе Котовского нет. И рук Черепанова в районе государственного (полковничьего) ока тоже нет. Зато в данном районе (ока) есть рука полицейского (водителя газели). Как это понимать? Полицейские подходили к захвату и пресечению столь активно, что полковничий глазик попал под дружественный огонь? Или глаз был подбит специально, ибо был заказ привлечь Черепанова, которые полицейские исполнили честно, рьяно, зеницы ока своего не щадя? Вопросы. Вопросы. А ответы на них суд не дал, поскольку отказался исследовать фото и видео.

Впрочем, с государственным оком не понятно не только кто его подбил. Непонятно ещё и когда произошло сие прискорбное событие. Эксперт определил время нанесения травмы с точностью до суток (!). Если учесть, что экспертиза имела дело не с полуразложившимся трупом, пролежавшим несколько месяцев в городском канализационном коллекторе, а с гораздо более сохранным материалом, можно было бы и поточнее установить. Современные методики позволяют. Адвокат А.К. Черепанова П.В. Руснаков подал ходатайство о проведение экспертизы телесных повреждений потерпевшего (с предложением поручить оную экспертизу ФГКУ при Министерстве обороны РФ — Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз). Естественно, судья Храмцова Т.В. опять отказала.

Дополнительно отметим, что помимо А.К. Черепанова в деле есть и другие супергерои. Только уже с полицейской стороны. Суперспособности этих майоров Громов лежат уже не в области физической силы, а в области сверхъестественного развития органов чувств. А именно, правоохранителей Дудникова А.В. и Портнова А.С., находясь от места происшествия на приличном расстоянии, причём, не на пустой площади, а в эпицентре массового скандала (другим демонстрантам крайне не понравилось задержание Черепанова) точно слышали и видели все происходящее в полицейской газели.

Для выяснения всех этих непоняток А.К. Черепанов подал ходатайство о проведении следственного эксперимента. Было отказано.

В общем, дело Александра Киприяновича Черепанова идет по стандартному в РФ сценарию политических процессов и приближается к вполне предсказуемому концу.



Рейтинг:   3.83,  Голосов: 29
Поделиться
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
А.уе написал 06.06.2021 19:50
Да здравствует суд путенской РФ - самый справедливый суд в мире! Ура-а-а-а!
Ответить
(без названия)
жжжжжжжжж написал 06.06.2021 18:05
БОИТСЯ власть активности красных, советских.
Ответить
Митинговать не надо? Надо учиться, работать? С дураками не бодаться, а обходить? Уезжать за границу?
Не понят но написал 06.06.2021 14:34
Дадут этому пенсионеру Черепанову условно пять лет. Запретят участвовать в выборах. Запретят быть организатором митингов. За очередное только появление на незаконном митинге ему условный срок заменят на реальный срок. Также этого Черепанова по приговору суда лишат званий/наград и снизят ежемесячные выплаты/субсидии. Это будет урок для "рус партизанен", что нельзя рот открывать на господ из администрации, господ полицейских! Что "на обиженных воду возят"! Что если какие холопы будут выражать недовольство, их загонят в еще более скотские условия, и в крайнем случае вообще прикончат.
.
Поскольку реальный срок давать не хотят, судья и отменяет все эти "исследования доказательств". Потому что там если качественно все исследовать, то сажать придется того "обиженного" полковника полиции Волковицкого В.С.
Ответить
(без названия)
Юдьдюьдюьд написал 06.06.2021 09:34
он арестован, нет?
значит, имеет возможность начать действовать на ином поле
гапр. - фарсовом: пусть приходит на заседания либо в тюремной робе с табличкой на шее "Рус партизанен" или "Он ударил солдата фюрера", либо в в форме красноармейца/партизана с плакатиком "Смерть оккупантам!"
(в зал, есно, не пустят или обдирут, но видос может быть классным и резонансным)
Ответить
(без названия)
м написал 06.06.2021 08:50
"Шемякин суд" по сравнению с "правосудием" в путинской РФ просто эталон судебного производства...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • СРзП или любая другая партия?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Социал Zа" Обзор новостей
"Социал Zа" Обзор новостей
06.06.2021
Антон Фургал: Отец опасается за свою жизнь
Антон Фургал: Отец опасается за свою жизнь
05.06.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
КОВИД: Первые итоги (13)
Забота партии и правительства о гражданах не имеет пределов (2)
ФСО не дремлет, охраняя покой В.И.Ленина (10)
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает ТТК границей города (1)
Президент продолжает увековечивать монархов (20)
Гудков в Киеве, остальные - в заднице... (15)
"Социал Zа" Обзор новостей (0)
Прудовой вопрос (8)
Анатолий Баранов: Как же мы с врагами обходимся. если так - с друзьями? (11)
Дело о подбитом государевом оке (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Так и живём
Дарья Митина Дарья Митина: Моя колонка на Взгляде.ру о триумфальной победе Башара аль-Асада на выборах в Сирии
Дарья Митина Дарья Митина: С днем рождения!!!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Был царь-колокол, царь-пушка, А теперь ещё царь-жопа
Дарья Митина Дарья Митина: Вот и ещё один "выбрал свободу":)))
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss