Дело о подбитом государевом оке

Подходят к концу слушания по позорному для власти РФ делу Александра Черепанова. 8 июня 2021 года в 16-00 Ленинском районном суде г. Тюмени состоятся прения сторон - далее последнее слова Александра Черепанова и вынесение приговора.

Напоминаем, первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС был привлечен к уголовной ответственности по грубо сфабрикованному делу. Якобы он, во время шествия 7 ноября, применил насилие к подполковнику полиции Волковицкому В.С. (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По показаниям самого Черепанова и многочисленных свидетелей — ничего подобного он не делал и не мог делать, был сразу скручен сотрудниками полиции (в то время, как шёл к ним на переговоры о возможном маршруте шествия) и грубо был брошен на пол полицейской машины.

Конечно, можно представить, что Александр Киприянович, подобно Самсону, встал, раскидав своих мучителей, и подбил полковнику его служебное око, нанеся оному оку контузию глазного яблока. Только вот в реальности Александр Киприянович пенсионер, инвалид, на момент инцидента только что вышел из больницы и на подвиги в духе Самсона или красного супергероя Котовского не способен физически.

Особо отметим, что Черепанову, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, был нанесён вред здоровью. От возникших после задержания проблем с давлением и сердцем (усугубленных нежеланием полицейских вовремя вызвать скорую), он лечился два месяца. От травм суставов ног, полученных при задержании, лечится до сих пор (и то и другое подтверждено документами).

Впрочем, вернёмся к суду. На предыдущих заседаниях А.К. Черепановым заявлялись ходатайства о приобщении к делу фото и видеоматериалов. Отметим, что на данных фото и видеоматериалах никакого красного супергеройства в духе Котовского нет. И рук Черепанова в районе государственного (полковничьего) ока тоже нет. Зато в данном районе (ока) есть рука полицейского (водителя газели). Как это понимать? Полицейские подходили к захвату и пресечению столь активно, что полковничий глазик попал под дружественный огонь? Или глаз был подбит специально, ибо был заказ привлечь Черепанова, которые полицейские исполнили честно, рьяно, зеницы ока своего не щадя? Вопросы. Вопросы. А ответы на них суд не дал, поскольку отказался исследовать фото и видео.

Впрочем, с государственным оком не понятно не только кто его подбил. Непонятно ещё и когда произошло сие прискорбное событие. Эксперт определил время нанесения травмы с точностью до суток (!). Если учесть, что экспертиза имела дело не с полуразложившимся трупом, пролежавшим несколько месяцев в городском канализационном коллекторе, а с гораздо более сохранным материалом, можно было бы и поточнее установить. Современные методики позволяют. Адвокат А.К. Черепанова П.В. Руснаков подал ходатайство о проведение экспертизы телесных повреждений потерпевшего (с предложением поручить оную экспертизу ФГКУ при Министерстве обороны РФ — Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз). Естественно, судья Храмцова Т.В. опять отказала.

Дополнительно отметим, что помимо А.К. Черепанова в деле есть и другие супергерои. Только уже с полицейской стороны. Суперспособности этих майоров Громов лежат уже не в области физической силы, а в области сверхъестественного развития органов чувств. А именно, правоохранителей Дудникова А.В. и Портнова А.С., находясь от места происшествия на приличном расстоянии, причём, не на пустой площади, а в эпицентре массового скандала (другим демонстрантам крайне не понравилось задержание Черепанова) точно слышали и видели все происходящее в полицейской газели.

Для выяснения всех этих непоняток А.К. Черепанов подал ходатайство о проведении следственного эксперимента. Было отказано.

В общем, дело Александра Киприяновича Черепанова идет по стандартному в РФ сценарию политических процессов и приближается к вполне предсказуемому концу.