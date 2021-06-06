Путин считает, что США идут по пути СССР...

Выстраивая отношения с другими государствами, США следуют по пути СССР, заявил Владимир Путин на встрече с главредами международных информагентств, организованной на полях Петербургского международного экономического форума.
"В чем проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки: этих купим, этих напугаем, с этими договоримся", — сказал он.
"И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза", — подчеркнул глава государства, отметив, что и сам родился в СССР.
Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин ранее указал, что Вашингтон хочет сдержать развитие России и говорит об этом публично.
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Если б он не только родился в СССР, но и учился там не на тройки...
Ну про то, что Вашингтон хочет сдержать бурное развитие России, даже говорить всерьез трудно - у нас который год ВВП падает? Не иначе, как Вашингтон старается. Хорошо, что в штаны нам не гадит...
Ну и о серьезном. Глава нашего государств на голубом глазу считает, что США и СССР - это империи? Да, похоже, он серьезно...
Увы, это путинская РФ становится типичной империей из прошлой эпохи. А США и пошедший за ними в области федеративного устройства СССР империями не были. Ленин называл это устройство "государством нового типа", но многие вместо того, чтобы учить общественно-политические дисциплины, или прогуливали, или болели. Владимир Владимирович был юношей крепким, так что скорей всего прогуливал.
Ленин говорил о государстве, "в котором массы привлекаются к постоянному, непременному и притом решающему участию в демократическом управлении государственными делами". Так было в Америке, пока она не стала сверхдержавой, так было и в СССР, пока не началось его бюрократическое перерождение.
Ленин говорил: «У нас должны быть суды выборные, пролетарские, и суды должны знать, что мы допускаем». И суды были выборными весь советский период. А в США они и по сей день выборные.
В империи, где есть император, он и есть верховный судья. Вот и у нас, вместо выборности судей, всех их назначает президент, а представительные органы власти только утверждают предложенные кандидатуры.
Но главное в государстве нового типа, конечно, равноправие территорий и равноправие всех граждан. Империя - это всегда центр, метрополия и подчиненные территории, разнообразные по своему устройству, часто сохраняющие государственные институты доимперского периода, экономически и политически находящиеся на разном уровне развития.
Государство нового типа реально равноправно и имеет везде один и тот же уровень развития. Но при этом это далеко не унитарное государство - как США состоит из штатов с собственным государственным устройством, так и СССР состоял из равноправных союзных республик, а совсем не колоний, как это принято говорить теперь.
Ну и так далеее...
Единственное, что унаследовала РФ от СССР - это истину, приписываемую Андропову: "Мы не знаем страны, в которой живем..."
А.Б.
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Соловей написал 07.06.2021 14:41
Протоплазма написал 07.06.2021 13:24
менять курс под давлением..." написал 07.06.2021 10:33
Включи мозги написал 07.06.2021 10:13
Хреновод написал 07.06.2021 10:11
Президент России - это ("дурилка картонная") чисто декоративная должность, существующая на основании компромисса между различными внутренними и внешними экономическими и политическими группировками, управляющими этой страной и многими другими, и озвучивающая принимаемые ими решения. Чего-то "развивать" он не имеет ни малейшей возможности, и тем более - права, поскольку такая функция ("развивать") для него НИГДЕ не прописана.
В капиталистической стране любым экономическим развитием могут и должны заниматься только предприниматели. А для этого в Рассиянии, благодаря политике "не кошмарить бизнес" (отсутствие за деятельностью "бизнесменов" реального контроля со стороны каких-либо надзорных органов) существуют беспрецедентные возможности. Даже налоговики (и это при самых низких в мире налогах!) сквозь пальцы смотрят на "черные" схемы ведения бизнеса, когда предприниматели (а таких большинство!) представляют отчеты, занижающие (вплоть до полного отсутствия таковой) реальные объемы своей экономической деятельности. Причем это касается не только мелких компашек, оказывающих услуги по "евроремонту", но и крупных топливно-сырьевых гигантов. По некоторым косвенным оценкам реальный ВВП Рассиянии занижен в несколько раз...
Не зря хитрые китайцы, в массовом порядке активно пользуясь такими "тепличными" условиями, многими тысячами компаний регистрируют свой бизнес в России.
И причитания подобных комментаторов по поводу того, что их "не развивают" - это их признание в собственной никчемности.
моунт написал 06.06.2021 21:37
капиталистической страны с кем-то другим иначе, как в пропорции: "по капиталу" (и при том еще с добавкой, чтобы крупнейший капитал
получил больше чем следует). " В.И.Ленин, О лозунге Соединенных Штатов Европы.
Дж.Байден уже обозначил приоритеты: Украина, Белорусь, права человека, стратегическая стабильность, климат.
Т.е. как видим речь об экономике не идет. Что можно ожидать от РФ? Например помилование А.Навального. Какие-то манипуляции с Востоком Украины. Изменения позиции по Белоруссии. Взамен пообещают какие-то печенки. Но самое главная задача Дж.Байдена - это
"отрыв" РФ от Китая. Это имеет для США и Запада приоритет номер ОДИН. Дрогнет ли В.Путин в этом ключевом пункте?
Судя по всему стопроцентной уверенности в Китая нет. Иначе зачем бы делали вот такие заявления:
" Китайский эксперт: Встреча Путина и Байдена не повлияет на дружбу России с КНР
29 мая 2021
Намеченная встреча Владимира Путина с Джо Байденом не отразится на китайско-российских отношениях всеобъемлющего партнерства. Об этом заявила ТАСС ведущий экономист Центра международных экономических связей Китая (CCIEE) Чэнь Вэньлин.
«Я считаю, что предстоящая встреча между лидерами РФ и Соединенных Штатов — это важное событие, которое положительно отразится на ситуации в мире, — сказала она. — Россия и Китай придерживаются сходных позиций по ключевым международным вопросам. Президент России — опытный политик, он не будет внезапно менять курс под давлением США».
Подробнее: http://eadaily.com:8080/ru/news/2021/05/29/kitayskiy-ekspert-vstrecha-putina-i-baydena-ne-povliyaet-n
Здесь товарищ китайский эксперт не совсем прав. Вспомним например заход войск НАТО в Афганистан. Еще перед этим, В.Путин дал
интервью немецким государственным телеканалам о том, что РФ категорически против ввод войск НАТО в Афганистан. Буквально через неделю В.Путин говорит, что РФ не против. Самый яркий пример переодевания в воздухе В.Путин продемонстрировал в 2014 году, где заявил
о поддержке русских на Донбассе в том числе вводом войск. Буквально через немного дней, во время визита президента Швейцарии в РФ,
В.Путин делает поворот на 180 градусов. Далее были примеры с Ираном, Ливией, список можно продолжить.
стоик7908 написал 06.06.2021 21:22
таких очень любили в ЧК, НКВД и КГБ ?
а карателей из ЧК, НКВД и КГБ пестовали сионисты-преступники?
А где было ваше тупое поколение в 2018 г., когда написал 06.06.2021 19:38
Для кого потребовалось "обнуление"? написал 06.06.2021 19:37
Но не далеко то время, когда этим паразитам придет конец.
Дацик написал 06.06.2021 18:35
Sem написал 06.06.2021 18:29
Хто-то написал 06.06.2021 18:25
Вырви глаз написал 06.06.2021 18:23
Новости! написал 06.06.2021 17:48
Внимание !!!
Говорит Германия !
Сегодня в пять часов,
Поймали Путьку без штанов!
Крокодил06.06.21 написал 06.06.2021 16:49
Своего то ума не шибко, этим которые рядом и пользуются.
Жалко бедолагу, наше все вдруг не сдюжит, совсем плохо будет. Правда он шпиен старой закалки, что нибудь Байдену продаст, США как СССР кончается пора помогать.
моунт написал 06.06.2021 15:29
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" «Движение в тупик»: немецкие СМИ посоветовали РФ срочно сменить экономический курс
...
Современной России необходимо срочно переосмыслить себя. Государство сильно отстало от других стран, поэтому РФ необходима смена экономического и политического курса. Пока что она движется полным ходом в тупик. Такое мнение высказал журналист Матиас Брюгман в статье для издания Handesblatt (Германия). Однако немногие в самой России или за ее пределами видят куда падает огромная страна. Многие «пониматели России», то есть люди, которые оправдывают политику пожизненного президента Владимира Путина, признающие его заслуги и «стабильность», не осознают, что страна движется к пропасти. Наоборот, в их сознании, Россия процветает и укрепляется. Но мнения экспертов, причем уже даже из России, проправительственных, говорят об обратном.Россия в срочном порядке нуждается в новой бизнес-модели, так как действующая подошла к угрожающему пределу отсутствия развития. Об этом заявляют эксперты из НИФИ. По их расчетам, за время правления Путина валовый внутренний продукт увеличился примерно в два раза. В то время как другие развивающиеся экономики, например, Китая и Индии, выросли в пять и три раза соответственно.
Потерянное десятилетие
Российские аналитики по итогу исследования однозначно называют последнюю декаду правления Путина «потерянным» десятилетием. России не удалось прирастить свою долю в мировой торговле, не вышло закрепить экономический рост, который сменился упадочной «стабильностью».
Как пишет Брюгман, нельзя все неудачи и кризис списывать на «сложную геополитическую обстановку». Основная причина снижения показателей - курс, проводимый правящей элитой. Этот тезис подтверждают и российские специалисты. По их мнению, модель хозяйствования, основанная на нефти, газе и угле давно исчерпала себя и дальнейшее исповедание такой концепции закончится полным крахом. ..."
Сайт " https://finobzor.ru/106743-dvizhenie-v-tupik-nemeckie-smi-posovetovali-rf-srochno-smenit-politichesk
В своей речи на ПМЭФ, В.Путина сказал, что согласно прогнозам Всемирного Банка, в этом году ожидается глобальный рост мировой экономики 6 ПРОЦЕНТОВ, не сказав правда при этом, что в РФ ожидают рост экономики самое большое 2 ПРОЦЕНТА.
Хто-то написал 06.06.2021 15:26
про калошы написал 06.06.2021 14:41
от Никифоровича услышал.
2213 написал 06.06.2021 13:56
Хто-то написал 06.06.2021 13:40