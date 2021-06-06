Путин считает, что США идут по пути СССР...

Выстраивая отношения с другими государствами, США следуют по пути СССР, заявил Владимир Путин на встрече с главредами международных информагентств, организованной на полях Петербургского международного экономического форума.

"В чем проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки: этих купим, этих напугаем, с этими договоримся", — сказал он.

"И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза", — подчеркнул глава государства, отметив, что и сам родился в СССР.

Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин ранее указал, что Вашингтон хочет сдержать развитие России и говорит об этом публично.

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Если б он не только родился в СССР, но и учился там не на тройки...

Ну про то, что Вашингтон хочет сдержать бурное развитие России, даже говорить всерьез трудно - у нас который год ВВП падает? Не иначе, как Вашингтон старается. Хорошо, что в штаны нам не гадит...

Ну и о серьезном. Глава нашего государств на голубом глазу считает, что США и СССР - это империи? Да, похоже, он серьезно...

Увы, это путинская РФ становится типичной империей из прошлой эпохи. А США и пошедший за ними в области федеративного устройства СССР империями не были. Ленин называл это устройство "государством нового типа", но многие вместо того, чтобы учить общественно-политические дисциплины, или прогуливали, или болели. Владимир Владимирович был юношей крепким, так что скорей всего прогуливал.

Ленин говорил о государстве, "в котором массы привлекаются к постоянному, непременному и притом решающему участию в демократическом управлении государственными делами". Так было в Америке, пока она не стала сверхдержавой, так было и в СССР, пока не началось его бюрократическое перерождение.

Ленин говорил: «У нас должны быть суды выборные, пролетарские, и суды должны знать, что мы допускаем». И суды были выборными весь советский период. А в США они и по сей день выборные.

В империи, где есть император, он и есть верховный судья. Вот и у нас, вместо выборности судей, всех их назначает президент, а представительные органы власти только утверждают предложенные кандидатуры.

Но главное в государстве нового типа, конечно, равноправие территорий и равноправие всех граждан. Империя - это всегда центр, метрополия и подчиненные территории, разнообразные по своему устройству, часто сохраняющие государственные институты доимперского периода, экономически и политически находящиеся на разном уровне развития.

Государство нового типа реально равноправно и имеет везде один и тот же уровень развития. Но при этом это далеко не унитарное государство - как США состоит из штатов с собственным государственным устройством, так и СССР состоял из равноправных союзных республик, а совсем не колоний, как это принято говорить теперь.

Ну и так далеее...

Единственное, что унаследовала РФ от СССР - это истину, приписываемую Андропову: "Мы не знаем страны, в которой живем..."

А.Б.