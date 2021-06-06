Анатолий Баранов: Как же мы с врагами обходимся. если так - с друзьями?

Дал комментарий "Свободной прессе".

Жители города Алчевск в Луганской народной республики ЛНР вышли на акцию протеста из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщается на странице местного сообщества «ВКонтакте».

В акции участвовали сотрудники и бывшие работники «Алчевского металлургического комбината». По их словам, ЗАО «Внешторгсервис» пять месяцев не выплачивает им зарплату. Сообщается, что сотрудники комбината обращались в республиканскую прокуратуру, к главе ЛНР Леониду Пасечнику и городским властям, но это не дало результата.

— Практически за годы независимости работники АМК ни разу не получали зарплату вовремя, — отмечает политолог (почему-то в последнее время в СП я превратился из главреда ФОРУМа.мск в "политолога", которым ни разу не являюсь) Анатолий Баранов. — Сейчас полная невыплата — четыре месяца. Причем средняя зарплата там 13−15 тысяч рублей. На такие деньги можно жить только впрогролодь, даже с учетом низких тамошних цен. Накоплений у людей нет. На что жить?

И ведь эти люди ходят на работу — очень нелегкую, вредную. Это такая вопиющая несправедливость, что я вообще удивляюсь терпению этих рабочих. И это ведь сторонники независимости, сторонники России, друзья, доказавшие свою преданность делом. Как же мы с врагами обходимся. если так — с друзьями?

— В конце 2017-го комбинат перевели под внешнее управление почему-то спустя полгода после начала блокады. Это совпало со сменой власти в ЛНР. На кого в итоге работает комбинат?

— Начнем с того, что объявили о национализации комбината, а перевели под внешнее управление. Чье? Курченко и компании, бывшего «кошелька» Януковича. Именно деятельность таких как он спровоцировала майдан на Украине.

— Пишут, что нет сырья и рынков сбыта. Что с этим делать?

— А вы задайте этот вопрос топ-менеджерам компании «Внешторсервис», которая управляет комбинатом и много еще чем в ЛНР. Какова их стратегия развития предприятия? Не платить зарплату, выкачать из завода все что можно и сбежать?

Когда после краха августа 1998 года по заданию Юрия Маслюкова мы пришли на МиГ, там ситуация была еще и похуже. Заказов ноль, производство стоит, долг что-то около 380 миллионов долларов.

И с чего начали? С того, что подняли зарплату рабочим! Не сильно, потом еще три раза поднимали. И ввели отчет администрации пред рабочим коллективом каждый месяц. Каждый месяц генеральный и его замы приходили в цех, и отвечали на вопросы. Все понимали, что делается. И через два года компания догнала по объемам экспорта всё Росвооружение.

— Украинские газеты пишут, что работников АМК специально не берут на иную работу, чтобы не разбежались…

— На АМК есть узкоспециализированные области, где работают уникальные специалисты. Их нельзя отпустить с завода, производство встанет. А основную массу рабочих никто не держит, вот только идти некуда. В Алчевске сто тысяч жителей, и большинство связано с АМК. Можно, конечно, попытать счастья в России, что многие и делают. Но у нас здесь тоже не сахар.

— Чем эта ситуация грозит Алчевску?

— Если не будет комбината, не будет и города Алчевска. Он возник вместе с комбинатом, с ним и умрет, он просто больше ни за чем не нужен. Но зачем они хоронят АМК? Ведь вранье же, это живое и потенциально очень прибыльное производство. Просто заинтересованности в его жизни нет ни у кого из тех, кто принимает решения, по обе стороны «ленточки».