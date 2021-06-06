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Московский листок

Анатолий Баранов: Как же мы с врагами обходимся. если так - с друзьями?

Опубликовано 06.06.2021 в разделе комментариев 11

капитализм рабочий
Анатолий Баранов: Как же мы с врагами обходимся. если так - с друзьями?

Дал комментарий "Свободной прессе".

Жители города Алчевск в Луганской народной республики ЛНР вышли на акцию протеста из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщается на странице местного сообщества «ВКонтакте».

В акции участвовали сотрудники и бывшие работники «Алчевского металлургического комбината». По их словам, ЗАО «Внешторгсервис» пять месяцев не выплачивает им зарплату. Сообщается, что сотрудники комбината обращались в республиканскую прокуратуру, к главе ЛНР Леониду Пасечнику и городским властям, но это не дало результата.

— Практически за годы независимости работники АМК ни разу не получали зарплату вовремя, — отмечает политолог (почему-то в последнее время в СП я превратился из главреда ФОРУМа.мск в "политолога", которым ни разу не являюсь) Анатолий Баранов. — Сейчас полная невыплата — четыре месяца. Причем средняя зарплата там 13−15 тысяч рублей. На такие деньги можно жить только впрогролодь, даже с учетом низких тамошних цен. Накоплений у людей нет. На что жить?

И ведь эти люди ходят на работу — очень нелегкую, вредную. Это такая вопиющая несправедливость, что я вообще удивляюсь терпению этих рабочих. И это ведь сторонники независимости, сторонники России, друзья, доказавшие свою преданность делом. Как же мы с врагами обходимся. если так — с друзьями?

— В конце 2017-го комбинат перевели под внешнее управление почему-то спустя полгода после начала блокады. Это совпало со сменой власти в ЛНР. На кого в итоге работает комбинат?

— Начнем с того, что объявили о национализации комбината, а перевели под внешнее управление. Чье? Курченко и компании, бывшего «кошелька» Януковича. Именно деятельность таких как он спровоцировала майдан на Украине.

— Пишут, что нет сырья и рынков сбыта. Что с этим делать?

— А вы задайте этот вопрос топ-менеджерам компании «Внешторсервис», которая управляет комбинатом и много еще чем в ЛНР. Какова их стратегия развития предприятия? Не платить зарплату, выкачать из завода все что можно и сбежать?

Когда после краха августа 1998 года по заданию Юрия Маслюкова мы пришли на МиГ, там ситуация была еще и похуже. Заказов ноль, производство стоит, долг что-то около 380 миллионов долларов.

И с чего начали? С того, что подняли зарплату рабочим! Не сильно, потом еще три раза поднимали. И ввели отчет администрации пред рабочим коллективом каждый месяц. Каждый месяц генеральный и его замы приходили в цех, и отвечали на вопросы. Все понимали, что делается. И через два года компания догнала по объемам экспорта всё Росвооружение.

— Украинские газеты пишут, что работников АМК специально не берут на иную работу, чтобы не разбежались…

— На АМК есть узкоспециализированные области, где работают уникальные специалисты. Их нельзя отпустить с завода, производство встанет. А основную массу рабочих никто не держит, вот только идти некуда. В Алчевске сто тысяч жителей, и большинство связано с АМК. Можно, конечно, попытать счастья в России, что многие и делают. Но у нас здесь тоже не сахар.

— Чем эта ситуация грозит Алчевску?

— Если не будет комбината, не будет и города Алчевска. Он возник вместе с комбинатом, с ним и умрет, он просто больше ни за чем не нужен. Но зачем они хоронят АМК? Ведь вранье же, это живое и потенциально очень прибыльное производство. Просто заинтересованности в его жизни нет ни у кого из тех, кто принимает решения, по обе стороны «ленточки».



Рейтинг:   3.24,  Голосов: 21
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Всего комментариев к статье: 11
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он просто больше ни за чем не нужен
Хто-то написал 07.06.2021 01:40
Луганской народной республике ЛНР, Российской федерации РФ, Украине ... просто Украине вообще нафиг не нужен.
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зато без Бандер!
Атаман Сирко написал 06.06.2021 20:30
Ну что, кросавчеги, довольны 7 год Украину не кормить :))) ?
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Re: автор спрашивает?! - зачем они убивают комбинат?
Крокодайл написал 06.06.2021 19:58
Не надо про НКВД! Это путинские гебнюки и фэсбы!
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автор спрашивает?! - зачем они убивают комбинат?
а зачем они убили 230 000 заводов и фабрик РСФСР написал 06.06.2021 19:37
ответ прост - что бы УБИТЬ 140 млн рабсиян - нужно УНИЧТОЖИТЬ их возможность работать и зарабатывать на жизнь.
по плану ГОЛГОФА - задача самоистребление народа и уничтожение всего что может служить для жизни.
ЭТО ВОЙНА - и ведут ее ВСЕ погононосцы и чиновники ПРОТИВ всех людей, оказавшихся в заложниках у БАНДЫ КРЫМЛЁВСКИХ УГОЛОВНИКОВ в погонах НКВД.
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(без названия)
к-дза написал 06.06.2021 15:37
вота мировое евредерьмо говорит- а у нас в заложниках роффиянские нормалы..."ну енто по звездному Договору" воще не важно...роффиянское правящее дерьмо говорит -а у нас в заложниках "руссы-оригинал"...хихихи....вотта русс сдохнет чтоба тыща жила....нету у вас заложников --вообще....член евреонала обнулил на " ты мне -я тебе но тока 50% и ниже,остальное баюнскими наговорами "а-ля лапша на ушах" евреонал массово занервничал,а ниче сделать низя!тока ждать периода " каждой сестре по серьге" а более ранешнего " хомо-хомине люпус ест" сам Бог велел!
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(без названия)
к-дза написал 06.06.2021 15:27
путинским выборным судейского корпуса до конца анала истории не отмыться от черного рейдерства в РФ в ханты-манси....множество предприятий,комплексов, учереждений ушли через ничто от бандитов в мантиях...сугубо ненавидимых ворами в законе, настоящими операми,и частью прокуроров.....ну со сладчайшей улыбкой пользуемых олигархатом как Рф так и во вне!в результатте там и полицаи и следаки полностью разложились и раздвинули ноги под доллар-клиента!в роффияндди мало таких точек черного рейдерства......крым например...как ни прикольно,иеговистов там тоже срзу запретили,а в ханты-манси даже вызвали пытачей из " чеченов путина"!вота чЁ доллара животворящая делает!баранов морщится ,но махнул рукой раз гугл забанить не может мой бред !
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(без названия)
к-дза написал 06.06.2021 14:43
Кста ...была в предороффияндии марка на Княжение...выдавали еЁ ордунгцы ,но тока "Золотой Орды"-типа юговосточные азиаты -чингиз-хана,а реально юго-западные азиаты Каганатов,кои стирались тока по одной причине--вырубка и выжиг лесов,воды -Йог!каганат без воды.......вота считаю экстемизмой,но когда его произносит рыжей
маленький умненький еврей,спортивший славянку и забросивший ее,так что она нашла себе другого..новик -Если в
кране нет воды ,значит выпили железнодорожники(иносказ)вота он может сие произносить,остальным -гольный расизм!а
история эта не с посттроцкисткого альпенштока,а с самих еврее которые знают причину затухания ХАЙ ВЭя "Шелковый Путь"-вырубка и сжигание лесов ради уменьшения кислородной составляющей в атмосфере планеты ради хозяев вне...дебильных если че.......фсе возвращается всегда на круги своя
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(без названия)
к-дза написал 06.06.2021 14:22
вота у меня и выбор...закрыть тему политики и тогда могу давать комментарии на экстремистких сборищах(по чесноку сиЁ) или старейшина требует обычного для меня молчания- типа - не иеговиста ты, заткнулось бы ужо!задолбали меня друзья ФСБ с чемоданой компромата на тя!. и вот вы знаете ! наверно заткнусь....по теме-- понятно 1,20 в ценах учебника политэкономии 1970...тоеся настока забиты роффияндией и евреоналом что шахтеры работают как ЗеКа какой-нить Нигерии..вота нигеры отмочили...стерли твитер президента и теперь у них уголовка от 2-х лет посадки за пользование сей прогой....а мы их на шаг выше по фсему!просто олигархата у нас в 6 раз больше...потому выше...иии?в принципе из поста понятно...продавайте продукцию на грани нищета цепочке посредников,желательно в 15 ...как уголь Черемхово,пока там б\у наемный спецназ ГРУ в 1997 году не порезвился и не перевел шахты из рук сугубо "братки Черемхово" в руки "манагеры NWO(ордунгцы)..фсех посредников ветром и сдуло! (по городской легенде-сам слышал)
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(без названия)
к-дза написал 06.06.2021 14:08
моя цетростарейшина седня выступила на тему участия и присутствия в собраниях иеговистов...мине тут кучу накидали про одного - думает мне про него ничего не будет известно,таки вот -давать комментарии и присутствовать на фстречах у него нет никаких правов от мню...как истинногоо верующего которого дергают разные видео и прочими записями со спец апппаратуры и с тырнетных сопроводилок кажой экстремисты...вота все помнят
про "Русскую весну", но никто не помнит что в луганской и донецкой иеговистов обьявили подсудными экстремистами,в соответсвии с дебилизмом роффиянской сурковско-фесбнючной опг-шной системой мажорок!...и вот..теперя
уголь донецко-луганска идет по цене 1,2 рубля ,в десять раз дешевле чем по учебнику политэкономики-70 и в
пять раз дешевле чем в окраине порошенко!---может евреонал зарали ентогоо фсе и зачинал со сбитым боингом...? а как фсе у фсех просело, одни богатее пятым слоем шоколада покрылись ,типа роффиянских....сурок
кстати слинял---боится сдохнуть от внесудебного ,типа суды ханты-манси по черным схемам рейдерства(енто когда автоматами ложат собственников,а потома новые хозяева,заказавшие автоматичико!строго кавказойдов-типа!" . вышнего!...короче шняга от сурка что правит сча донецко-луганщиной така же,как в роффияндии -фся цель в жизни доллар!
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(без названия)
дог написал 06.06.2021 13:46
Ну какие-же "друзья" рабочие Алчеувска для Кремля? Сказать так, значит оскорбить россиянских правителей... В друзьях у них-мировая олигархия, совместно с которой они и грабят подконтрольную им территорию и населяющих ее "туземцев".
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(без названия)
Слесарь со стажем написал 06.06.2021 08:43
Ну так давайте объявим сбор помощи братским пролетариям Алчевска. Поддержим рабочий класс реально, чего на этом форуме никогда не делалось. Почему в конце концов Навальному целых полмиллиарда школьники на своих завтраках наэкономили, а мы не можем помочь конкретному коллективу.
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