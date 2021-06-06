Анатолий Баранов: Как же мы с врагами обходимся. если так - с друзьями?

Дал комментарий "Свободной прессе".
Жители города Алчевск в Луганской народной республики ЛНР вышли на акцию протеста из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщается на странице местного сообщества «ВКонтакте».
В акции участвовали сотрудники и бывшие работники «Алчевского металлургического комбината». По их словам, ЗАО «Внешторгсервис» пять месяцев не выплачивает им зарплату. Сообщается, что сотрудники комбината обращались в республиканскую прокуратуру, к главе ЛНР Леониду Пасечнику и городским властям, но это не дало результата.
— Практически за годы независимости работники АМК ни разу не получали зарплату вовремя, — отмечает политолог (почему-то в последнее время в СП я превратился из главреда ФОРУМа.мск в "политолога", которым ни разу не являюсь) Анатолий Баранов. — Сейчас полная невыплата — четыре месяца. Причем средняя зарплата там 13−15 тысяч рублей. На такие деньги можно жить только впрогролодь, даже с учетом низких тамошних цен. Накоплений у людей нет. На что жить?
И ведь эти люди ходят на работу — очень нелегкую, вредную. Это такая вопиющая несправедливость, что я вообще удивляюсь терпению этих рабочих. И это ведь сторонники независимости, сторонники России, друзья, доказавшие свою преданность делом. Как же мы с врагами обходимся. если так — с друзьями?
— В конце 2017-го комбинат перевели под внешнее управление почему-то спустя полгода после начала блокады. Это совпало со сменой власти в ЛНР. На кого в итоге работает комбинат?
— Начнем с того, что объявили о национализации комбината, а перевели под внешнее управление. Чье? Курченко и компании, бывшего «кошелька» Януковича. Именно деятельность таких как он спровоцировала майдан на Украине.
— Пишут, что нет сырья и рынков сбыта. Что с этим делать?
— А вы задайте этот вопрос топ-менеджерам компании «Внешторсервис», которая управляет комбинатом и много еще чем в ЛНР. Какова их стратегия развития предприятия? Не платить зарплату, выкачать из завода все что можно и сбежать?
Когда после краха августа 1998 года по заданию Юрия Маслюкова мы пришли на МиГ, там ситуация была еще и похуже. Заказов ноль, производство стоит, долг что-то около 380 миллионов долларов.
— Украинские газеты пишут, что работников АМК специально не берут на иную работу, чтобы не разбежались…
— На АМК есть узкоспециализированные области, где работают уникальные специалисты. Их нельзя отпустить с завода, производство встанет. А основную массу рабочих никто не держит, вот только идти некуда. В Алчевске сто тысяч жителей, и большинство связано с АМК. Можно, конечно, попытать счастья в России, что многие и делают. Но у нас здесь тоже не сахар.
— Чем эта ситуация грозит Алчевску?
— Если не будет комбината, не будет и города Алчевска. Он возник вместе с комбинатом, с ним и умрет, он просто больше ни за чем не нужен. Но зачем они хоронят АМК? Ведь вранье же, это живое и потенциально очень прибыльное производство. Просто заинтересованности в его жизни нет ни у кого из тех, кто принимает решения, по обе стороны «ленточки».
|
|
Хто-то написал 07.06.2021 01:40
Атаман Сирко написал 06.06.2021 20:30
Крокодайл написал 06.06.2021 19:58
а зачем они убили 230 000 заводов и фабрик РСФСР написал 06.06.2021 19:37
по плану ГОЛГОФА - задача самоистребление народа и уничтожение всего что может служить для жизни.
ЭТО ВОЙНА - и ведут ее ВСЕ погононосцы и чиновники ПРОТИВ всех людей, оказавшихся в заложниках у БАНДЫ КРЫМЛЁВСКИХ УГОЛОВНИКОВ в погонах НКВД.
к-дза написал 06.06.2021 15:37
к-дза написал 06.06.2021 15:27
к-дза написал 06.06.2021 14:43
маленький умненький еврей,спортивший славянку и забросивший ее,так что она нашла себе другого..новик -Если в
кране нет воды ,значит выпили железнодорожники(иносказ)вота он может сие произносить,остальным -гольный расизм!а
история эта не с посттроцкисткого альпенштока,а с самих еврее которые знают причину затухания ХАЙ ВЭя "Шелковый Путь"-вырубка и сжигание лесов ради уменьшения кислородной составляющей в атмосфере планеты ради хозяев вне...дебильных если че.......фсе возвращается всегда на круги своя
к-дза написал 06.06.2021 14:22
к-дза написал 06.06.2021 14:08
про "Русскую весну", но никто не помнит что в луганской и донецкой иеговистов обьявили подсудными экстремистами,в соответсвии с дебилизмом роффиянской сурковско-фесбнючной опг-шной системой мажорок!...и вот..теперя
уголь донецко-луганска идет по цене 1,2 рубля ,в десять раз дешевле чем по учебнику политэкономики-70 и в
пять раз дешевле чем в окраине порошенко!---может евреонал зарали ентогоо фсе и зачинал со сбитым боингом...? а как фсе у фсех просело, одни богатее пятым слоем шоколада покрылись ,типа роффиянских....сурок
кстати слинял---боится сдохнуть от внесудебного ,типа суды ханты-манси по черным схемам рейдерства(енто когда автоматами ложат собственников,а потома новые хозяева,заказавшие автоматичико!строго кавказойдов-типа!" . вышнего!...короче шняга от сурка что правит сча донецко-луганщиной така же,как в роффияндии -фся цель в жизни доллар!
дог написал 06.06.2021 13:46
Слесарь со стажем написал 06.06.2021 08:43