Прудовой вопрос

За Новоспасским монастырём прячется чудный зелёный уголок, окружающий Новоспасский пруд. Вот там-то недавно с жителями Таганского района мы и обсуждали, как его сохранить и облагородить.

Дело в том, что этот зелёный уголок хоть и чудный, но неухоженный, и попытки застройщиков туда пробраться уже были. В результате их деятельности, пресечённой местными жителями, был засыпан источник, питавший пруд. И ГБУ «Автомобильные дороги» не нашло ничего другого, как предложить застелить дно целлофаном и сделать а-ля бассейн. Это из пруда — живого организма с флорой и фауной, с утками, плотвой, карасём, окунем и даже черепахами. Жители воспротивились. Управа заявила, что раз так, вообще делать ничего не будет.

Надо стараться исправить ситуацию. Да, вот беда — способны ли ГБУ «Автомобильные дороги» в принципе к природоохранной деятельности. Люди прямо говорят: «Нам нужны тишина, отдых и зелень!»

В понедельник 7 июня в 19.00 по вашим просьбам в прямом эфире расскажу о том, как ГБУ «Автомобильные дороги» «приспосабливают город к современному использованию» и отвечу на ваши вопросы. Расскажу, если, конечно, технические возможности позволят выйти в эфир.