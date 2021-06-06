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Московский листок

Прудовой вопрос

Опубликовано 06.06.2021 автором Елена Шувалова, депутат МГД в разделе комментариев 8

москва депутат жители
Прудовой вопрос

За Новоспасским монастырём прячется чудный зелёный уголок, окружающий Новоспасский пруд. Вот там-то недавно с жителями Таганского района мы и обсуждали, как его сохранить и облагородить.

Дело в том, что этот зелёный уголок хоть и чудный, но неухоженный, и попытки застройщиков туда пробраться уже были. В результате их деятельности, пресечённой местными жителями, был засыпан источник, питавший пруд. И ГБУ «Автомобильные дороги» не нашло ничего другого, как предложить застелить дно целлофаном и сделать а-ля бассейн. Это из пруда — живого организма с флорой и фауной, с утками, плотвой, карасём, окунем и даже черепахами. Жители воспротивились. Управа заявила, что раз так, вообще делать ничего не будет.

Надо стараться исправить ситуацию. Да, вот беда — способны ли ГБУ «Автомобильные дороги» в принципе к природоохранной деятельности. Люди прямо говорят: «Нам нужны тишина, отдых и зелень!»

В понедельник 7 июня в 19.00 по вашим просьбам в прямом эфире расскажу о том, как ГБУ «Автомобильные дороги» «приспосабливают город к современному использованию» и отвечу на ваши вопросы. Расскажу, если, конечно, технические возможности позволят выйти в эфир.



Рейтинг:   2.88,  Голосов: 17
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Всего комментариев к статье: 8
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Re: И не порти тут воздух!
Хто-то написал 06.06.2021 20:40
Ты, портянко, видимо, не служивое. М-дя, щас вас на помойках набирают. А в наше время, тебя бы до пробабушки проверили и нюххал бы ты кислые онучи прапора в казарме за счастье поспать пару часов.
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Re: Хто-то
Колотушка написал 06.06.2021 19:56
Хто-то, сходи с свой подрочи, спусти, прими стакан и ложись спать! И не порти тут воздух!
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Re: Трудней бывали времена, но не было подлей!..
Хто-то написал 06.06.2021 18:30
Рабам не достойно. Ты впервые об этом знаешь или сам в теме?
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Трудней бывали времена, но не было подлей!..
Серж букинист написал 06.06.2021 17:07
Шувалову вместо собянина! МСК стала полигоном для распила колоссальных денег, причем с огромным вредом для экологии и простых москвичей. Как только слышим "благоустройство", начинаем дежурить во дворе,охранять еще чудом уцелевшие советские деревья от орды азиатов с топорами!.. Лучше было бы отдать половину астрономического бюджета МСК на нужды регионов, тогда бы и провинция не так ненавидела "жирующую Москву", и простые москвичи вздохнули с облегчением!..
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Re: В Москвабаде экологическая катастрофа, уничтожена медицина, образование, наука
Хто-то написал 06.06.2021 15:08
Братан, это левый ресурс. В смысле - политики. Только чистки нам помогут
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В Москвабаде экологическая катастрофа, уничтожена медицина, образование, наука
повсюду написал 06.06.2021 14:56
строятся ебоскребы-сараи, вырубаются парки, раскапываются радиоактивные могильники, мигранты-закладчики все газоны перерыли,делая закладки дури, ежегодно плитку меняют, газоны сдирают, асфальт ежегодно перекладывают, по тротуарам носятся на тяжелых электросамокатах куры(курьеры) по доставке токсичного фастфуда. В кишлаке ужас и кошмар творится. Проснитесь же наконец.
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Шувалова так далека от народа.
Хто-то написал 06.06.2021 13:46
Поясняю, для самоинфильтрованных в народ - пойди, шляпа, и лично вкрути лампочку в подъезде. А потом писди в своем эфире сколько угодно. Организаторша хренова.
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Как нам
Благоустроить написал 06.06.2021 12:56
Ц ифровой
И нфернальный
Р усофобный
К онцлагерь.
Ответить
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