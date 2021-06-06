"Социал Zа" Обзор новостей

Обзор новостей С Анатолием Барановым, главным редактором ФОРУМа.мск
1 Путин считает, что это Вашингтон сдерживает развитие России
2 Подходят к концу слушания по позорному для властей делу Александра Черепанова
3 Журналист из Екатеринбурга обнаружил, что его аккаунт на сайте «Госуслуги» взломали и проголосовали на праймериз «Единой России» в Воронеже
4 В референдумах отказано
5 В докладе ТПП РФ указали на отсутствие цели развития промышленного производства у правительства России
6 Путин защищает интересы олигархов и верит в народную любовь
7 Жители города Алчевск, второго по размеру в Луганской народной республике вышли на массовую акцию протеста из-за невыплаты заработной платы
8 Французские сенаторы увидали на вольной Украине неонацизм
|
|