"Социал Zа" Обзор новостей Обзор новостей С Анатолием Барановым, главным редактором ФОРУМа.мск 1 Путин считает, что это Вашингтон сдерживает развитие России 2 Подходят к концу слушания по позорному для властей делу Александра Черепанова 3 Журналист из Екатеринбурга обнаружил, что его аккаунт на сайте «Госуслуги» взломали и проголосовали на праймериз «Единой России» в Воронеже 4 В референдумах отказано 5 В докладе ТПП РФ указали на отсутствие цели развития промышленного производства у правительства России 6 Путин защищает интересы олигархов и верит в народную любовь 7 Жители города Алчевск, второго по размеру в Луганской народной республике вышли на массовую акцию протеста из-за невыплаты заработной платы 8 Французские сенаторы увидали на вольной Украине неонацизм



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