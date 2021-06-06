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Московский листок

"Социал Zа" Обзор новостей

Опубликовано 06.06.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей С Анатолием Барановым, главным редактором ФОРУМа.мск

 

1 Путин считает, что это Вашингтон сдерживает развитие России

 

2 Подходят к концу слушания по позорному для властей делу Александра Черепанова

 

3 Журналист из Екатеринбурга обнаружил, что его аккаунт на сайте «Госуслуги» взломали и проголосовали на праймериз «Единой России» в Воронеже

 

4 В референдумах отказано

 

5 В докладе ТПП РФ указали на отсутствие цели развития промышленного производства у правительства России

 

6 Путин защищает интересы олигархов и верит в народную любовь

 

7 Жители города Алчевск, второго по размеру в Луганской народной республике вышли на массовую акцию протеста из-за невыплаты заработной платы

 

8 Французские сенаторы увидали на вольной Украине неонацизм



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