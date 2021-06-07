Гудков в Киеве, остальные - в заднице...

Дмитрий Гудков сообщил о своем отъезде из России в связи с уголовным преследованием по делу о причинении имущественного вреда: "Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках", - написал Гудков в Телеграме, уточнив, что он подъезжает к Киеву.
По словам Гудкова, несколько источников предупредили его, что если он не уедет из России, уголовное дело "будет продолжено вплоть до ареста". Свое уголовное преследование оппозиционер связывает с попыткой не допустить его до участия в предстоящих выборах в Госдуму.
***
Ну теперь-то чего... Раз уехал, да еще через Украину - какие выборы?
Навальный приехал, чтобы сесть. Гудков уехал, чтобы не сесть. Есть разница...
"Яблоко", кстати, уже отказалось выдвигать Гудкова в Думу, так что неясно, зачем было его прессовать и для чего сподвигать его на эмиграцию?
В принципе, да - парню показали, что могут всё: хотят и задерживают, хотя никакого права делать это не имеют по данной статье; хотят потом отпускают, просто так... Могут и опять задержать. Могут и посадить, да хоть за измену родине. Могут и грохнуть - запросто!
Как человек человека я Гудкова очень понимаю. В свое время друзьям, оказавшимся в сходном положении тоже советовал: "Беги!" Сам бегал, это нормально - глупо с голым задом прыгать на трактор.
Но с точки зрения текущей политики - всё.
"О дальнейших моих планах сообщу позже", - сказал Гудков агентству "Интерфакс". Но теперь его планы уже сугубо его частное дело.
А кто там остался-то еще с либеральной стороны? Похоже, никого...
А.Б.
|
|
3авидонов Никос написал 07.06.2021 11:44
Грудинин не в счет, он лояльный к режиму паренек, его садить не будут.
Ковпак написал 07.06.2021 10:42
Казарянинас Левонас Кеворкович. написал 07.06.2021 09:57
корень написал 07.06.2021 09:02
Априори написал 07.06.2021 07:31
корень написал 07.06.2021 07:08
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/06/06/2021/60bd12929a7947c31ef47d1d
Этот жулик нарушил подписку о невыезде по двум причинам, испугался, что посадят за протекцию своей тети, и по причине нарубить бабла в Украине, поучаствовав в телевизионных шоу в Украине. Там хорошо платят за обсир России таким как Гудков, это ж не пенсионерам субсидии платить.
А уголовное дело по неуплате арендной платы никто закрывать не будет, до выяснения всех обстоятельств, виновных и компенсации убытков. И всех-то делов, оплатить долг, но у бизнесменов так не положено, это, отдавать долги, у них, жуликов, считается не профессиональным. Учитесь как надо жить сегодня, долги не заплатил, себя распиарил, как жертву режима, бабла нарубт на дураках в Украине. Опять же сшаки обратят внимание, может включат в ведомость по материальной поддержке.
Ждьжъьъьж написал 07.06.2021 06:18
Изблеванный из блевоты - чистый есть.
Выблевавший себя в блевоту, дабы изблевать ее, - не чище ли ты чистого.
Exactly написал 07.06.2021 06:01
Владимир Владимирович Путин решает материальные проблемы.
Народ не перенес бы девальвации, а с Крымом легко!
В Сирии отрабатывается оружие и народ доволен, и нефть в виде месторождений будет наша. Народ взбрыкнет, появится новая тема и про Сирию забудут.
Все путем. Страна имеет курс, лидера и деньги!!!!Это все от лукавого. Бомжы, пенсионеры, старые коммуняки, тупорылые, некрасивые Бесплодные бабы, неполноценные дети должны сдохнуть, так карта легла. Путин не виноват, его поступки правильные и своевременные, видео имеется.
Армия и флот, ФСБ и РПЦ за Путина и не позволят хулиганить. Элита выживет. Россия выживет. И это главное. А вы можете дисскутировать , но мяса больше не будет сейчас, а потом и хлеба. Но это не специально, так получилось.
Спасибо большое за сказочные восемнадцать лет любимый мой человечек Владимир Владимирович Путин! Низкий поклон ФСБ за многотрудную упорную работу-заботу! Благополучия и всего самого наилучшего РПЦ!Владимир Владимирович Путин обещал и делал, пока мог, то есть пока были деньги. Деньги кончились! Из-за ленивых, злобных и завистливых русских людей. Несмотря на отвратительные качества русского народа, Путин любит русских и делал все что мог. Ситуация изменилась и ВЫНУЖДЕН Владимир Владимирович идти на не популярные меры. Вынужден.Живут бедно, но еды навалом, при здоровом образе жизни хватит на сто лет, лекарства есть, кроме онкологи, но рак это голос бога и метит шельму.
Золотовалютные запасы огромны, лет на пять шесть, доллар 73 рубля, что очень хорошо и стабильно.
Армия, фсб, гру, полиция вооружены до зубов и упитаны.
Вера в господа нашего Путина у всех, включая вас, кстати, бурчите по-стариковски, но довольны в целом и в общем.
Очередной написал 07.06.2021 05:45
Ничем не отличается от своего папаши-пламенного чекиста, Путин кого патриота и православного черносотенца, в зависимости о нужд текущего момента.
Россия абсолютно ничего не потеряла м этим побегом молодого Гудкова, таких гудковых еще в стране- по пятаку в базарный день
3авидонов Никос написал 07.06.2021 04:27
2213 написал 07.06.2021 02:08
ком написал 07.06.2021 02:03
w5753 написал 07.06.2021 01:37
Хто-то написал 07.06.2021 01:13
3авидонов Никос написал 07.06.2021 01:08
Кривоногих-Кабаев по мстительности и садизму схож с Йосиком Сухоручкой - мучает и убивает людей не торопясь, изуверски.
Надо уверенно отметить, что и Мишаня Ходор из тюряги до сих пор бы не вышел или загнулся там если бы не написал прошение о помиловании.