Гудков в Киеве, остальные - в заднице...

Дмитрий Гудков сообщил о своем отъезде из России в связи с уголовным преследованием по делу о причинении имущественного вреда: "Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках", - написал Гудков в Телеграме, уточнив, что он подъезжает к Киеву.

По словам Гудкова, несколько источников предупредили его, что если он не уедет из России, уголовное дело "будет продолжено вплоть до ареста". Свое уголовное преследование оппозиционер связывает с попыткой не допустить его до участия в предстоящих выборах в Госдуму.

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Ну теперь-то чего... Раз уехал, да еще через Украину - какие выборы?

Навальный приехал, чтобы сесть. Гудков уехал, чтобы не сесть. Есть разница...

"Яблоко", кстати, уже отказалось выдвигать Гудкова в Думу, так что неясно, зачем было его прессовать и для чего сподвигать его на эмиграцию?

В принципе, да - парню показали, что могут всё: хотят и задерживают, хотя никакого права делать это не имеют по данной статье; хотят потом отпускают, просто так... Могут и опять задержать. Могут и посадить, да хоть за измену родине. Могут и грохнуть - запросто!

Как человек человека я Гудкова очень понимаю. В свое время друзьям, оказавшимся в сходном положении тоже советовал: "Беги!" Сам бегал, это нормально - глупо с голым задом прыгать на трактор.

Но с точки зрения текущей политики - всё.

"О дальнейших моих планах сообщу позже", - сказал Гудков агентству "Интерфакс". Но теперь его планы уже сугубо его частное дело.

А кто там остался-то еще с либеральной стороны? Похоже, никого...

А.Б.