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Московский листок

Гудков в Киеве, остальные - в заднице...

Опубликовано 07.06.2021 в разделе комментариев 15

путин выборы кремль
Гудков в Киеве, остальные - в заднице...

Дмитрий Гудков сообщил о своем отъезде из России в связи с уголовным преследованием по делу о причинении имущественного вреда: "Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках", - написал Гудков в Телеграме, уточнив, что он подъезжает к Киеву. 

По словам Гудкова, несколько источников предупредили его, что если он не уедет из России, уголовное дело "будет продолжено вплоть до ареста". Свое уголовное преследование оппозиционер связывает с попыткой не допустить его до участия в предстоящих выборах в Госдуму.

***

Ну теперь-то чего... Раз уехал, да еще через Украину - какие выборы?

Навальный приехал, чтобы сесть. Гудков уехал, чтобы не сесть. Есть разница...

"Яблоко", кстати, уже отказалось выдвигать Гудкова в Думу, так что неясно, зачем было его прессовать и для чего сподвигать его на эмиграцию?

В принципе, да - парню показали, что могут всё: хотят и задерживают, хотя никакого права делать это не имеют по данной статье; хотят потом отпускают, просто так... Могут и опять задержать. Могут и посадить, да хоть за измену родине. Могут и грохнуть - запросто!

Как человек человека я Гудкова очень понимаю. В свое время друзьям, оказавшимся в сходном положении тоже советовал: "Беги!" Сам бегал, это нормально - глупо с голым задом прыгать на трактор.

Но с точки зрения текущей политики - всё.  

"О дальнейших моих планах сообщу позже", - сказал Гудков агентству "Интерфакс". Но теперь его планы уже сугубо его частное дело.

А кто там остался-то еще с либеральной стороны? Похоже, никого...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 15
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Re: Re:3авидонов Никос
3авидонов Никос написал 07.06.2021 11:44
За слова в интернете садят на годы, а ты про лимон дерева гутаришь. Если начали гноить, то загноят.
Грудинин не в счет, он лояльный к режиму паренек, его садить не будут.
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(без названия)
Ковпак написал 07.06.2021 10:42
Пора переходить к подпольной и партизанской борьбе с поганым режимом!
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Причем, ыщо интересно посмотреть- как там Начальному...
Казарянинас Левонас Кеворкович. написал 07.06.2021 09:57
...сидится. Шашлыки,небось, хавает ежедневно.
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Re:3авидонов Никос
корень написал 07.06.2021 09:02
Это за миллион деревянных сгноили? Не смешите мои тапочки, его даже на подписку отпустили, вместе с тетей. На Грудинина повесили долг в миллиард, и то он из России не уезжает, работает, клубнику выращивает. А Гудков уже наверное и забыл, как это работать.
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Re: учитесь жить
Априори написал 07.06.2021 07:31
Как же правильно в Москве все. Зона парковок за 380 рублей 7 дней в неделю увеличивается, и это значит центр Москвы будет без нищих и убогих. Мосгаз ввел новое правило, все должны поменять газовые плиты, потому что в старых нет датчика затухания огня, каждая семья потратит 40 тысяч рублей, и это значит будут продавать квартиры в Москве и валить ко всем собачьим чертям. Холодильники на подходе!
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учитесь жить
корень написал 07.06.2021 07:08
Не все, что написал Гудков, привел А.Б. Вот интересная деталь: &#171;Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня &#8212; у Евгения Киселева). Несколько близких источников из окружения администрации президента сообщили, что, если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста,
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/06/06/2021/60bd12929a7947c31ef47d1d
Этот жулик нарушил подписку о невыезде по двум причинам, испугался, что посадят за протекцию своей тети, и по причине нарубить бабла в Украине, поучаствовав в телевизионных шоу в Украине. Там хорошо платят за обсир России таким как Гудков, это ж не пенсионерам субсидии платить.
А уголовное дело по неуплате арендной платы никто закрывать не будет, до выяснения всех обстоятельств, виновных и компенсации убытков. И всех-то делов, оплатить долг, но у бизнесменов так не положено, это, отдавать долги, у них, жуликов, считается не профессиональным. Учитесь как надо жить сегодня, долги не заплатил, себя распиарил, как жертву режима, бабла нарубт на дураках в Украине. Опять же сшаки обратят внимание, может включат в ведомость по материальной поддержке.
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(без названия)
Ждьжъьъьж написал 07.06.2021 06:18
Изблевавший себя из блевоты - блевота есть.
Изблеванный из блевоты - чистый есть.
Выблевавший себя в блевоту, дабы изблевать ее, - не чище ли ты чистого.
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(без названия)
Exactly написал 07.06.2021 06:01
СССР имел другую структуру общественно-политической жизни, посему сравнивать некорректно. Вкратце, Политбюро расширяло социалистический мир любыми средствами, ибо социализм лучше, чем все остальные формации, конечно по мнению Политбюро.
Владимир Владимирович Путин решает материальные проблемы.
Народ не перенес бы девальвации, а с Крымом легко!
В Сирии отрабатывается оружие и народ доволен, и нефть в виде месторождений будет наша. Народ взбрыкнет, появится новая тема и про Сирию забудут.
Все путем. Страна имеет курс, лидера и деньги!!!!Это все от лукавого. Бомжы, пенсионеры, старые коммуняки, тупорылые, некрасивые Бесплодные бабы, неполноценные дети должны сдохнуть, так карта легла. Путин не виноват, его поступки правильные и своевременные, видео имеется.
Армия и флот, ФСБ и РПЦ за Путина и не позволят хулиганить. Элита выживет. Россия выживет. И это главное. А вы можете дисскутировать , но мяса больше не будет сейчас, а потом и хлеба. Но это не специально, так получилось.
Спасибо большое за сказочные восемнадцать лет любимый мой человечек Владимир Владимирович Путин! Низкий поклон ФСБ за многотрудную упорную работу-заботу! Благополучия и всего самого наилучшего РПЦ!Владимир Владимирович Путин обещал и делал, пока мог, то есть пока были деньги. Деньги кончились! Из-за ленивых, злобных и завистливых русских людей. Несмотря на отвратительные качества русского народа, Путин любит русских и делал все что мог. Ситуация изменилась и ВЫНУЖДЕН Владимир Владимирович идти на не популярные меры. Вынужден.Живут бедно, но еды навалом, при здоровом образе жизни хватит на сто лет, лекарства есть, кроме онкологи, но рак это голос бога и метит шельму.
Золотовалютные запасы огромны, лет на пять шесть, доллар 73 рубля, что очень хорошо и стабильно.
Армия, фсб, гру, полиция вооружены до зубов и упитаны.
Вера в господа нашего Путина у всех, включая вас, кстати, бурчите по-стариковски, но довольны в целом и в общем.
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(без названия)
Очередной написал 07.06.2021 05:45
Жуликоватый псевдо-либерал
Ничем не отличается от своего папаши-пламенного чекиста, Путин кого патриота и православного черносотенца, в зависимости о нужд текущего момента.
Россия абсолютно ничего не потеряла м этим побегом молодого Гудкова, таких гудковых еще в стране- по пятаку в базарный день
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Re: И уж куда выбрал "парень" уехать - на Украину!
3авидонов Никос написал 07.06.2021 04:27
А куда ты бы предложил ехать, путиненок? Оставаться на России, чтобы сгноили?
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(без названия)
2213 написал 07.06.2021 02:08
Собственно,докапываться до г-на гудкова,было уже-совсем лишним,поскольку,он далеко не навальный,опять,же,компромат на российскую верхушку не собирал,да и народ на митинги выводить не собирался.Однако,как видно,расчистка пути в гос.думу для едроссов,оказывается делом настолько "архиважным",что власть старается устранить даже мизерные для них препятствия,то есть,хочет сыграть наверняка,без малейших намеков на сюрпризы.Получается,что в российском политическом раскладе,с этого времени будет только одна "ведущая партия",сидящая по тюрьмам и прячущаяся за кордоном-"оппозиция",да еще ничего не представляющее из себя так называемое "думское меньшинство",выбор у которого небогатый-либо молчать в тряпочку и числиться депутатами,либо-разделить судьбу посаженных и сбежавших,либо-потерять годами насиженные теплые места и исчезнуть с политического горизонта-совсем.
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(без названия)
ком написал 07.06.2021 02:03
Ну, уехал и уехал.... Его личное дело...
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(без названия)
w5753 написал 07.06.2021 01:37
И уж куда выбрал "парень" уехать - на Украину! Дерьмо полное эти либералы. Куда вам с ними избираться? Сидите уж, где сидите.
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Навальный приехал, чтобы сесть
Хто-то написал 07.06.2021 01:13
Ленин ехал в экстерриториальном вагоне чтобы сесть? Нет. Он ехал, чтобы сделать дело. Нахрена ехал навальный - нипанятна. Вывод: не можешь - не едь. Вывод два: не хочешь срать, не мучай жопу. Вывод три: навальный - говорящая кукла.
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Ездють в Туву парою педерасты старые!
3авидонов Никос написал 07.06.2021 01:08
Правильно сделал, здесь бы его все таки засадили и в тюряге сгноили набавляя срока.
Кривоногих-Кабаев по мстительности и садизму схож с Йосиком Сухоручкой - мучает и убивает людей не торопясь, изуверски.
Надо уверенно отметить, что и Мишаня Ходор из тюряги до сих пор бы не вышел или загнулся там если бы не написал прошение о помиловании.
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