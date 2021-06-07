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Московский листок

Президент продолжает увековечивать монархов

Опубликовано 07.06.2021 автором в разделе комментариев 21

путин выборы кремль
Президент продолжает увековечивать монархов

5 июня президент России, которая по Конституции "демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления", Владимир Путин открыл памятник императору Александру III в Гатчине. Царю, который в самом начале своего правления пресек всяческие попытки введения конституционного правления. «Не следует приступать к таким мерам, которые уменьшают авторитет власти, дозволять обществу рассуждать о таких вещах, о которых до настоящего времени оно не имело право говорить», - заявлял в его присутствии Пробедоносцев.

Скульптор Владимир Бродарский, создатель изваяния, утверждал, что монумент создан по эскизам скульптора Паоло Трубецкого, "но было очевидно, что Владимир Бродарский приложил к созданию памятника свои мозолистые руки", пишет придворный хроникер.

Это далеко не первый монумент монаршим персонам, который посещает глава государства "с республиканской формой правления". Случается ему и открывать памятники участникам антиправительственного мятежа, так называемого "белого движения", а перезахоронение самоназначенного "генерала" Каппеля он даже оплатил из собственных средств, как утверждается.

Официально в России не признают, скажем, генеральского звания полковника Масхадова, полученного в Ичкерии. И совершенно невозможно себе представить, чтобы, к примеру, глава Чеченской республики Кадыров решил похоронить его за свои средства.

А почему же глава "демократического федеративного правового государства с республиканской формой правления" может оказывать почести Каппелю, который получил звание полковника весной 1918 года на службе в штабе Приволжского военного округа Красной армии в Самаре, а уже генеральские звания получал от "верховного правителя России" адмирала Колчака? Чем Колчак в правовом смысле лучше Дудаева? Пожалуй, у генерала Дудаева было даже побольше легитимности, его избирали. А Колчак назначал себя сам.

На таком фоне, конечно, открытие памятника Александру Третьему, в начале правления издавшему "временное" «Распоряжение о мерах к сохранению государственного порядка и общественного спокойствия и проведение определённых местностей в состояние усиленной охраны» (14 (26) августа 1881 года), которое предоставляло право политической полиции действовать, не подчиняясь администрации и судам - симптоматично. Власти при введении этого законодательного акта в какой-либо местности могли без суда высылать нежелательных лиц, закрывать учебные заведения, органы печати и торгово-промышленные предприятия. Фактически в России устанавливалось чрезвычайное положение, просуществовавшее, несмотря на "временный" характер, до 1917 года.

В сфере народного просвещения при Александре Третьем состоялась новая университетская реформа, уничтожившая университетское самоуправление, передававшая школы в руки духовенства. Был выпущен и знаменитый "циркуляр о кухаркиных детях", ограничивший получение образования детьми из низших слоёв общества - если бы не отменившая его революция, то и сам Путин никакого образования не получил бы...

Предыдущий памятник Александру Третьему работы того же Паоло Трубецкого высмеивался современниками. Александр III был изображён в мешковатой одежде, грузно сидящим на тяжёлом коне, что не соответствовало общепринятым представлениям об императорах.

Третья дикая игрушка

Для российского холопа:

Был царь-колокол, царь-пушка,

А теперь ещё царь-жопа. 

(А.Рославлев)

Впрочем, и сам Трубецкой высказывался о нем: «Не занимаюсь политикой. Я изобразил одно животное на другом». 

Николай II хотел «отправить его в ссылку в Сибирь, подальше от своих оскорблённых сыновьих глаз»...

Так что слова скульптора, что он использовал какие-то зарисовки Паоло Трубецкого - это крайне сомнительная характеристика.

В общем, до последнего времени такого властителя, как Александр Третий, так и его изображений было принято стесняться... Теперь это у нас едва ли не идеал.

Ну и результаты соответствующие.



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Всего комментариев к статье: 21
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(без названия)
Упсса написал 07.06.2021 16:41
Конституция!!! Вы хотите что бы русский царь был подконтролен какому то скоту.Александр третий ( мироносец блин) Пут как он сам признает сам родом из поротых на конюшнях, однако сколько любви)))) Циркуляр о кухаркиных детях это тоже от мироносца вот и склонился кремлевский холопом перед сапогом хозяина
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(без названия)
насреддин написал 07.06.2021 16:20
Если этот памятник побрить, будет вылитый Путинберг. Или Ротенпут... Главное - звезда Давида на месте.
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Re:
Упс написал 07.06.2021 16:15
Да все они понимают. Просто они так и остались стаей похотливых бабуинов. Секс, жратва и понты-вот и вся идеология путинской вертикали власти.
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(без названия)
моунт написал 07.06.2021 15:46
" Чего попусту с памятниками воевать? Делать больше неченго?"
----
Не совсем так. В политике мелочей не бывает и все имеет значение. Спрашивается, зачем в такой сложный период для России В.Путин
как-бы "вдруг" решил открыть памятник Александру Третьему. Ведь исторически для России как государства Александр Третий сыграл
абсолютно отрицательную роль, отбросив многие из реформ своего предшественника Александра Второго, при котором началось реальное
развитие в те времена РИ. Т.е. Александр Третий как символ мракобесия и реакции, пытался полицейскими методами решать все проблемы
тогдашней РИ. В переводе на понятный язык - это означает, что Александр Третий в силу своих интеллектуальных и прочих способностей
никак не соответствовал той должности, которую он почти случайно занял. Отсюда его главный методы для решения проблем - насилие, террор. Современники четко отмечают это. Вот что писали современники о его эпохе:
" Александр III был достаточно самокритичен, чтобы ощущать это внутреннее несоответствие, так что предпоследний самодержец - трагическая фигура русской истории. Трагичны и последствия его 13-летнего царствования. Самое горькое, что история могла, кажется, пойти несколько иначе, и удар революции, видимо уже неизбежный, мог быть смягчен более гибкой и прогрессивной политикой. Ведь не он должен был занять трон, а его брат. Но будто злой рок тяготел над Россией: в XIX в. она занималась тем, что теряла время, отпущенное для преобразований, и происходило это по вине ее монархов. Внес свой вклад в дело затягивания неразвязываемых узлов и Александр III, причем с самыми лучшими намерениями, считая, что упрочивает будущее своей семьи, династии, России и даже Европы"
Сайт " http://istorja.ru/forums/topic/2602-aleksandr-iii/"
Запомним это: 13-ть потерянных. В переносе на путинскую РФ мы может четко сказать - при В.Путине Россия(Российская Федерация)
потеряла все 20-ть лет. Как двадцать лет назад так и сейчас путинская РФ остается сырьевой колонией как Запада так и стремительно
развивающегося Китая. В.Путин и его ближайшее окружение, судя по всему не понимает в чем смысл исторической фигуры Александра III и в чем причина провала его полицейской миссии. Никакая полицейщина не спасает режимы, построенные на насилии.
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(без названия)
профанация написал 07.06.2021 14:47
Путин памятник не заказывал, это музейщики с историческими обществами выделенные деньги распиливают. Как говорится, чем бы дитя не тешилось. Ну был такой импаратор, дела давно минувших дней. Денег конечно жалко. Но еще обиднее, что А.Б. с капитализмом не борется. Это важнее всяких памятников. Придут коммунисты к власти и либо памятник переплавят, либо плюнут и успокоятся. Чего попусту с памятниками воевать? Делать больше неченго?
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(без названия)
Пожарский написал 07.06.2021 14:24
Самозванца на кол на Красной площади! А на лобном месте бошки отнять у Подельников!
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Памятник А III
Форумчанин написал 07.06.2021 13:51
Стоит комод,
На комоде бегемот,
На бегемоте обормот,
На обормоте шапка,
На шапке крест,
Кто угадает,
Того под арест.
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Re: Президент продолжает увековечивать монархов
Путин никогда не был коммунистом, написал 07.06.2021 13:20
а только членом КПСС для карьеристских потребностей.
Да и каким коммунистом мог быть невежда в теории и практике марксизма-ленинизма?
КПРФ --- Капиталистическая партия эрэфии.
Есть аналогия?
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(без названия)
2213 написал 07.06.2021 12:58
Почему памятник именно александру третьему,понять,конечно можно,вопрос только-во что такие "прибамбасы" обходятся российскому бюджету,в котором всегда не хватает денег на социалку,этим же мотивируется властью и повышение пенсионного возраста,оптимизация медицины,и.т.д,и.т.п.Получается,что на разные "фантастические глупости",деньги всегда находятся,а вот на насущные проблемв их всегда не хватает,может,не хватает на нужное,именно потому,что они расходуются на ненужное?К примеру,без собянинских реноваций москва точно бы обошлась,как,наверняка,гатчина не утонула бы в болоте,без памятника бывшему "самодержцу".
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(без названия)
моунт написал 07.06.2021 12:18
Российская Федерация не имеет никакого отношения к Российкой Империи. С исторической точки зрения период правления Александра Третьего - это время реакции и застоя, которое продолжил Николай Второй и которое известно чем закончилось. В.Путину очевидно очень хочется надеть корону нового императора России. Плохо, когда первое лицо государства потерял чувство реальности.
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Ездють в Туву парою педерасты старые!
3авидонов Никос написал 07.06.2021 11:51
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Странно, у меня индивидуальный айпи и я сегодня не оценивал.
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Скоро будет
памятник: написал 07.06.2021 11:08
старик Кабаев-Кривоногих
верхом на старик Шоуйгу.
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(без названия)
Сюр написал 07.06.2021 10:18
Дебил и невежда с амбициями, это-опасней чем просто дебил! Крысу в клетку или к Кадафи!
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(без названия)
дплпролпр написал 07.06.2021 08:48
воистину, времена меняются, а мерило их остается соразмерным временности своей.
Вне дебрей, трясин, пустынь и круч нужен ли стаду пастырь, а без волков, окрест рыскающих, нужны ли его сторожевые псы?
Нет, ибо ноша лишняя - суть ярмо.
Вот потому и труден путь стада, потому и рыщут псы непрестанно: дабы было у стада то, что ему не надобно, а у них то, что у стада есть.
И еще скажу.
По величине и величие: пророк и в рваной хламиде - царь народа своего, а меняла и на золотом троне - вор презренный.
Каково чело, таков и венец: не корона делает государя, а государь корону.
Риму римово, когда кесарю кесарево: кровавая купель, рабское клеймо и ледяной трон. А в райских кущах того не имеют, оттого и Рима там нет.
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Re: Президент продолжает увековечивать монархов
Historical написал 07.06.2021 08:27
" Президент Путин - бывший коммунист?"
Кто такой путин никто не знает, когда-нибудь правда конечно откроется , но не в ближайшее время!
История Хазарии!
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Президент продолжает увековечивать монархов
Sem написал 07.06.2021 07:05
Это не увековечивание монархов. Это профанация власти! Президент Путин - бывший коммунист. Он безродный холоп, самозванец в Кремле по сравнению с тем же Александром III.
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Путину я хочу напомнить, что сказали перед распадом СССР Горбачеву:
- "Ты держишь тигра за уши." написал 07.06.2021 05:45
.
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Конституция РФ 1993 г. незаконная, государство незаконное, президент незаконный, армия и полиция
незаконные вооруженные формирования. написал 07.06.2021 05:35
Пусть эти люди, являющиеся ОПГ, хоть завтра объявят Россию монархией, Путина императором - это будут их личные трудности с соответствующими последствиями.
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Ездють в Туву парою педерасты старые!
3авидонов Никос написал 07.06.2021 05:05
Один самодур открыл памятник другому самодуру.
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Путину на форуме ПМЭФ напомнили его собственные слова,
сказанные в 1996г.: написал 07.06.2021 03:43
"Нам всем кажется, если навести порядок твердой жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее.
На самом деле эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить".
-"Это я сказал?" - удивился Путин, добавив: "Я этого не помню".
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