Президент продолжает увековечивать монархов

5 июня президент России, которая по Конституции "демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления", Владимир Путин открыл памятник императору Александру III в Гатчине. Царю, который в самом начале своего правления пресек всяческие попытки введения конституционного правления. «Не следует приступать к таким мерам, которые уменьшают авторитет власти, дозволять обществу рассуждать о таких вещах, о которых до настоящего времени оно не имело право говорить», - заявлял в его присутствии Пробедоносцев.
Скульптор Владимир Бродарский, создатель изваяния, утверждал, что монумент создан по эскизам скульптора Паоло Трубецкого, "но было очевидно, что Владимир Бродарский приложил к созданию памятника свои мозолистые руки", пишет придворный хроникер.
Это далеко не первый монумент монаршим персонам, который посещает глава государства "с республиканской формой правления". Случается ему и открывать памятники участникам антиправительственного мятежа, так называемого "белого движения", а перезахоронение самоназначенного "генерала" Каппеля он даже оплатил из собственных средств, как утверждается.
Официально в России не признают, скажем, генеральского звания полковника Масхадова, полученного в Ичкерии. И совершенно невозможно себе представить, чтобы, к примеру, глава Чеченской республики Кадыров решил похоронить его за свои средства.
А почему же глава "демократического федеративного правового государства с республиканской формой правления" может оказывать почести Каппелю, который получил звание полковника весной 1918 года на службе в штабе Приволжского военного округа Красной армии в Самаре, а уже генеральские звания получал от "верховного правителя России" адмирала Колчака? Чем Колчак в правовом смысле лучше Дудаева? Пожалуй, у генерала Дудаева было даже побольше легитимности, его избирали. А Колчак назначал себя сам.
На таком фоне, конечно, открытие памятника Александру Третьему, в начале правления издавшему "временное" «Распоряжение о мерах к сохранению государственного порядка и общественного спокойствия и проведение определённых местностей в состояние усиленной охраны» (14 (26) августа 1881 года), которое предоставляло право политической полиции действовать, не подчиняясь администрации и судам - симптоматично. Власти при введении этого законодательного акта в какой-либо местности могли без суда высылать нежелательных лиц, закрывать учебные заведения, органы печати и торгово-промышленные предприятия. Фактически в России устанавливалось чрезвычайное положение, просуществовавшее, несмотря на "временный" характер, до 1917 года.
В сфере народного просвещения при Александре Третьем состоялась новая университетская реформа, уничтожившая университетское самоуправление, передававшая школы в руки духовенства. Был выпущен и знаменитый "циркуляр о кухаркиных детях", ограничивший получение образования детьми из низших слоёв общества - если бы не отменившая его революция, то и сам Путин никакого образования не получил бы...
Предыдущий памятник Александру Третьему работы того же Паоло Трубецкого высмеивался современниками. Александр III был изображён в мешковатой одежде, грузно сидящим на тяжёлом коне, что не соответствовало общепринятым представлениям об императорах.
Третья дикая игрушка
Для российского холопа:
Был царь-колокол, царь-пушка,
А теперь ещё царь-жопа.
(А.Рославлев)
Впрочем, и сам Трубецкой высказывался о нем: «Не занимаюсь политикой. Я изобразил одно животное на другом».
Николай II хотел «отправить его в ссылку в Сибирь, подальше от своих оскорблённых сыновьих глаз»...
Так что слова скульптора, что он использовал какие-то зарисовки Паоло Трубецкого - это крайне сомнительная характеристика.
В общем, до последнего времени такого властителя, как Александр Третий, так и его изображений было принято стесняться... Теперь это у нас едва ли не идеал.
Ну и результаты соответствующие.
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Упсса написал 07.06.2021 16:41
насреддин написал 07.06.2021 16:20
Упс написал 07.06.2021 16:15
моунт написал 07.06.2021 15:46
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Не совсем так. В политике мелочей не бывает и все имеет значение. Спрашивается, зачем в такой сложный период для России В.Путин
как-бы "вдруг" решил открыть памятник Александру Третьему. Ведь исторически для России как государства Александр Третий сыграл
абсолютно отрицательную роль, отбросив многие из реформ своего предшественника Александра Второго, при котором началось реальное
развитие в те времена РИ. Т.е. Александр Третий как символ мракобесия и реакции, пытался полицейскими методами решать все проблемы
тогдашней РИ. В переводе на понятный язык - это означает, что Александр Третий в силу своих интеллектуальных и прочих способностей
никак не соответствовал той должности, которую он почти случайно занял. Отсюда его главный методы для решения проблем - насилие, террор. Современники четко отмечают это. Вот что писали современники о его эпохе:
" Александр III был достаточно самокритичен, чтобы ощущать это внутреннее несоответствие, так что предпоследний самодержец - трагическая фигура русской истории. Трагичны и последствия его 13-летнего царствования. Самое горькое, что история могла, кажется, пойти несколько иначе, и удар революции, видимо уже неизбежный, мог быть смягчен более гибкой и прогрессивной политикой. Ведь не он должен был занять трон, а его брат. Но будто злой рок тяготел над Россией: в XIX в. она занималась тем, что теряла время, отпущенное для преобразований, и происходило это по вине ее монархов. Внес свой вклад в дело затягивания неразвязываемых узлов и Александр III, причем с самыми лучшими намерениями, считая, что упрочивает будущее своей семьи, династии, России и даже Европы"
Сайт " http://istorja.ru/forums/topic/2602-aleksandr-iii/"
Запомним это: 13-ть потерянных. В переносе на путинскую РФ мы может четко сказать - при В.Путине Россия(Российская Федерация)
потеряла все 20-ть лет. Как двадцать лет назад так и сейчас путинская РФ остается сырьевой колонией как Запада так и стремительно
развивающегося Китая. В.Путин и его ближайшее окружение, судя по всему не понимает в чем смысл исторической фигуры Александра III и в чем причина провала его полицейской миссии. Никакая полицейщина не спасает режимы, построенные на насилии.
профанация написал 07.06.2021 14:47
Пожарский написал 07.06.2021 14:24
Форумчанин написал 07.06.2021 13:51
На комоде бегемот,
На бегемоте обормот,
На обормоте шапка,
На шапке крест,
Кто угадает,
Того под арест.
Путин никогда не был коммунистом, написал 07.06.2021 13:20
Да и каким коммунистом мог быть невежда в теории и практике марксизма-ленинизма?
КПРФ --- Капиталистическая партия эрэфии.
Есть аналогия?
2213 написал 07.06.2021 12:58
моунт написал 07.06.2021 12:18
3авидонов Никос написал 07.06.2021 11:51
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Странно, у меня индивидуальный айпи и я сегодня не оценивал.
памятник: написал 07.06.2021 11:08
верхом на старик Шоуйгу.
Сюр написал 07.06.2021 10:18
дплпролпр написал 07.06.2021 08:48
Вне дебрей, трясин, пустынь и круч нужен ли стаду пастырь, а без волков, окрест рыскающих, нужны ли его сторожевые псы?
Нет, ибо ноша лишняя - суть ярмо.
Вот потому и труден путь стада, потому и рыщут псы непрестанно: дабы было у стада то, что ему не надобно, а у них то, что у стада есть.
И еще скажу.
По величине и величие: пророк и в рваной хламиде - царь народа своего, а меняла и на золотом троне - вор презренный.
Каково чело, таков и венец: не корона делает государя, а государь корону.
Риму римово, когда кесарю кесарево: кровавая купель, рабское клеймо и ледяной трон. А в райских кущах того не имеют, оттого и Рима там нет.
Historical написал 07.06.2021 08:27
Кто такой путин никто не знает, когда-нибудь правда конечно откроется , но не в ближайшее время!
История Хазарии!
Sem написал 07.06.2021 07:05
- "Ты держишь тигра за уши." написал 07.06.2021 05:45
незаконные вооруженные формирования. написал 07.06.2021 05:35
3авидонов Никос написал 07.06.2021 05:05
сказанные в 1996г.: написал 07.06.2021 03:43
На самом деле эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить".
-"Это я сказал?" - удивился Путин, добавив: "Я этого не помню".