Президент продолжает увековечивать монархов

5 июня президент России, которая по Конституции "демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления", Владимир Путин открыл памятник императору Александру III в Гатчине. Царю, который в самом начале своего правления пресек всяческие попытки введения конституционного правления. «Не следует приступать к таким мерам, которые уменьшают авторитет власти, дозволять обществу рассуждать о таких вещах, о которых до настоящего времени оно не имело право говорить», - заявлял в его присутствии Пробедоносцев.

Скульптор Владимир Бродарский, создатель изваяния, утверждал, что монумент создан по эскизам скульптора Паоло Трубецкого, "но было очевидно, что Владимир Бродарский приложил к созданию памятника свои мозолистые руки", пишет придворный хроникер.

Это далеко не первый монумент монаршим персонам, который посещает глава государства "с республиканской формой правления". Случается ему и открывать памятники участникам антиправительственного мятежа, так называемого "белого движения", а перезахоронение самоназначенного "генерала" Каппеля он даже оплатил из собственных средств, как утверждается.

Официально в России не признают, скажем, генеральского звания полковника Масхадова, полученного в Ичкерии. И совершенно невозможно себе представить, чтобы, к примеру, глава Чеченской республики Кадыров решил похоронить его за свои средства.

А почему же глава "демократического федеративного правового государства с республиканской формой правления" может оказывать почести Каппелю, который получил звание полковника весной 1918 года на службе в штабе Приволжского военного округа Красной армии в Самаре, а уже генеральские звания получал от "верховного правителя России" адмирала Колчака? Чем Колчак в правовом смысле лучше Дудаева? Пожалуй, у генерала Дудаева было даже побольше легитимности, его избирали. А Колчак назначал себя сам.

На таком фоне, конечно, открытие памятника Александру Третьему, в начале правления издавшему "временное" «Распоряжение о мерах к сохранению государственного порядка и общественного спокойствия и проведение определённых местностей в состояние усиленной охраны» (14 (26) августа 1881 года), которое предоставляло право политической полиции действовать, не подчиняясь администрации и судам - симптоматично. Власти при введении этого законодательного акта в какой-либо местности могли без суда высылать нежелательных лиц, закрывать учебные заведения, органы печати и торгово-промышленные предприятия. Фактически в России устанавливалось чрезвычайное положение, просуществовавшее, несмотря на "временный" характер, до 1917 года.

В сфере народного просвещения при Александре Третьем состоялась новая университетская реформа, уничтожившая университетское самоуправление, передававшая школы в руки духовенства. Был выпущен и знаменитый "циркуляр о кухаркиных детях", ограничивший получение образования детьми из низших слоёв общества - если бы не отменившая его революция, то и сам Путин никакого образования не получил бы...

Предыдущий памятник Александру Третьему работы того же Паоло Трубецкого высмеивался современниками. Александр III был изображён в мешковатой одежде, грузно сидящим на тяжёлом коне, что не соответствовало общепринятым представлениям об императорах.

Третья дикая игрушка

Для российского холопа:

Был царь-колокол, царь-пушка,

А теперь ещё царь-жопа.

(А.Рославлев)

Впрочем, и сам Трубецкой высказывался о нем: «Не занимаюсь политикой. Я изобразил одно животное на другом».

Николай II хотел «отправить его в ссылку в Сибирь, подальше от своих оскорблённых сыновьих глаз»...

Так что слова скульптора, что он использовал какие-то зарисовки Паоло Трубецкого - это крайне сомнительная характеристика.

В общем, до последнего времени такого властителя, как Александр Третий, так и его изображений было принято стесняться... Теперь это у нас едва ли не идеал.

Ну и результаты соответствующие.