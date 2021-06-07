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Московский листок

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает ТТК границей города

Опубликовано 07.06.2021 в разделе комментариев 1

москва выборы собянин
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает ТТК границей города

Это ему принадлежит свежий афоризм: "всё, что выходит за пределы Третьего транспортного кольца, городом назвать откровенно сложно".

От комплекса «Москва-Сити» в сторону Мневников будет застроена площадь, как второе Садовое кольцо (только из небоскребов и просто высоток), небоскребы появятся в Южном и Северном речных портах, набережные тоже застроят, высотные доминанты появятся и на площадках под реновацию (их более 30).

«Наша цель — превращение Москвы в ультрасовременный мегаполис», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Навроде Киншасы, я полагаю.

А ничего, что Москве 850 лет, и все это время на этой «временно незастроенной территории» что-то происходило?

И скажите кто-нибудь главному архитектору, что в местах планируемой застройки, кроме набережных, находится еще и Ботанический сад Первого мединститута имени Сеченова.

Ботанический сад лекарственных растений Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова расположен на левом берегу р. Москвы, был создан осенью 1946 года, и в настоящее время занимает площадь около 4,95 га. Здесь растёт около 60 процентов видов лекарственных растений со всей России. Всего в саду представлено около 1505 видов растений. Так, здесь произрастают 15 видов растений из Международной Красной книги, 24 вида растений из Красной книги России.

На территории Ботсада работает бесплатный «Сеченовский лекторий». Есть дендрарий и учебно-лабораторный корпус, который является архитектурным памятником (дом академика Ф.Ф. Эрисмана).

Хотя можно считать его и пустырем. А что?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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В Москвабаде
новое строительство написал 07.06.2021 11:27
в колониальном стиле.
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