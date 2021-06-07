ФСО не дремлет, охраняя покой В.И.Ленина

В Москве на Красной площади задержали активиста, который попытался провести одиночный пикет у Мавзолея Ленина.
Молодой человек развернул плакат с надписью «Wake up we have a tsar again». Спустя 10 секунд к нему подошли сотрудники полиции и увели в ОВД по району «Китай город».
По данным «ОВД-Инфо», задержанным оказался активист Руслан Осипов.
Почему возле мавзолея Ленина нельзя стоять с плакатом, обращенным к нему, к Ленину? Ничего, оскорбляющего общественный вкус в акции не было, а предложение к первому главе нашего государства проснуться никак невозможно трактовать как «экстремизм». И одиночные пикеты пока разрешены.
А вот драпировать мавзолей во время парада – это как раз на экстремизм тянет. А то, что за последние 30 лет ни одно официальное лицо не возложило даже пары гвоздик к захоронению основателя нашего государства – это пощечина общественному мнению. И оскорбление конституции заодно.
А.Б.
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Упс написал 07.06.2021 16:09
Ла-вр написал 07.06.2021 15:50
Реальность написал 07.06.2021 14:35
Папа Карло написал 07.06.2021 14:22
Блтлдтлют написал 07.06.2021 13:44
(Мемориальный Сортир-зиккурат - как портал для приобщения к назидательной Пирамиде Хххе'опса)
...
а дурашке следует разъяснить, что молить одного идола об свержении другого - удел каменных баб и терракотовых войск под присмотром дуболомов
Сов ОК написал 07.06.2021 13:37
FytbBfhfyjd написал 07.06.2021 12:42
Навальнисты, (антисоветчики), обращающиеся за помощью к Ленину, это нонсенс...
FytbBfhfyjd написал 07.06.2021 12:37
И почему апелляция к Ленину? Царя-то не Ленин свергал, неучи!..
ежик написал 07.06.2021 11:00
Гон написал 07.06.2021 10:53