ФСО не дремлет, охраняя покой В.И.Ленина

В Москве на Красной площади задержали активиста, который попытался провести одиночный пикет у Мавзолея Ленина.

Молодой человек развернул плакат с надписью «Wake up we have a tsar again». Спустя 10 секунд к нему подошли сотрудники полиции и увели в ОВД по району «Китай город».

По данным «ОВД-Инфо», задержанным оказался активист Руслан Осипов.

Почему возле мавзолея Ленина нельзя стоять с плакатом, обращенным к нему, к Ленину? Ничего, оскорбляющего общественный вкус в акции не было, а предложение к первому главе нашего государства проснуться никак невозможно трактовать как «экстремизм». И одиночные пикеты пока разрешены.

А вот драпировать мавзолей во время парада – это как раз на экстремизм тянет. А то, что за последние 30 лет ни одно официальное лицо не возложило даже пары гвоздик к захоронению основателя нашего государства – это пощечина общественному мнению. И оскорбление конституции заодно.

А.Б.