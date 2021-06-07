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Московский листок

ФСО не дремлет, охраняя покой В.И.Ленина

Опубликовано 07.06.2021 в разделе комментариев 10

закон полиция
ФСО не дремлет, охраняя покой В.И.Ленина

В Москве на Красной площади задержали активиста,  который попытался провести одиночный пикет у Мавзолея Ленина. 

Молодой человек развернул плакат с надписью «Wake up we have a tsar again». Спустя 10 секунд к нему подошли сотрудники полиции и увели в ОВД по району «Китай город».

По данным «ОВД-Инфо», задержанным оказался активист Руслан Осипов.

Почему возле мавзолея Ленина нельзя стоять с плакатом, обращенным к нему, к Ленину? Ничего, оскорбляющего общественный вкус в акции не было, а предложение к первому главе нашего государства проснуться никак невозможно трактовать как «экстремизм». И одиночные пикеты пока разрешены.

А вот драпировать мавзолей во время парада – это как раз на экстремизм тянет. А то, что за последние 30 лет ни одно официальное лицо не возложило даже пары гвоздик к захоронению основателя нашего государства – это пощечина общественному мнению. И оскорбление конституции заодно.

А.Б.



Рейтинг:   4.60,  Голосов: 10
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Всего комментариев к статье: 10
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Re: Таковы факты
Упс написал 07.06.2021 16:09
Неприлично сравнивать Ленина с Путиным. Основатель СССР и махровый бандит. Почувствуйте разницу.
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Таковы факты
Ла-вр написал 07.06.2021 15:50
Какой он, к хренам, "основатель нашего государства"! Изменник Родины, предатель, разрушитель государства - это да. Основателем русского национального государства был и остается Иван III,а основателем русского многонационального государства - ИванIV
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(без названия)
Реальность написал 07.06.2021 14:35
Россия -несчастная страна! С Ленина и его авантюрной Шайки кровавый, геноцидный, период правления амбициозных Идиотов и начался! Все никак не кончится,т.к. уголовников и ГЭБню не люстрировали в 90-х гг.
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Re: ежик
Папа Карло написал 07.06.2021 14:22
Ну тебе это не грозит - ты со своими ежиными мозгами не поумнеешь никогда!
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(без названия)
Блтлдтлют написал 07.06.2021 13:44
претензия не в том, что "не возложили", а что не дали Нации положить на него и его культ
(Мемориальный Сортир-зиккурат - как портал для приобщения к назидательной Пирамиде Хххе'опса)
...
а дурашке следует разъяснить, что молить одного идола об свержении другого - удел каменных баб и терракотовых войск под присмотром дуболомов
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(без названия)
Сов ОК написал 07.06.2021 13:37
Молодой человек видимо не знает, что Ленин никакого царя не свергал. Это сделали люди, связанные с властью.
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(без названия)
FytbBfhfyjd написал 07.06.2021 12:42
Вот скорее всего, этот Руслан навальнист. Я угадал?
Навальнисты, (антисоветчики), обращающиеся за помощью к Ленину, это нонсенс...
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(без названия)
FytbBfhfyjd написал 07.06.2021 12:37
А почему по-английски? По-русски в Москве уже не понимают, да? Или это для иностранных журналистов?
И почему апелляция к Ленину? Царя-то не Ленин свергал, неучи!..
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(без названия)
ежик написал 07.06.2021 11:00
Стоять возле мавзолея Ленину нормальным людям конечно же можно, но сумасшедшие с идиотскими плакатами есть оскорбление святого для нормальных людей места. Пора вводить в УК наказание каторжными работами. Это подходящее место для Русика, года на три. Может поумнеет и хлеб зря есть не будет, паразит.
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(без названия)
Гон написал 07.06.2021 10:53
Кто то из предсказателей еще в 80-90-х гг. сказал. что пока Ленина не закапают рядом с матерью( его воля) Россия, еще не раз, умоется кровью!
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