Забота партии и правительства о гражданах не имеет пределов

Российское правительство не рассматривает запрет на использование памперсов,
не взирая на невозможность их переработки. Такое заявление сделала вице-премьер России Виктория Абрамченко, передает РИА «Новости».
Она отметила, что подгузники относятся к таким жизненно необходимым товарам, которые нечем заменить.
«Мы не сумасшедшие, мы не будем делать этого запрета. Мы не перейдем на марлевые пеленки опять или на какие-то фланелевые пеленки для наших детей», — подчеркнула Абрамченко.
Список запрещенных товаров будет обнародован после принятия текстов основных законов до конца текущего года.
Ранее Абрамченко анонсировала введение запрета на использование пластиковых соломинок для напитков, одноразовой посуды и ватных палочек.
Ну правда, напитки можно пить и без соломинки, а в ухе ковыряться спичкой. Шашлык можно поесть и с газеты.
А вот прудонить в штаны – только в памперсах!
С другой стороны, посмотрите, каков размер ватной палочки и сравните с памперсом. Один обоссаный памперс принесет окружающей среде вреда больше, чем тысяча палочек. И стоит ли городить огород?
Некоторых россиян после выборов могут лишить пенсий
Россияне, получающие социальную пенсию по потере кормильца, до 1 августа должны предоставить в ПФР справки об отсутствии трудоустройства. В противном случае начисление выплат может быть приостановлено.
Согласно действующему законодательству, на пенсию по потере кормильца могут претендовать только те, у кого нет другого источника дохода.
Как сообщает издание, тем россиянам, которым положены пенсионные выплаты по потере кормильца, необходимо подать заявление в ПФР и приложить к нему справки, подтверждающие основания для получения этих выплат. Если не сделать этого до 1 августа 2021 года, то начисление соцпенсии может быть приостановлено.
Интересно, а если человек не в состоянии собрать такие справки, и некому за него это сделать? Или просто некому сказать, что это все нужно проделать до 1 августа?
Сходит, проголосует за любимую партию «Единая Россия», а потом начнет голодать?
А.Б.
|
|
кт написал 07.06.2021 15:02
Пипл знает написал 07.06.2021 10:55