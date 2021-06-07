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Московский листок

Забота партии и правительства о гражданах не имеет пределов

Опубликовано 07.06.2021 в разделе комментариев 2

правительство пенсионеры
Забота партии и правительства о гражданах не имеет пределов

Российское правительство не рассматривает запрет на использование памперсов,

не взирая на невозможность их переработки. Такое заявление сделала вице-премьер России Виктория Абрамченко, передает РИА «Новости».

Она отметила, что подгузники относятся к таким жизненно необходимым товарам, которые нечем заменить.

«Мы не сумасшедшие, мы не будем делать этого запрета. Мы не перейдем на марлевые пеленки опять или на какие-то фланелевые пеленки для наших детей», — подчеркнула Абрамченко.

Список запрещенных товаров будет обнародован после принятия текстов основных законов до конца текущего года.

Ранее Абрамченко анонсировала введение запрета на использование пластиковых соломинок для напитков, одноразовой посуды и ватных палочек.

Ну правда, напитки можно пить и без соломинки, а в ухе ковыряться спичкой. Шашлык можно поесть и с газеты.

А вот прудонить в штаны – только в памперсах!

С другой стороны, посмотрите, каков размер ватной палочки и сравните с памперсом. Один обоссаный памперс принесет окружающей среде вреда больше, чем тысяча палочек. И стоит ли городить огород?

 

Некоторых россиян после выборов могут лишить пенсий

Россияне, получающие социальную пенсию по потере кормильца, до 1 августа должны предоставить в ПФР справки об отсутствии трудоустройства. В противном случае начисление выплат может быть приостановлено.

Согласно действующему законодательству, на пенсию по потере кормильца могут претендовать только те, у кого нет другого источника дохода.

Как сообщает издание, тем россиянам, которым положены пенсионные выплаты по потере кормильца, необходимо подать заявление в ПФР и приложить к нему справки, подтверждающие основания для получения этих выплат. Если не сделать этого до 1 августа 2021 года, то начисление соцпенсии может быть приостановлено.

Интересно, а если человек не в состоянии собрать такие справки, и некому за него это сделать? Или просто некому сказать, что это все нужно проделать до 1 августа?

Сходит, проголосует за любимую партию «Единая Россия», а потом начнет голодать?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
кт написал 07.06.2021 15:02
А вот голосующих за "Единую Россию" нищихь придурков как раз ни капли не жалко... Пусть голодают, сами выбирают себе палачей и могильщиков...
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(без названия)
Пипл знает написал 07.06.2021 10:55
Всех эти вороватых и "заботливых" пора выстроить у стенки!
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