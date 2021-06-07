КОВИД: Первые итоги

Подоспели цифры об избыт6очной смертности за год в большинстве стран мира. Как правило, эти цифры очень трудно подделать, так как родственники (ну кроме, бомжей) приходят за свидетельством о смерти. Хотя я, как и большинство экспертов в мире, не исключаю, что этот параметр может быть подделан в Белоруссии или в КНДР. Единственный параметр, по которому можно судить – общая избыточная смертность населения в %. В Бельгии почти всех погибших записывают в КОВИД. В РФ имеется деление на ковид и коморбид. Германия считает только тех, кто тяжело перенес заболевание (занижение).

Что говорят графики?

Есть три страны с очень похожими странными графиками динамики летальности. Кривая РФ очень похожа на кривую США и Бразилии. Графики летальности в первую и вторую волну в РФ удивительно похожи. На Украине и то уже все идет на спад, а в РФ - нет. На Украине идет снижение, либо это эффект лета или же там, как и в РФ, втихую переболела большая часть населения. В РФ, США и Бразилии 2 и 3 волны слились. Эти волны хорошо видны, хотя не всегда очень четко, на графиках Италии, Израиля и Англии.

Если считать, что все переболели или, по-крайней мере, большая часть (Голикова проговорилась о 50% людей с ковидными антителами), то кривая летальности в РФ становится понятной. Видимо, в Бразилии тоже большая часть переболела, а в США большая часть населения вакцинирована.

С другой стороны, графики Израиля, Англии и Италии очень похожи. Они показывают, что карантин был эффективен, что вакцинация реально снижает уровень летальности. Прошла информация и мне ее подтвердила хорошая знакомая из Израиля, что после вакцинации уже несколько дней в Израиле нет смертей от КОВИДа. Сначала Израиль объявил строжайший карантин, и первая волна прошла с минимальной смертностью. Потом было жаркое лето и вирус в каплях высыхал на лету. Потом наступила осень и в Израиле открыли школы, маски стали носить кое-как и сразу заболеваемость и смертность резко скакнули вверх. Тогда власти объявили жесткий карантин, закрыли школы и заставили всех носить маски и заболеваемость в. Течение менее недели упала в 20 (!!!) раз. Власти ослабили карантин и заболеваемость выросла снова и даже выше, чем во время второй волны. Но тут подоспела вакцина. Началась вакцинация и заболеваемость со смертностью стали снижаться, но были балконы связанные с недостатком вакцины, и только когда всех провакцинировали, летальность упала до нуля.

В Италии, как только процент привитых достиг 40%, что вместе переболевшими и носителями дало более 50%, так кривая смертей стала быстро снижаться. То же наблюдалось в Израиле и Англии.

Кривые динамики смертей от КОВИДа, смертности и заболеваемости КОВИДом в Израиле и Англии войдут в учебники, как классический пример того, как следует бороться с вирусной пандемией. А вот кривая смертности в РФ будет использована как пример того, как не надо бороться с вирусной пандемией. Сначала весной наши власти объявили карантин и заболеваемость стала снижаться. Но не до нуля. Летом был парад и голосование, для их проведения власти сказали, что все ОК, и заболеваемость держалась на довольно высоком уровне. Потом наступила осень и открыли школы, и кривая скакнула вверх, маски никто не носил. Летальность в это время резко скакнула вверх. Наш главный обнулитель осенью не решился, как израильтяне, ввести карантин и поэтому до сих пор заболеваемость очень высока. Никто не хочет вакцинироваться. А вот единственный объективный показатель общей добавочной смертности вывел РФ в мировые лидеры.

Графики доступны здесь (https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4).

Смертность в РФ

В 2020 году общая избыточная смертность в РФ составила 0,22%, в Бельгии - лидере Запада 0,14%, Италии 0.1%. Вот и верь российским властям, что медицина РФ лучше всех справилась с эпидемией.

В 2020-м умерло 2 миллиона 124 тыс. человек, что на 324 тыс. чел. Больше (18%), чем в 2019-ом, а уже в январе 2021 года число смертей увеличилось на 33,9% Доказано, что 80-90% избыточной смертности в мире связано с КОВИДом. Я не верю, что РФ какая-то особая нация. Следовательно, из 324 тыс. избыточно умерших в 2020 году 290 тысяч умерло от КОВИДа, который либо не диагностировали, либо скрыли. Сокрытие было повсеместно распространено в регионах. Мы имели сведения от непосредственных участников лечения больных и вскрытий умерших (Подробнее см. https://rpubs.com/Konstantin_Xo/660937). За первый месяц года в РФ скончались 217,8 тысячи человек — на 55,7 тысячи больше, чем 2019, от КОВИДа умерло 26292 человека и ещё 10815 смертей тоже списали на заболеванием коронавирусом, но смерть ещё 19 тысяч власти не смогли объяснить. Скорее всего они тоже умерли от короны. В 2021 году за три месяца избыточная смертность в России выросла с 18 до 27 процентов...: https://publizist.ru/blogs/110660/39648/-

Ученые доказали, что власти в РФ в 6 раз занижали смертность от КОВИДа. Если взять 98 тыс. умерших от него, и умножить на 6, то как раз и будет 500 тысяч добавочной смертности в 2020 году, цифра близкая к той, которую дали ученые. А не те 324 тысячи, которые дали власти. Видимо, уровень занижения летальности от КОВИДа в РФ сначала был равен 6,5, затем он стал снижаться и в конце года составил чуть более 3, в начале 2021 года он упал до 2-2,5.

Феномен Швеции

В Швеции в 2020 году было на 7,7% больше смертей, чем в среднем за предыдущие четыре года. В странах, которые выбрали несколько периодов строгой изоляции, таких как Испания и Бельгия, так называемая избыточная смертность составила 18,1% и 16,2% соответственно.

В 21 из 30 стран, по которым имеются статистические данные, избыточная смертность была выше, чем в Швеции. Однако Швеция показала гораздо худшие результаты, чем ее скандинавские соседи: в Дании было зарегистрировано всего 1,5% избыточной смертности, а в Финляндии - 1,0%. В Норвегии в 2020 году вообще не было избыточной смертности. Это связано с общим снижением смертности в этих странах, и ковидное возмущение не смогло изменить тенденцию. Северные страны, как и при испанке, меньше чувствительны к вирусу. У них есть антитела ИгМ, ИгА, так как есть лимфоидные фолликулы в стенках бронхов. Я об этом уже писал.

Диагностика и вакцинация

Если КТ дает картину 60% матового стекла, потеряно обоняние и клиническая картина типична для КОВИДа, а ПСР-тест дает отрицательный результат, то все равно следует ставить КОВИД или хотя бы коморбид (это когда имеются две ведущие причины смерти), так как доказано, что выделение вируса идет не постоянно. Просто вирус преодолел гемато-тканевый барьер (барьер меду воздухом и внутренней средой организма) и клетки эпителия уже не содержат вирусных частиц. У нас был случай, когда при таких обстоятельства поставили диагноз лейкоза без коморбида. Знаю случай, когда привитые с лейкозом поехали в Египет, там высокая концентрация вируса пробила защитный силы в виде антител. Кстати, у таких больных и больных раком и саркомами (больных, которые лечатся от них) не очень-то вырабатываются антитела. Человек приехал, заболел Ковидом и умер! Привитой! Следовало бы проверить наличие антител в крови прежде, чем ехать. Поэтому даже привитым больным раком, саркомами, лейкозами и после пересадки органов следует беречься и носить маску даже после успешной прививки.

Больные лейкозами очень много умирали от КОВИДа, так как у них плохо формируется иммунитет. Еще раз подчеркну, что вакцина не панацея, и защита зависит не столько от вакцины, сколько от способности организма человека образовывать антитела. Напомню, что в 1959 году высокая доза вируса оспы, которую советский журналист получил в Индии, пробила его защиту, полученную после вакцинации противооспенной вакциной. Иммунитет, полученный от вакцинации, длится от 3 месяцев до года. С другой стороны, определенная группа людей не заражается коронавирусом даже при многократном контакте с ним.

А что в РФ?

Сначала сообщу для Фом неверующих, что лаборатории электронной микроскопии из Генуи и Берлина нашли вирус КОВИДа в соскобах и смывах дыхательных путей полученных от заболевших. С помощью высокого увеличения вирус был прекрасно идентифицирован. Я уже не говорю о его идентификации с помощью антител. Более того в Берлинском НИИ уже выделены и описаны морфологически большинство новых штаммов этого вируса - давеча я слушал лекцию ученого оттуда. Но она на английском языке и жертвам ЕГЭ ее не понять.

После года эпидемии создается впечатление, что в РФ нет грамотных пат. анатомов кроме Франка (судя по их атласу, где одни картинки без объяснений), биотехнологов кроме Логунова. Нужно финансировать науку, а не поездки граждан за границу и не покупку айфонов и импортных тачек. Вова оказался слабаком, окружил себя идиотами и льстецами, вроде мурашкиных и голиковых и скворцовых. Мурашко на презентации президенту сидел выдвинувшись вперед. Логунов с Гинцбургом сидели, чуть отдалившись от стола. 80% заразившихся КОВИДом ленинградских медиков оставили без путинских выплат. Оказываются выплачивают в основном тем, кто готов поделиться … знаниями (а вы что подумали?).

Что касается тех, кто подзуживает население не носить маски и не вакцинироваться, то скажу, что те, кто отрицал КОВИД, поступали, как фашисты, желавшие убрать больных из арийской популяции. Известно, что Гитлер приказал умертвить психиатрических больных.

А почему Израиль так успешен? Да потому, что там работают 2 млн. высокообразованных выходцев из СССР с его лучшим в мире образованием, а не нынешние жертвы ЕГЭ. На меня обиделись за то, что я сказал - настоящий ученый биолог должен прочитать хотя бы одну английскую статью. Дело в том, что открытия уже лет 30 на русском языке не публикуются. Во времена СССР да, публиковались и значительные, а сейчас нет. Увы. А в РФ же даже некоторые врачи, даже с советским образованием (они просто не читают статей) не верят, что вирус выделен и считают, что вакцинация ведет к чипированию. Мракобесие!!!

Давеча решил я испытать судьбу и попытаться заработать тот миллион евро, о котором много писалось и который будто бы выплачивается за доказательство выявления вирус КОВИДа. Следуя рекомендациям, я зашел на указанный сайт и послал туда 6 файлов научных работ, в которых доказано, что вирус КОВИДа выделен. Держатели данного сайта подтвердили, что немедленно переведут на мой счет обещанный миллион, однако отказались это сделать за свой счет. Они предложили, что деньги за перевод должен заплатить я и для этой цели прислать на их счет 1000 евро. Я всегда верю людям и уже было собрался перевести эту тысячу на их счет, но тут мой палец дрогнул, и я вспомнил, что на мою электронную почту почти ежедневно приходят сообщения о том, что я выиграл тысячи долларов и что мои респонденты готовы немедленно эти деньги перевести на мой счет, но оплатить перевод должен я сам, для чего они ждут от меня перевода на сумму не мене 500 евро. И решил я не рисковать, а наоборот помочь разбогатеть ковид-диссидентам. Если нужны деньги, то я готов выслать копии этих 6 статей, а вы их пошлете туда, где за это дадут 1 млн евро. Ведь убеждения убеждениями, а деньги деньгами. Пенсионеру все хлеб. Ссылки готов выслать ( mironaaa@yandex.ru ).