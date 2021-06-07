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Московский листок

"Социал Za" Обзор новостей: Путин увековечил царя, Гудков уехал из России

Опубликовано 07.06.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей С Анатолием Барановым, главным редактором ФОРУМа.мск:

1. Путин увековечил память очередного царя

2. Дмитрий Гудков сообщил о своем отъезде из России

3. Российское правительство не рассматривает запрет на использование памперсов

4. Некоторых россиян после выборов могут лишить пенсий

5. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает ТТК границей города

6. В Москве на Красной площади задержали активиста,

7. В Горловке ещё одна женщина пострадала в результате подрыва на мине

8. В Болгарии нелегально проводились изъятия органов у граждан бывшего СССР

9. SpaceX успешно вывела на орбиту американский спутник SXM-8

10. "Яндекс" составил список интересных диалектных слов



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