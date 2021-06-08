PR-махеры и реклама невинности Любови Соболь

Специалисты по государственному PR пробили очередное дно наработали на премию "Серебряный лучник" в двойном объеме. В YouTube появилась запись Любови Соболь с любовником. Или Любви. Или любви... Да пофиг.

И вот мне искренне жаль, что эта девушка совсем не в моем вкусе, потому что это очень хорошая девушка. Я думал, что таких хороших девушек и не бывает уже.

В моей долгой жизни всякое бывало. И с двумя девушками бывало. И с тремя один раз, но это молодой был, горячий... Но никогда, вообще никогда-никогда в моей постели не было женщины в трусиках! И сам я в труселях наедине с дамой не бывал-с.

Ну раз уж в койку к мужику залезла, снимай экипировку-то.

Понимаете, да? Она стесняется! Она еще стесняется, умеет стесняться. Она восхитительная девушка!

И о чем они говорят? О любви! Понимаете? Они говорят о любви. В постели. Не куда, как и через какой выверт, а "ты меня любишь?"...

Ну и оказаться на фатере, так похожей на квартиру для оперативных мероприятий, могла только очень неопытная в таких делах девушка. Помните Катю-Муму? Вот один в один хаза.

В общем, какое-то прославление невинности получилось.

А что до наших PR-махеров, то меняйте руку все жду, когда они достигнут следующей вершины - съемки политических противников во время справления нужды, большой и малой.

Это верняк! Причем любого и каждого. Нет таких, которые бы не...

Представляете?! Запор Навального! Эксклюзивная съемка из сортира покровской ИК-2.

Три премии "Серебряный лучник" и президентский грант впридачу!

А.Б.