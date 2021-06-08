Факты аж кричат, что курение снижает заболеваемость коронаврусом

Отказ от курения табака приводит к неминуемой смерти, ведь 100% некурящих неминуемо умирает! И что в этом утверждении не так? Ведь именно так нам внушают о вреде курения «учёные» и «врачи».

Сейчас вот заметил, что борьба с коронавирусом точь-в-точь повторяет борьбу с курением: если у человека положительная ПЦР реакция, то эти, прости господи, «врачи» уверяют, что этот человек «погиб от коронавируса», а если человек в своей жизни курил хотя бы 20 лет назад, то он «умер от курения». Борьба с курением является как бы репетицией к афере коронавируса. И в том и в другом случае мерзавцы «врачи» и «учёные» не точными фактами, а БОЛТОВНЁЙ и извращением фактов всячески «доказывают» малограмотным дебилам, что это так - что курение и коронавирус смертельны!

При этом мерзавцы «врачи» и «учёные» не объясняют механизм того, как курение или вирус, который до сих пор не выделен (не известен), наносят повреждение организму? К примеру, как одну и ту же болезнь могут вызвать тысячи разных веществ и даже просто обстоятельств, называемых, «канцерогенами»?

От мерзавцев «врачей» и «учёных», и от толпящихся рядом с ними дебилов просто несётся утробный вой: «Если куришь – сразу в гроб». «Если не привился – тоже в гроб!», - но главными солистами в этом визге является, разумеется, банда тупых бюрократов, собранных в Государственной Думе и, особенно, в Роспотребнадзоре.

«МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Курение и употребление табачных изделий повышает риск заражения коронавирусной инфекцией, которая протекает у курящих в более тяжелой форме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора во Всемирный день без табака.

«Роспотребнадзор напоминает, что согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот - при курении сигарет или употреблении других табачных изделий. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены», - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что курение сигарет с фильтром, вопреки распространенному мнению, не является безопасным, поскольку фильтры не обеспечивают полную защиту от вредных веществ. Легкие сигареты также наносят вред организму. «Вред от курения любых сигарет одинаков для всех курильщиков. Длительное курение приводит к заболеваниям различных органов и систем», - отмечают в Роспотребнадзоре.

Кроме того, курение может стать причиной появления онкологического процесса в любом органе. Оно также наносит вред сердцу и кровообращению, увеличивает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, увеличивает риск возникновения тромбов, удваивает риск сердечного приступа, стенокардии. По данным ведомства, курение вызывает 84% смертей от рака легких и 83% смертей от хронической обструктивной болезни легких. Более 93% случаев возникновения рака в горле вызваны курением. Оно также сокращает жизнь мужчины примерно на 12 лет, а женщины - на 11 лет.

«Исследования показали, что если регулярно выкуривать 10 сигарет в день, то в полтора раза чаще развивается рак почек по сравнению с некурящими. Если человек выкуривает 20 или более сигарет в день - риск увеличивается вдвое. Курение вызывает преждевременное старение кожи на 10-20 лет», - добавили в Роспотребнадзоре».

Все эти факты не просто нагло взяты «с потолка», это откровенная ложь, брехня! Ведь ничего не объяснено - просто наглое запугивание!

Курят, чтобы успокоиться, курение – это лекарство от мерзостей жизни, и курение нормализует частоту сердечных сокращений, а не нарушает их. Как курение может наносить «вред сердцу»? Каков механизм нанесения этого вреда, если увеличение содержания двуокиси углерода в крови приводит к расширению сосудов и снижению давления крови? Ведь на этом основан метод лечения гипертонии Бутейко! Как курение увеличит «риск сердечного приступа, стенокардии»? Врачом не надо быть, чтобы это понимать или знать.

Но дело даже не в этом, а в том, что курение, повторю, – это лекарство от мерзостей жизни – это доступный и удобный антидепрессант и психостимулятор, позволявший сгладить психические стрессы - удары жизни по душе человека, по его психике. Ведь это стрессы вызывают болезни тела (сомы), поскольку почти все болезни имеют психосоматическую природу. Старые врачи эту истину иногда выражали в пошловатой форме: «Все болезни от нервов и только сифилис от удовольствия».

Так кто быстрее заболеет и умрёт – тот, кто постоянно залечивает удары жизненных невзгод по психике курением, или перепуганный дурак, которого может привести в состояние страха табачный дым и это при том, что этот боящийся табака дурак знает, что он находится в атмосфере выхлопных газов миллионов автомобилей? И ведь этому дураку ничего невозможно объяснить, он только будет пучить глазки и блеять: «Врачи предупреждают!», - точь-в-точь, как с этой пресловутой «пандемией коронавируса».

Снова приведу факты – ФАКТЫ, дебилы, - которые стал приводить чуть ли не каждый квартал. Снова их повторяю.

В России одно время за 10 лет, с 1997 по 2007 год, число продаваемых сигарет увеличилось вдвое – с примерно 200 миллиардов до 400, а заболеваемость раком легкого уменьшилась почти на 13%. Даже не смертность, а заболеваемость, и не выросла, а уменьшилась! В явной зависимости увеличения числа выкуренных сигарет! Ведь если человек меньше нервничает, то и заболевать должен меньше! Как иначе?

У нас статистику по заболеваемости онкологией ведёт Московский научно-исследовательский онкологический института имени П.А. Герцена, который ежегодно выпускает сборники, как я понимаю, двух типов – «Злокачественные новообразования в России» и «Состояние онкологической помощи населению России». И, в частности, согласно сборнику «Злокачественные новообразования в России в 2019 году. (Заболеваемость и смертность)» заболеваемость раком лёгкого от увеличения числа курящих с 2007 года снижалась ещё 7 лет - аж до 2014 года – до принятия Госдумой закона о борьбе с курением.

Согласно данным этого сборника (таблица 1), за предшествовавшие закону 5 лет, заболеваемость раком легкого в сумме мужчин и женщин снижалась с 57052 случая в 2009 году до 56051 случаев в 2013 году, то есть на 1,8%, а после принятия помянутого закона заболеваемость раком легкого к 2019 году увеличилась по сравнению с показателями 2013 года до 60113 случаев или на 7,2%.

А общая заболеваемость онкологией в мужчин и женщин России с 535887 случаев в 2013 году возросла более чем на 104,5 тысяч - до 640391 случая в 2019 году, то есть почти на 20%.

Однако, в сборнике «Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году» числа даются только в расчёте на 100 тысяч населения и несколько противоречат первому сборнику. Из таблицы 7 следует, что удельная заболеваемость (в расчёте на 100 тысяч населения) росла непрерывно и с 2008 года, однако, ввиду отсутствия данных о том, какую численностью населения брали в расчёт авторы сборника, трудно это разночтение как-то комментировать.

Но и из чисел помянутого сборника получается, что темпы годового роста онкологических заболеваний устремились ввысь после 2013 года – после принятия закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Так с 2009 по 2013 года общая заболеваемость раком росла на 52,5 случая на 100 тысяч населения в год, а с 2013 по 2018 год – на 67,1 случай на 100 тысяч населения в год – темп роста заболеваемости раком вырос на 28%. А темпы роста трахеи, бронхов, лёгкого с 0,98 случаев прироста за период 2009-2013 годы, выросли до 1,60 случаев в период 2013-2018 годы – на 63%.

В 2020 году институт выпустил сборник «Состояние онкологической помощи населению России в 2019 году» и согласно данным таблицы 5 в нём, с 2013 по 2019 год общая заболеваемость раком выросла до 73,7 случай на 100 тысяч населения в год – на 40% по сравнению с темпами роста в период 2009-2013 годы. А темпы роста трахеи, бронхов, лёгкого с 0,98 случаев прироста за период 2009-2013 годы выросли до 1,71 случаев в период 2013-2019 годы – на 74%.

То есть после принятия закона о борьбе с курением растёт всё – и общая заболеваемость онкологией и заболеваемость раком лёгкого, причём растут и темпы заболеваемости - темпы из года в год становятся выше!

Таким образом Государственная Дума России своим законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», только за счёт увеличения заболеваемости раком ежегодно дополнительно убивает десятки тысяч граждан России.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИИ СВОИМ ЗАКОНОМ УБИВАЕТ ГРАЖДАН РОССИИ!

Как это считать иначе?

Ну и что касается пресловутого коронавируса.

Согласно китайскому исследованию ещё из Уханя, опубликованному в солиднейшем и самом авторитетном рецензируемом журнале «Ланцет», из 41 госпитализированного пациента первой волны заболевших в Ухане, было всего 3 курильщика, и ни один из курильщиков, не умер и даже не попал в интенсивную терапию.

Потом второе исследование китайских ученых по этому же вопросу, опубликованное в «New England Journal of Medicine». Из 1099 человек, зараженных коронавирусом, курильщиками оказались лишь 12,6 % больных, при том, что в Китае курят более 30% от общего числа жителей страны.

Согласно данным центра AP-HP, объединяющего больницы Парижа и столичного региона, среди 11 тысяч госпитализированных c COVID-19 пациентов оказалось лишь 8,5% курильщиков. Это при том, что во Франции курит более четверти населения — 25,4 %.

Целевое исследование 343 госпитализированных пациентов и 139 французов с нетяжелыми формами коронавируса показали, что среди больных COVID-19 курильщиков примерно на 80% меньше, чем среди населения в целом.

Самое большое статистическое исследование было в Лондоне (20000 заболевших), которое показало, что чем больше курить, тем ниже шанс заразится SARS-CoV-2. Никогда не курящие, которых в Великобритании 57,34%, дают 61,77% больных, бросившие курить (их 21,44%) дают 29,33% больных, а курящих, которых в числе населения 21,21%, дают 8,92% заболевших.

И на данный момент факты есть факты: табакокурение защищает человека от COVID-19 - курильщики заражаются SARS-CoV-2 в 2-3 раза реже чем некурящие.

Заметьте, что выше приведена правильная статистика – высчитывается сначала процент курящих в обществе, а затем процент среди заболевших. Но, судя по всему, убийц в белых халатах это не волнует.

Кроме этого, исследования показали, если курильщику, заболевшему COVID-19, запрещают курить, то в результате он может даже умереть, ведь его при госпитализации лишили защиты. А «врачи» и «учёные» тупо талдычат: «употребление табачных изделий повышает риск заражения коронавирусной инфекцией»! Это врачи, чёрт побери, или это убийцы?

Вот небольшая цитата из работы Дмитрия Косырева https://www.kommersant.ru/doc/4397028.

«По последним имеющимся данным, в начале июля было уже 117 статистических подборок и исследований таковых, по всему миру, и все — с тем же самым результатом: табак защищает. Ссылки на исходные данные и исследования медиков есть и всем доступны, медийных публикаций на эту тему сотни. Правда, появились 1–2 произведения «мусорной науки» от британских ученых, и догадайтесь, какие «исследования» взяла на вооружение Всемирная организация здравоохранения, чтобы отчаянно выкрикнуть: нет, именно курильщики под особой угрозой… С другой стороны, кто сейчас относится всерьез к ВОЗ, которую расистский, терпеливый и некурящий вирус превратил во всемирное посмешище?».

Факты аж кричат, что курение снижает заболеваемость коронаврусом, уже к маю прошлого года было 117 исследований, подтверждающих это, а Роспотребнадзор нагло брешет гражданам России: «В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены».

Ну и «вишенка на торт»: в Белоруссии самые дешёвые сигареты – 1 доллар, это в семь раз ниже, чем в США – 7 долларов, соответственно курящих в Белоруссии – 42% взрослого населения, а в США – 16,6%.

На 31 декабря 2020 года в США заболевших коронавирусом 19852041 человек, а умерших – 344030 человек. На 10 тысяч населения 603,0 заболевших и 10,5 умерших.

На 31 декабря 2020 года в Белоруссии заболевших коронавирусом 194284 человек, а умерших – 1424 человека. На 10 тысяч населения 206,7 –в три раза меньше заболевших, сем в США, и 1,5 умерших- в семь раз меньше, чем в США.

Почувствуйте разницу!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИИ СВОЕЙ БОРЬБОЙ С КУРЕНИЕМ УВЕЛИЧИВАЕТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ГРАЖДАН ОТ КОРОНАВИРУСА!

Вот и оцените, что творят кнопкодавы Думы, всячески старясь лишить граждан России наиболее действенной профилактической меры против ОРВИ. И не только! Ведь курение – это, повторю, антидепрессант, а депрессии – причины многих болезней, начиная от самых тяжёлых – от рака и сердечно-сосудистых.

На кой чёрт нам этот Всемирный день без табака? Нам нужен Всемирный день без подлых уродов ВОЗ и Государственной Думы! Хотя такой день, разумеется, будет не просто памятным, а всемирным праздником!