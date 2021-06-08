Президент, не подписывай бяку!

5 июня перед приемной президента РФ прошла акция протеста, организованная Движением Общежитий Москвы. Люди (жильцы общежитий, активисты ОКП, Рабочего компаса, РМП, Трудовой России, АКМ-ТР) вышли протестовать против принятия закона, легализующего захват общежитий коммерсантами. Отметим, что такое явление массово наблюдалось и раньше, однако тогда оно лежало за рамками российского законодательства. А значит, жильцы общаги могли, если хватит воли к борьбе и стойкости, добиться передачи дома в городской жилой фонд и признания за собой жилищных прав. Сейчас же общежития можно будет захватывать, покупать продавать полностью на законных основаниях.

Вроде как навязывает коммерсанту (захватившему дом) жильцов общежитий в качестве обременения, на условиях пожизненного найма, но он же дает способы, как от обременения избавиться. Например, взвинтить тарифы до конских и выкинуть через суд за неуплату. Или, вообще, просто выкинуть и сказать, что так и было. Закон разрешает расторгать договор в случае добровольного съезда жильца.

В акции участвовали жильцы общежития по 9-й улице Соколиной горы дом 9. Сначала им пришлось отбиваться от попыток выселения со стороны завода «Салют». Потом дом передали городу. За подавляющей частью жильцов жилищные права признали и расселили в благоустроенные квартиры. Однако жильё, предназначенное для пяти семей, куда-то ушло. Людям начали давать смотровые талоны на заведомо негодные для проживания объекты. Затем начали выживать, отключая коммуникации и пробивать решения о выселении через суд. Отметим, что в настоящее время департамент городского имущества отрицает выдачу талонов, а суд, несмотря на наличие у людей копий талонов, во всем согласен с ДГИ. Апелляция последней из семей пройдет 10 июня в Мосгорсуде. Её исход известен заранее, поскольку семья уже получила извещение о выселение на 11-е июня в 10-30 утра.

Участвовали и жильцы общежития с Проспекта Будённого 16. Это тоже общежитие авиастроительного завода «Салют». Жильцов также пытались гнать из дома, затем передали городу. Признает ли город их права или предстоит еще один длинный раунд борьбы — пока не ясно. А ещё эти люди строят для нашей страны боевые реактивные самолеты.

Пришли жильцы из общежития «Москабеля» (Международная 15) . Их дом завис между городом и жуликом-собственником. Собственник использует свободную от жильцов площадь в коммерческих целях. Естественно, ему хочется, чтобы оной площади было побольше. Жильцов стараются всячески выживать, в том числе, и путем манипуляций с оплатой ЖКХ.

Пришли жильцы с Коровинского шоссе 2 А. Их дом был захвачен «Метростроем». Это лишает жителей возможности принимать участия в городских программах расселения. Кроме этого создает пугающую перспективу в будущем. Метрострою ведь нужны площади, а не жильцы.

Пришли жильцы с Дубининской 57. Их история похожа на историю дома 9 по 9-й улице Соколиной Горы – долгая борьба за передачу дома городу, расселение большинства жильцов в благоустроенное жильё, несколько «забытых» семей. В прошлом году общественности чудом удалось предотвратить попытку их выселения. Новая попытка может начаться в любой момент.

Пришли люди и из других московских общаг.

В приемную президента было сдано коллективное обращение следующего содержания:

«Президенту Российской федерации

Владимиру Владимировичу Путину

Мы, жильцы московских общежитий, обращаемся к вам, как к гаранту конституции РФ. Мы хотим обратить ваше внимание на то, что наше право на жилье, гарантированное нам ст. 40 конституции находится под угрозой в связи с принятием ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации". Данный закон делит общежития на две категории, перешедшие к органам местного самоуправления и переданные в частную собственность.

Данный закон легализует приватизацию зданий бывших общежитий частными и юридическими лицами, ранее запрещенную ст. 18 закона «О приватизации Жилищного фонда» и другими законодательными актами РФ. Ранее люди, живущие в незаконно захваченных юридическими и частными лицами общежитиях, могли добиться их изъятия из незаконного владения и перевода в муниципальный жилой фонд. Сейчас эта возможность для них закрывается.

Вместо соцнайма мы получаем гарантированный пожизненный найм. Но:

Во-первых, в общежитиях живет не самая богатая часть населения РФ. Многие из жильцов являются малоимущими, теоретически имеют право на те или иные субсидии по оплате ЖКХ, однако, поскольку данные субсидии привязаны к договору социального найма, получить их они не смогут.

Хотя этот закон и гарантирует нам пожизненный найм, однако эту гарантию можно легко обойти тем или иным способом.

А именно, закон предусматривает:

«Расторжение указанного договора найма жилого помещения по требованию наймодателя допускается в судебном порядке в случае: невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение периода более шести месяцев (!)»; То есть потеряв работу, что в условиях кризиса очень легко, человек теряет и жилье. Человек, проживающий по договору соцнайма, также может быть выселен за неуплату, но в этом случае ему обязаны будут предоставить иное жилое помещение, «размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие» (ст. 90 ЖК РФ), а не гнать на улицу (как это возможно по новому закону). Кроме этого, собственник может так или иначе завысить тарифы вплоть до неподъемных, кстати, данный вид мошенничества уже широко применяется (в незаконно захваченных собственниками общежитиях) или вообще просто отказаться принимать у жильца деньги.

«Разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает». А что такое разрушение? Считается ли естественный износ со временем? А как подтверждается – экспертизой заказанной собственником дома? Надо объяснять, что стоимость заказной экспертизы намного ниже стоимости жилья в Москве?

«Систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; использования жилого помещения не по назначению». То есть, если собственнику удается натравить соседей друг на друга, допустим обещав кому-либо часть площади выселяемых, он получает гарантированную прибыль.

И наконец, самое простое.

«Ст. 2 3. В случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства указанный договор найма жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда, если иное не предусмотрено федеральным законом.» То есть, собственник выселив жильца силами охраны или иным незаконным образом, может потом легализовать свои действия, заявив, что человек съехал сам.

Мы считаем, что принятие данного закона приведет к массовым нарушениям конституционных прав на жильё, массовым выселениям, а, значит, и острому росту социальной напряжённости в стране, особенно в её столице и других городах с высокими ценами на жильё.

В связи с этим мы просим вас отказаться от подписания данного закона!»

Прощаясь с приемной президента, жильцы скандировали «Защитим жильё от жулья!» Это не понравилось полицейским. Интересно – почему? Произошла оживлённая дискуссия, правда, на этот раз не закончившаяся задержаниями.

Борьба жильцов общежитий продолжается.