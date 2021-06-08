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Московский листок

"Время работает на нас"

Опубликовано 08.06.2021 автором в разделе комментариев 1

афганистан ливия сирия коммунисты
"Время работает на нас"

А вы обратили внимание, что после триумфа  Башара аль-Асада на президентских выборах  почему-то практически не слышно обычного медийного воя о «туркменском результате», который каждый раз сопровождает убедительную победу популярного лидера    -   «плохого парня» из «неправильной страны»?  «Коллективный Запад» заявил о непризнании итогов сирийских президентских выборов уже задолго до их проведения  (что говорит о западных представлениях о демократии более чем красноречиво и исчерпывающе), а любой, кто судит непредвзято, понимает, что рейтинг лидера, сумевшего победить в войне, не поступившись суверенитетом страны, будет только расти.

США и поющий с ними в унисон Евросоюз могут, конечно, делать любые заявления, но реальная политика всегда прагматична:  после победы Асада Венгрия, Сербия, Греция и Кипр вновь открывают свои посольства в Дамаске   -   после 10 летнего разрыва дипломатических отношений.  Со дня на день возобновляют работу замороженные в 2011 году посольства ОАЭ и Саудовской Аравии   -  главного инициатора изгнания Сирийской Арабской Республики из Лиги Арабских Государств.  Напрашиваться обратно Асад, разумеется, не станет, но нетрудно спрогнозировать, что предложение вернуться в ЛАГ ему поступит в ближайшее время.  А самым симптоматичным, пожалуй, выглядит недавнее заявление Си Цзиньпина о том, что Китайская Народная Республика готова вложиться в послевоенное восстановление Сирии   -  Китай никогда не вкладывается, если не может быть спокоен за свои инвестиции.  Единственный закон дискредитированного и уже давно превратившегося в фикцию международного права, оставшийся незыблемым   -   победитель всегда прав.  И закон этот универсален   -  распространяется  и на «плохих» парней, и на «хороших».

Общие ощущения от закономерного результата сирийского президента лучше всех выразил один комментатор-трампист в Твиттере: «Не думал, что скажу это, но 95% Асада выглядят более честным результатом, чем победа Байдена в Джорджии, Пенсильвании, Аризоне, Висконсине и Мичигане».  При явке в 78% избирателей Асад набрал 13 миллионов голосов из 18 миллионов. имеющих право голоса. Что такое явка в 78% в Сирии, автор этих строк представляет себе очень хорошо  -  в мае 2012 года довелось быть международным наблюдателем на парламентских выборах в САР:  тогда, в разгар войны, когда джихадисты, подкрепляемые международной интервенцией, набирали силу, явка на выборы казалась зашкаливавшей, хотя по процентам была ниже нынешней.  Помню столпотворения возбуждённых избирателей перед участками (именно толпы, а не очереди  -  попробуй заставь сирийца встать в очередь, ага),  бурные дискуссии, местами переходящие в потасовки   -  в Сирии тогда не было «дня тишины» и не была запрещена агитация на участках в сам момент голосования. И такой ажиотаж   -   среди людей, настроенных в общем-то лояльно: непримиримая оппозиция в Сирии «голосует ногами», игнорируя выборы (отсюда и 95%  -   те, кто категорически против нынешней власти, просто не пришли).

Кто не голосовал?  Вне голосования оказался курдский север страны, где Сирийские Демократические Силы пока ещё предпочитают сомнительный американский протекторат налаживанию отношений с Дамаском, ну и, разумеется, Идлиб, превращённый в результате сложного клубка международных соглашений и уступок в бандитский анклав    -   что делать с этим гнойником, до сих пор неясно. Однако, совершенно прав оказался мудрый министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, который в том самом мае 2012 года говорил нам, что активная фаза войны продлится лет 5-6, а потом начнутся мирные переговоры (как в воду глядел), и что проблема Идлиба не имеет военного решения, только политическое (и тут не ошибся).  Самый главный сирийский оппозиционер аль-Джулани, глава окопавшегося в Идлибе Хайятт Тахрир аш-Шам (запрещена в РФ), до сих пор в публичных выступлениях бредит военной победой над Асадом,  -  какое уж тут участие в выборах.

Меня ещё в том разговоре девятилетней давности с Фейсалом Микдадом поразило его ледяное спокойствие и абсолютная уверенность в неизбежной победе, хотя даже до начала российского вмешательства оставалось более трех лет, а джихадисты вовсю обстреливали пригороды Дамаска.  В то время, когда вся мировая пропагандистская машина захлёбывалась лаем  «Дни режима Асада сочтены», из уст сирийских министров,  военачальников, самого Президента мы слышали: «Время работает на нас». И ведь действительно, где те  десятки политиков, которые повторяли «Асад должен уйти»?  Иных уж нет, а те далече, а сирийский лев заручился кредитом доверия сограждан на следующее семилетие.

Поражает и другое.  В то время, как в мировых новостях Сирия уже десятилетие упоминается исключительно в военно-катастрофическом контексте, в самой Сирии общество уже который год сосредоточено на послевоенном восстановлении:  экономический кризис, цены на бензин, курс лиры, развитие производства и торговли в обход санкций, преодоление безработицы  -  именно это главные темы, волнующие людей, обсуждаемые на улицах и в прессе.  Да и самого Асада в последнее время гораздо чаще можно увидеть не в воинских частях с генералами, а за столом с министрами и бизнесменами. О постепенном расставании с военным прошлым говорит и всеобщая амнистия, затронувшая как дезертиров-уклонистов, так и военных преступников,  - тех, что не совсем уж по уши в крови.  С одной стороны, это убедительный ответ всем вопящим о «кровавом сатрапе Асаде»,  но вместе с тем один раз такой гуманизм уже вышел Асаду боком   -  ведь и в 2011 году террористы подняли голову и повылезали из схронов аккурат после такой же широкомасштабной амнистии.

Безусловно, говоря о прошедших выборах, стоит упомянуть и конструктивную оппозицию:  два соперника Башара аль-Асада   -  глава Сирийского демократического фронта   Махмуд Ахмед Муреи, получивший 3,3% голосов, и   социалист-юнионист  Абдалла Саллюм Абдалла из насеристской партии, выступающей за объединение Сирии и Египта в одно государство, получивший 1,5%,   -  суммарно набрали почти 700 тысяч голосов, что для Сирии очень немало, особенно в условиях зашкаливающей популярности лидера страны.  В своей кампании альтернативные кандидаты поднимали темы освобождения всех политических заключенных, создания правительства национального согласия с участием эмигрантской оппозиции и даже   "развертывания партизанской войны против турецкой и американской оккупации на севере Сирии"   -  восстановления территориальной целостности страны.

Тема избавления северо-востока Сирии от американской оккупации постоянно поднимается самим Асадом и сирийским правительством:  в стремлении удержать центры сирийской нефтедобычи в мухафазах Хасака и Дэйр-эз-Зор администрация Байдена демонстрирует преемственность по отношению к политике его предшественника   -   одним из первых внешнеполитических декретов Байдена был возврат всех сотрудников внешнеполитического ведомства, координировавших интервенцию в Сирию, на их рабочие места, а первой демонстрацией силы   -  февральская бомбардировка территории Сирии. Однако ни новые санкции, ни иностранная помощь террористам уже принципиально ничего не изменят    -   страна  выстояла, а дипломатическая блокада  уже прорвана.  Как мы видим, различные игроки, дождавшись, пока сирийский народ с российской и иранской помощью сделает всю самую тяжёлую и неблагодарную работу, выстраиваются в очередь   -  получить контракты на послевоенную реконструкцию страны, за трагедией которой они либо отстранённо-равнодушно наблюдали, либо  трагедии которой даже способствовали, и это тоже по нынешним временам вполне обычное дело.

Размах народного ликования    -  многомиллионные демонстрации в сирийских городах  -   разумеется, впечатляет  (надо ли упоминать, что мировая медиа-машина, как обычно, отписалась о согнанных под дулами автоматов подневольных рабах режима?....), и  победитель президентских выборов сегодня олицетворяет, прежде всего, освобождение страны и переход к мирной жизни.  Автора этих строк особенно тронул фестиваль в честь победы Башара аль-Асада и Всемирного дня окружающей среды (!) в друзской провинции Сувейда   -  девять лет назад мы передвигались по ней совершенно спокойно, потом эти места оказались в руках джихадистов, потом совместными сирийско-российско-иранскими усилиями были освобождены, потом подвергались американскими авиаударам, и вот теперь сувейдские друзы чествуют Президента, завоевавшего мир. Ведь когда есть выдержка, спокойствие и вера в победу, тогда «время работает на нас».



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Всего комментариев к статье: 1
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Избрание
ship написал 08.06.2021 11:20
Избрание Асада целиком построено на убеждении населения Сирии, что при другом правителе РФ прекратит свою военную и гуманитарную помощь. Победитель президентских выборов не Башар аль-Асад, а Россия. Мы в ответе за тех, кого приручили.
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