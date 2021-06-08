"Время работает на нас" афганистан ливия сирия коммунисты А вы обратили внимание, что после триумфа Башара аль-Асада на президентских выборах почему-то практически не слышно обычного медийного воя о «туркменском результате», который каждый раз сопровождает убедительную победу популярного лидера - «плохого парня» из «неправильной страны»? «Коллективный Запад» заявил о непризнании итогов сирийских президентских выборов уже задолго до их проведения (что говорит о западных представлениях о демократии более чем красноречиво и исчерпывающе), а любой, кто судит непредвзято, понимает, что рейтинг лидера, сумевшего победить в войне, не поступившись суверенитетом страны, будет только расти.



США и поющий с ними в унисон Евросоюз могут, конечно, делать любые заявления, но реальная политика всегда прагматична: после победы Асада Венгрия, Сербия, Греция и Кипр вновь открывают свои посольства в Дамаске - после 10 летнего разрыва дипломатических отношений. Со дня на день возобновляют работу замороженные в 2011 году посольства ОАЭ и Саудовской Аравии - главного инициатора изгнания Сирийской Арабской Республики из Лиги Арабских Государств. Напрашиваться обратно Асад, разумеется, не станет, но нетрудно спрогнозировать, что предложение вернуться в ЛАГ ему поступит в ближайшее время. А самым симптоматичным, пожалуй, выглядит недавнее заявление Си Цзиньпина о том, что Китайская Народная Республика готова вложиться в послевоенное восстановление Сирии - Китай никогда не вкладывается, если не может быть спокоен за свои инвестиции. Единственный закон дискредитированного и уже давно превратившегося в фикцию международного права, оставшийся незыблемым - победитель всегда прав. И закон этот универсален - распространяется и на «плохих» парней, и на «хороших».



Общие ощущения от закономерного результата сирийского президента лучше всех выразил один комментатор-трампист в Твиттере: «Не думал, что скажу это, но 95% Асада выглядят более честным результатом, чем победа Байдена в Джорджии, Пенсильвании, Аризоне, Висконсине и Мичигане». При явке в 78% избирателей Асад набрал 13 миллионов голосов из 18 миллионов. имеющих право голоса. Что такое явка в 78% в Сирии, автор этих строк представляет себе очень хорошо - в мае 2012 года довелось быть международным наблюдателем на парламентских выборах в САР: тогда, в разгар войны, когда джихадисты, подкрепляемые международной интервенцией, набирали силу, явка на выборы казалась зашкаливавшей, хотя по процентам была ниже нынешней. Помню столпотворения возбуждённых избирателей перед участками (именно толпы, а не очереди - попробуй заставь сирийца встать в очередь, ага), бурные дискуссии, местами переходящие в потасовки - в Сирии тогда не было «дня тишины» и не была запрещена агитация на участках в сам момент голосования. И такой ажиотаж - среди людей, настроенных в общем-то лояльно: непримиримая оппозиция в Сирии «голосует ногами», игнорируя выборы (отсюда и 95% - те, кто категорически против нынешней власти, просто не пришли).



Кто не голосовал? Вне голосования оказался курдский север страны, где Сирийские Демократические Силы пока ещё предпочитают сомнительный американский протекторат налаживанию отношений с Дамаском, ну и, разумеется, Идлиб, превращённый в результате сложного клубка международных соглашений и уступок в бандитский анклав - что делать с этим гнойником, до сих пор неясно. Однако, совершенно прав оказался мудрый министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, который в том самом мае 2012 года говорил нам, что активная фаза войны продлится лет 5-6, а потом начнутся мирные переговоры (как в воду глядел), и что проблема Идлиба не имеет военного решения, только политическое (и тут не ошибся). Самый главный сирийский оппозиционер аль-Джулани, глава окопавшегося в Идлибе Хайятт Тахрир аш-Шам (запрещена в РФ), до сих пор в публичных выступлениях бредит военной победой над Асадом, - какое уж тут участие в выборах.



Меня ещё в том разговоре девятилетней давности с Фейсалом Микдадом поразило его ледяное спокойствие и абсолютная уверенность в неизбежной победе, хотя даже до начала российского вмешательства оставалось более трех лет, а джихадисты вовсю обстреливали пригороды Дамаска. В то время, когда вся мировая пропагандистская машина захлёбывалась лаем «Дни режима Асада сочтены», из уст сирийских министров, военачальников, самого Президента мы слышали: «Время работает на нас». И ведь действительно, где те десятки политиков, которые повторяли «Асад должен уйти»? Иных уж нет, а те далече, а сирийский лев заручился кредитом доверия сограждан на следующее семилетие.



Поражает и другое. В то время, как в мировых новостях Сирия уже десятилетие упоминается исключительно в военно-катастрофическом контексте, в самой Сирии общество уже который год сосредоточено на послевоенном восстановлении: экономический кризис, цены на бензин, курс лиры, развитие производства и торговли в обход санкций, преодоление безработицы - именно это главные темы, волнующие людей, обсуждаемые на улицах и в прессе. Да и самого Асада в последнее время гораздо чаще можно увидеть не в воинских частях с генералами, а за столом с министрами и бизнесменами. О постепенном расставании с военным прошлым говорит и всеобщая амнистия, затронувшая как дезертиров-уклонистов, так и военных преступников, - тех, что не совсем уж по уши в крови. С одной стороны, это убедительный ответ всем вопящим о «кровавом сатрапе Асаде», но вместе с тем один раз такой гуманизм уже вышел Асаду боком - ведь и в 2011 году террористы подняли голову и повылезали из схронов аккурат после такой же широкомасштабной амнистии.



Безусловно, говоря о прошедших выборах, стоит упомянуть и конструктивную оппозицию: два соперника Башара аль-Асада - глава Сирийского демократического фронта Махмуд Ахмед Муреи, получивший 3,3% голосов, и социалист-юнионист Абдалла Саллюм Абдалла из насеристской партии, выступающей за объединение Сирии и Египта в одно государство, получивший 1,5%, - суммарно набрали почти 700 тысяч голосов, что для Сирии очень немало, особенно в условиях зашкаливающей популярности лидера страны. В своей кампании альтернативные кандидаты поднимали темы освобождения всех политических заключенных, создания правительства национального согласия с участием эмигрантской оппозиции и даже "развертывания партизанской войны против турецкой и американской оккупации на севере Сирии" - восстановления территориальной целостности страны.



Тема избавления северо-востока Сирии от американской оккупации постоянно поднимается самим Асадом и сирийским правительством: в стремлении удержать центры сирийской нефтедобычи в мухафазах Хасака и Дэйр-эз-Зор администрация Байдена демонстрирует преемственность по отношению к политике его предшественника - одним из первых внешнеполитических декретов Байдена был возврат всех сотрудников внешнеполитического ведомства, координировавших интервенцию в Сирию, на их рабочие места, а первой демонстрацией силы - февральская бомбардировка территории Сирии. Однако ни новые санкции, ни иностранная помощь террористам уже принципиально ничего не изменят - страна выстояла, а дипломатическая блокада уже прорвана. Как мы видим, различные игроки, дождавшись, пока сирийский народ с российской и иранской помощью сделает всю самую тяжёлую и неблагодарную работу, выстраиваются в очередь - получить контракты на послевоенную реконструкцию страны, за трагедией которой они либо отстранённо-равнодушно наблюдали, либо трагедии которой даже способствовали, и это тоже по нынешним временам вполне обычное дело.



Размах народного ликования - многомиллионные демонстрации в сирийских городах - разумеется, впечатляет (надо ли упоминать, что мировая медиа-машина, как обычно, отписалась о согнанных под дулами автоматов подневольных рабах режима?....), и победитель президентских выборов сегодня олицетворяет, прежде всего, освобождение страны и переход к мирной жизни. Автора этих строк особенно тронул фестиваль в честь победы Башара аль-Асада и Всемирного дня окружающей среды (!) в друзской провинции Сувейда - девять лет назад мы передвигались по ней совершенно спокойно, потом эти места оказались в руках джихадистов, потом совместными сирийско-российско-иранскими усилиями были освобождены, потом подвергались американскими авиаударам, и вот теперь сувейдские друзы чествуют Президента, завоевавшего мир. Ведь когда есть выдержка, спокойствие и вера в победу, тогда «время работает на нас».



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