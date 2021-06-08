Пенсионерам работать нельзя

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков направил письмо Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.

В нем утверждается, что правительство не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, но при этом не внесло свой вариант по этому вопросу.

Понимаете, в чем дело?

Пенсионное законодательство фактически запрещает пенсионерам работать. Допустим, в Москве если вообще не работаешь – получаешь пенсионную надбавку. Если же заработал хоть рубль – сразу ее лишаешься.

Вышел на пенсию – и сиди дома, кисни.

При этом некто Путин жалуется коллеге Рахмону на дефицит рабочей силы, в том числе таджикской. А вице-премьер Хуснуллин даже называет цифру: миллион гастарбайтеров-строителей уехало домой и не вернулось.

И они там еще разрабатывают какие-то меры по оживлению на рынке труда. Зэков там привлекать к труду…

А пенсионеров – отвлекать. А то ведь работают, окаянцы! Жрать хотят, и работают.

А.Б.