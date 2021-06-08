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Московский листок

Вода дырочку найдент. Даже в Крым

Опубликовано 08.06.2021 в разделе комментариев 3

украина война крым киев
Вода дырочку найдент. Даже в Крым

Плотина, которую возвели на Северо-Крымском канале, начала разваливаться, со стороны Украины на полуостров поступает вода, сообщают украинские СМИ.

На мой взгляд, беда не очень большая.

Возведенная в 2014 году временная дамба из дерьма и палок перестала выдерживать напор воды из Днепра, и та начала попадать в Крым.

При этом в 2015 году приступили к сооружению новой плотины, более надежной, но ее так и не достроили – там еще и стену хотели строить на границе, по примеру Великой китайской, но тоже не сложилось… Зато сложилось с деньгами у бывшего премьера Яценюка.

И надо сказать, жители по обе стороны несостоявшейся стены не сильно переживают по этому поводу.

Поступление воды сквозь разрушающуюся дамбу вызывает опасения, поскольку она может быть загрязнена, считает депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

Зря волнуется. Очистка воды в любом случае обойдется дешевле, чем опреснение, анонсированное главой Крыма Аксеновым.

Хотя, может, потому и волнуется, что дешевле…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Ездють в Туву парою педерасты старые!
3авидонов Никос написал 08.06.2021 11:26
Безусловно, аксеновцы-гоблинцы что-то там проковыряли. Жажда их видать шибко замучила.
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Петровы с бошировами
дамбу написал 08.06.2021 10:26
подкопали...
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(без названия)
Гога написал 08.06.2021 10:12
***** тебе в рот,а не вода
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