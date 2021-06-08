Проблемы в работе сервисов компании Mail.ru Group наблюдаются в России, сообщается на странице портала Downdetector.

Около 64% пользователей, заявивших о проблемах, пожаловались на сбои в работе почтового сервиса, 28% — на работу сайта, а 7% — на сложности со входом в учетную запись на Mail.ru.

Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани, а также в Екатеринбурге, Челябинске и Новосибирске.

Опять этот Челябинск зловещий… Хотя, если названы 7 из 10 городов-миллионников, то выходит проблемы у большинства населения страны.

Вообще в последние трое суток интернет в стране работает как-то неустойчиво, я вот как начну вот эти самые сюжеты скачивать, сразу на больших файлах чувствуется – тянет едва-едва. Как паровоз…

Думаю, какие-то работы проходят по линии суверенного интернета, не иначе…

А.Б.