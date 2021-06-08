Коллекторы обиделись на Милонова

Коллекторы просят СК провести проверку высказываний депутата Госдумы Виталия Милонова на соответствие статье 282 Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Депутат в СМИ несколько раз назвал сотрудников коллекторских агентств "сплошь нелюдями" и добавил, что "отнимал бы у них паспорта, лишал бы их пенсий".

На мой взгляд тут вопрос не для Следкома, а для психиатрической либо ветеринарной службы, но в принципе социальная группа «коллекторы», конечно, может обидеться на «нелюдей».

Как будто у нас Службы судебных приставов нет…