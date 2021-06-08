Бестолковость чиновников победила

Читая выступления, предложения или просто разговор между собой начинаешь думать откуда в России такие бестолочи, которые выдают в народ всё что взбредёт в голову за исключением воровства. Это они держат в строгом секрете, некоторые даже бросили пить, чтобы не развязался язык в пьяном угаре.

Президент поручил регионам расширять программы поддержки семей и в первую очередь больших и многодетных. Вдумайтесь и это говорит президент. А откуда средства или центр поможет? Всё раздадут людям, а из какой статьи будут воровать? Без воровства сейчас никак нельзя. Например, СМИ снова информирует народ о воровстве при строительство космодрома Восточный. Кажется уже всё раскрыто, но не все получили по заслугам. И вот два новых дела. Два чиновника один своровал 600 миллионов рублей, другому досталось всего 60 миллионов. Всё это произошло на строительстве объекта хранения топлива. Везде воруют и это уже стало государственной политикой.

Или вот Шевцов - большой чиновник ЦБ говорит: чтобы повышать зарплату рабочий должен увеличить производительность труда. Сказать, что он умный человек и поэтому занимает очень даже высокий пост в ЦБ. А я скажу что это полный дурак, который ничего не смыслит в производстве, а средствами командует. Производительность труда зависит от собственника, однако никто не хочет тратить средства на модернизацию производства. Собственники на низкой зарплате рабочих имеют миллионы и это их устраивает. А какая производительность у самого Шевцова и кто её определял, но зарплата космическая.

Президент снова отличился. Предложил не жадного мужика главу Сургутнефтегаза В.Богданова оказать помощь многодетному сотруднику. Это и есть политика улучшения жизни народа? На 20 миллионов нищих не хватит и века, чтобы просить о помощи. Это смахивает на сумасшедший дом, который построил наш сильны президент. Его политика похоже на политику Зюганова. Он поздравляет различные не значимые организации с какими - то юбилеями, поручает, заявляет. Так же и Зюганов всю свою протестную деятельность направил на возложение цветов и даже это они планируют на Общероссийском протестном штабе. А жизнь народа ухудшается и идёт обострение с пандемией. Не уменьшается количество выявленных больных а народ игнорирует прививку. Вот такая у нас власть, которой не верит ни один рабочий, низовой бюджетник, пенсионер. ВОЗ уже одобрил вторую вакцину Китая, а нашу пока ни одну. А сколько было болтовни, что нашу вакцину одобрили 60 стран и об этом не раз заявлял президент. Хочется быть впереди, но коррупция развалила экономику страны и продолжает добивать. И что мы имеем? От Всемирной организации здравоохранения зависит авторитет вакцины. Но его пока нет.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций М.Шадаев высказался по поводу неприемлемости навязывания цифровизации в образовательном процессе, у государства нет денег на обеспечение сельских школ учителями. Политика Ельцина, Чубаиса и Грефа в действии. Умные власти не нужны, научился считать до десяти и хватит. За тебя другие посчитают. Значит деревни скоро совсем исчезнут, а короновирус будет свирепствовать пока не поредеют города, а президент даже Международные сборища будет посещать по видеосвязи. Даже открытие завода в Татарстане по сборке штучных легковых автомобилей разрешил по средствам связи. Я представляю сколько на заводе было толкотни, чтобы дождаться выхода в эфир президента ведь он всегда опаздывает. Да и картинку представить по- приличнее. И всё президент заботится о народе, стоимость авто до 20 миллионов рублей. Мордашовы, Гуцериевы, Потанины и прочие будут довольны. А народ может только взглянуть на экране. Заглянуть внутрь автомобиля нищему не позволят, такая роскошь в отделке. Разрешая производство президент заявил, что это первый в истории России автомобиль представительного класса. ЗИС, ЧАЙКА для него не представительные автомобили? Но они были в десятки раз дешевле нынешнего.

Не знаю как другим мне этот навороченный авто не понравился. Он похож на бульдога. Облицовка радиатора заслоняет весть автомобиль и посмотреть то не на что. Похож на самого заказчика, блестит, но не радует народ. Кортеж обходится налогоплательщикам в 22 - 24 миллиардов рублей. Дорогая игрушка для президента и его товарищей. Неужели президент придумал название авто - "АУРУС",что обозначает процветание, величие с голой ж... для народа.

Президентский кортеж создали а коррупция зашкаливает все пределы и никто не может её притормозить, да и некому. У президента другие заботы. Новый прокурор дал задание разгромить "золотых" полицейских Кубани. А разве в других регионах они медные. Коррупция везде одинаковая по рангам коррупционеров, занимающих определённые должности. А чем же занят полномочный представитель президента в Южном административном округе - бывший Генеральный прокурор? Президент позаботился о нём иначе следствие и тюрьма за покровительство компании "Три кита". Почему три, ведь было два, а может о третьем мы не знали и не узнаем?

Военные пенсионеры опубликовали в интернете обращение ко всем жителям России с призывом объединить усилия и спасти нашу Великую Родину от разрушения, а её многострадальный народ от обнищания и вымирания. Странно, военные давали Присягу на верность Советскому Союзу. Предали Союз и Присягу, хотя могли в 1993 году одной ротой арестовать двух придурков и Союз был бы сохранён. А сейчас обращаются ко всем жителям страны спасти бывших военных и народ. Читая обращение чувствуется рука Зюгановского коммуниста. Многострадальным народом пытаетесь спасти Россию. А можно было и не спасать. Референдум показал, что более 75 % население проголосовало за сохранение Союза. Вот вам и разрешение на арест предателей, но вы сами оказались предателями, а сейчас скулите как псы бездомные. Неужели вам не стыдно обращаться к народу. Какие же вы военные, вы просто банда поддерживающая захвативших власть предателей. Вы же клялись на верность Союзу, не щадя своей жизни. Я не имею ввиду рядовой состав той армии. Они выполняли приказ генералов так гласит Устав Советской Армии. Имею ввиду генералитет, который отдал приказ расстрелять Советскую власть. Кто эти генералы и как их сложилась дальнейшая жизнь? Вам самим интересно? Вот к ним конкретно и обращайтесь. Письмо начинается с того, что нам предлагают объединиться, Зюганов тоже предлагал объединиться. Что значит объединиться, народу не понятно. Выйти на митинг? Так покажите пример, через социальные сети назначьте дату и час для сбора. И первым должен появится на месте сбора Зюганов и его орда. Вы тоже прихватите генералов, адмиралов, полковников весь оставшийся "цвет" Советской армии. В вашем письме нет ни одного фамилия. Кто вы и как с вами связаться?