Главная проблема оппозиции, которая вот уже 20 лет ждет, когда падет "кровавый режЫм", состоит в том, что она неправильно оценивает ситуацию. В условиях постепенного, но неуклонного формирования диктатуры лидеры оппозиции (да и ее актив) считали, что имеют дело с гибридным, полудемократическим режимом, в котором действуют хоть какие-то правила, свойственные демократическим, правовым государствам. Отсюда неправильный выбор методов и инструментов борьбы с этим "режЫмом", где на передний план выводились участие в выборах и мирный протест - средства из арсенала развитых демократий, не способные пошатнуть жесткий авторитарный режим, слепленный из худших практик и черт чекизма и бандитизма лихих 90-х.

Лидеры оппозиции, в том числе и Алексей Навальный, в течение многих лет пытались применить против укрепляющейся диктатуры то, что работает лишь в западных устоявшихся демократиях. Шарики, ленточки, предвыборные кубы, мирные акции протеста,"добрые машины пропаганды" и "умные голосования". А в это время их оппоненты во властных кабинетах, не ограничивали себя ни в каких средствах, начиная от фальсификации избирательного процесса, заканчивая политическими убийствами и посадками неугодных.

Говоря другими словами, лидеры российской оппозиции постоянно путали революционную деятельность с PR-кампанией где-нибудь в Аризоне или во Флориде. Не понимая, что против них ведется настоящая война со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Сегодня ты готовишь доклад про Путина и распространяешь его среди сограждан, а завтра тебя расстреливают из боевого оружия на мосту.

Ты придумываешь умное голосование, а в ответ получаешь отравление химическим оружием.

Ты возвращаешься в Россию, чтобы поднять небывалый мирный протест, но власть не замарачивается с ответом, сажая тебя по сфабрикованному делу в тюрьму.

Твои сторонники выводят людей на мирные митинги, но сами толком не знают, что с ними делать (плана нет), пока режим методично загоняет всех силой в спецприемники и тюрьмы. Ответить тебе на это нечем.

Ты собираешь базу своих сторонников в интернете, а ее просто покупают за миллион у твоего же сотрудника и сливают.

Ты идешь на выборы, договариваешься с Яблоком или готовишься собирать подписи, но получаешь липовое уголовное дело за неуплаченную аренду в каком-то подвале. Заодно еще хватают и сажают твою тетю. И ты уезжаешь.

Продолжать эти примеры можно бесконечно долго. Вся история политической борьбы последних десятилетий про это.

И то положение, в котором оказалась российская оппозиция сейчас (а это разгром!), подтверждает мой тезис. Неправильная оценка ситуации ведет к поражению.