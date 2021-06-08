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Московский листок

"Социал Za" Обзор новостей: Не знаем, как действует, но продаем дорого

Опубликовано 08.06.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым, главным редактором ФОРУМа.мск:

1 Джо Байден начинает европейское турне "с позиции силы"

 

2 Пенсионерам работать нельзя

 

3 Специалисты по государственному PR пробили очередное дно

 

4 Присяжные оправдали сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана

 

5 Гудкова оштрафовали

 

6 Стало известно, какие города России считаются самыми "зловещими"

 

7 Плотина, которую возвели на Северо-Крымском канале, начала разваливаться

 

8 Коллекторы просят СК провести проверку высказываний депутата Госдумы Виталия Милонова

 

9 Проблемы в работе сервисов компании Mail.ru Group наблюдаются в России

 

10 Главу сельсовета чуть не сняли за комбайн

 

11 Не знаем, как действует новый препарат, но продаем дорого



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"Социал Za" Обзор новостей: Не знаем, как действует, но продаем дорого
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