"Социал Za" Обзор новостей: Не знаем, как действует, но продаем дорого Обзор новостей с Анатолием Барановым, главным редактором ФОРУМа.мск: 1 Джо Байден начинает европейское турне "с позиции силы" 2 Пенсионерам работать нельзя 3 Специалисты по государственному PR пробили очередное дно 4 Присяжные оправдали сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана 5 Гудкова оштрафовали 6 Стало известно, какие города России считаются самыми "зловещими" 7 Плотина, которую возвели на Северо-Крымском канале, начала разваливаться 8 Коллекторы просят СК провести проверку высказываний депутата Госдумы Виталия Милонова 9 Проблемы в работе сервисов компании Mail.ru Group наблюдаются в России 10 Главу сельсовета чуть не сняли за комбайн 11 Не знаем, как действует новый препарат, но продаем дорого



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