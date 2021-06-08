"Социал Za" Обзор новостей: Не знаем, как действует, но продаем дорого

Обзор новостей с Анатолием Барановым, главным редактором ФОРУМа.мск:
1 Джо Байден начинает европейское турне "с позиции силы"
2 Пенсионерам работать нельзя
3 Специалисты по государственному PR пробили очередное дно
4 Присяжные оправдали сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана
5 Гудкова оштрафовали
6 Стало известно, какие города России считаются самыми "зловещими"
7 Плотина, которую возвели на Северо-Крымском канале, начала разваливаться
8 Коллекторы просят СК провести проверку высказываний депутата Госдумы Виталия Милонова
9 Проблемы в работе сервисов компании Mail.ru Group наблюдаются в России
10 Главу сельсовета чуть не сняли за комбайн
11 Не знаем, как действует новый препарат, но продаем дорого
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