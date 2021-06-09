9 июня 2021 года в 10 утра должно начаться выселение по адресу - улица Авиаторов д. 9 (проезд - м. Солнцево, автобусы - 695, 686, 330).

На улицу должно пойти три семьи. Куда пойдут эти люди (в том числе, дети и пенсионеры) - это приставов не волнует. Хозяев здания (управление специального строительства при ФСБ, Росимущество) - тоже. Соцзащита, в которую обращались за помощью жители дома, прямо ответила: "У всех детей есть отцы, пусть отцы и беспокоятся, куда выселяются их дети".

Напоминаем, жители данного дома - бывшие строители спецобъектов при управлении ФСБ, сотрудники УКС (управления капитального строительства). В 2016-17-х годах почти все работники (более 650 человек) были сокращены. Отметим, что они жили в общежитии много лет, некоторые с 89 года, практически все другого жилья не имели, но бывшее начальство это не волновало, всем предложили идти на улицу.

А что по закону «О приватизации Жилищного фонда», по закону «О введении в действие Жилищного кодекса» подобные общежития должны передаваться в муниципальный жилой фонд, а их жильцы должны получать права на соцнайм и на приватизацию жилья - так кому какое дело. Арендный бизнес важнее.

Люди начали протестовать. Устраивать сходы. Запланировали визит в ФСБ (не состоялся, потому что начальство из ФСБ, узнав о визите, само приехало на переговоры). Кончились и эти и последующие переговоры тем, что признать за жильцами права коммерсанты от госорганов отказались. Однако и выселение приостановилось. Кроме этого господа-начальники продавили через суд несколько решений о выселении. Тогда эти решения приставами исполнены не были – сейчас будут.

Остальные жильцы также получили требования покинуть дом (пока от «хозяев»), но в случае не исполнения их так же планирует выгонять через суд.