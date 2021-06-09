За что судили депутата Енгалычеву?

Репрессии в России набирают обороты на фоне нищеты, мизерных зарплат, пенсий, пособий, которых еле-еле хватает только на ЖКХ и еду. Почему в Европе и зарплаты и пенсии достойные?

Почему в России люди выживают?

А депутата Мосгордумы от партии КПРФ Екатерину Енгалычеву, которая поднимает неудобные вопросы судят, штрафуют.

Екатерина попыталась обжаловать штраф в 150 000 рублей за то, что она с тысячами москвичей посмела выйти на улицы Москвы 23 января 2021 года.

Вчера состоялось рассмотрение аппеляции и... чуда не произошло. Мосгорсуд оставил решение нижестоящего суда в силе.