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Московский листок

В РФ подорожали продукты, но подешевело рытье могил

Опубликовано 09.06.2021 в разделе комментариев 1

путин экономика росстат минэкономики
В РФ подорожали продукты, но подешевело рытье могил

Годовая инфляция в России в мае составила 6,02%, что является новым максимальным значением с октября 2016 г., следует из материалов Росстата. В целом с начала года потребительские цены в стране выросли на 3,48%.

Сильнее всего, по данным Росстата, за год подорожали продукты – на 7,4%. Цены на непродовольственную продукцию возросли на 6,68%. Меньше всего повысилась стоимость услуг — на 3,29%.

В целом продукты питания в мае по сравнению с тем же месяцев прошлого года выросли в цене на 8,07%, алкоголь — на 2,33%. По сравнению с апрелем показатели составили 1,04% и 0,34% соответственно. В течение текущего года стоимость продуктов увеличилась на 5,29%, а алкоголя — на 1,66%.

Но кое-что за последнее время все-таки подешевело, например, рытье могил. Согласно данным Росстата, цены на эти услуги снизились на 1,8%.

***

Ну вот, видите, не всё плохо. На поминках сэкономить не получится, так на рытье могилки - экономия.

Тут, правда, нужно исследовать, что стало причиной снижения цены. Либо никто не помирает, могил нужно мало и из-за низкого спроса могильщики снижают цену, пытаясь привлечь клиента. Ну вдруг кто решит, что помирать при низких ценах на могилы выгодней, чем на высоких?

Второй вариант - это когда спрос, наоборот, становится массовым, снижается себестоимость и продавец услуги немного делится с потребителем прибылью, опять-таки пытаясь завлечь. Ну, может, кто захочет впрок приобрести на низких оптовых ценах...

Согласно данным Росстата, в 2020 году в России умерло на 323,8 тысяч человек больше чем в 2019-м. Так что, судя по данным смертности, верней выглядит второй вариант.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Стат написал 09.06.2021 02:04
В Росстате случайно один два нулика к инфляции не забыли приписать? У них, как в ЖКХ сбой компьютера, правда только в одну сторону сбоит. У Росстата тоже сбоит компьютер?
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