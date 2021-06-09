Женщина Любовь Соболь

Начал было писать ответ Сигизмунду Миронину, однако отложил, поскольку внимания потребовала женщина.

Но начну с анекдота, он правда очень «не очень», но лучшего для данного случая я не вспомнил. Брежнев встречает в аэропорту какого-то вождя из Африки и долго-долго с ним целуется. Суслов спрашивает: «Это такой выдающийся политик?». «Как политик он говно, - отвечает Брежнев, но зато как целуется!».

Дело в том, что кремлёвские мерзавцы тайно сняли постельную сцену Любови Соболь с мужчиной, возможно, даже с любовником (что её никак не красит, хотя дела семейные – это потёмки), однако сама Соболь в этой сцене настолько невинно выглядит и, главное, Любовь выступает в этой сцене настолько желающей любви женщиной, а не похотливой самкой, что, полагаю, этот ролик вполне годится, как её предвыборный материал https://www.youtube.com/watch?v=VqyGlLaS_hQ.

Я разумеется и так стал бы ей помогать только потому, что она выступает против фашистского режима Кремля (что касается её, как политика, то не будем о грустном), а тут ещё она и показана в ролике настоящей женщиной. А настоящий мужчина испытывает удовольствие от возможности исполнить каприз женщины (ещё раз акцентирую внимание: мужчина должен быть настоящим мужчиной, а женщина – женщиной, а не самкой). И, как я понимаю, в настоящее время каприз Любови Соболь можно исполнить, помогая ей с выборами в Думу, о чём подробно можно узнать хотя бы тут https://soboll.ru/ или тут https://vk.com/shtabsobol.

Любовь Соболь по образованию юрист, а это образование редко красит человека с точки зрения понимания им права. Во всяком случае, то как соратники с юридической точки зрения сопроводили Навального «на кичу» (тоже юриста, кстати), оставляет без ответа множество вопросов. Юридических.

Поэтому я считаю себя обязанным напомнить Любови, что этим роликом негодяя вторглись в её частную жизнь без её разрешения, а это преступление, почище того, что ей вменили за попытку взять у преступника образец голоса. Это, во-первых, часть 1 статьи 24 Конституции РФ: «1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются», - и защищающее это конституционное право статья 137 Уголовного кодекса:

«1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации,

- наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения,

- наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет».

Следовательно, Любовь обязана подать заявление в СК с требованием найти авторов ролика и возбудить против них уголовное дело, минимум по части 1 статьи 137 УК РФ.

В Следственном комитете, разумеется, никто и не попробует стать на защиту закона – не для того Бастрыкин подбирал в свои подчинённые мерзавца к мерзавцу. Вон, против ИГПР ЗОВ дело фальсифицировали глава СК по Москве генерал Дрыманов и глава СК по ЦАО Москвы полковник Крамаренко, оба мерзавца не поделились с ФСБ деньгами и сейчас сидят за содействие уголовникам вора в законе Шакро Молодого.

Так, что никто уголовного дела в защиту Любови Соболь не возбудит, посему её надо будет обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела в рамках статьи 125 УПК РФ:

«1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела …могут быть обжалованы в районный суд…».

Те, кого в России называют судьями, как люди ещё хуже следователей, посему они откажут Любови в требовании возбудить уголовное дело. Далее потребуется подать апелляционную жалобу в Мосгорсуд, а там, сами понимаете, самые «сливки» и сидят. Тоже откажут.

Но исчерпав таким образом средства защиты своих прав в России, Любовь отправит жалобу в Европейский суд по правам человека и, долго или коротко, эта жалоба будет рассмотрена, и ЕСПЧ заставит фашистов Кремля заплатить Любови Соболь за вторжение в частную жизнь.

А само это дело – отказы СК разыскивать мерзавцев, отказы судов исполнять закон, будет давать прекрасные поводы для предвыборного пиара самой Любови Соболь. Женщины.