5-7 лет за то, что обратился к органам с просьбой воздержаться от жестокости

Россия продолжает лишаться своих (и так уже редких) индустриальных площадей (пермский ЗиД, новосибирский Тяжстанкогидропресс, смоленский ИДК, сахалинский нефтепровод и др.), но защита интересов индустрии родины не есть подходящее занятие для российских правоохранителей. Нет, иногда они этим занимаются, но так неспешно, что потом жуликов и воров можно отпустить за истечением срока давности. Как это, к примеру, произошло ушедшим маем с расхитителями пермского оборонного ЗиДа Евгением Лысовым, Денисом Бронниковым, Владиславом Шинкевичем.

Оптимизация медицины показывает свой победный шиш населению страны, сокращая целые направления, койки и докторов. Защита здоровья населения не входит в интересы российской власти.

Рабочие массово заявляют о невыплатах зарплат, нарушениях Трудового законодательства (от Москвы до Челябинска и Амура); жителей общежитий лишают крыши над головой и соцнайма (авиамоторного завода «Салют», Москабельмета, строителей, врачей, бывших рабочих фабрики "Красный суконщик", Московского жирового комбината и других адресов), но трудовые, жилищные и иные социальные права людей вне сферы интересов наших властей и правоохранителей.

Вывозят последний корабль из Клуба Юных Моряков, воспитывающий детей более 70 лет… Так просвещение для России вообще вредно. Это ещё великий русский этнограф Салтыков-Щедрин заметил.

Может, органы надзирают сами за собой? Да тоже как-то не очень. Пытки по делу «Сети» стало в дальнейшем достоянием общественности, вызвав череду протестов на федеральном уровне, тем не менее, и приговор вступил в силу, и за превышение полномочий никто наказан не был, хотя допрос третьей степени вроде как не входит в список разрешенных в РФ процессуальных действий.

Что-то наши власти и удалая полиция совсем дурачка валяют. Вовсе ничего не делают. Нет, почему же? Периодически их активность проявляется.

Так социалисту Платошкину зачитывают приговор, включая в него и обвинения о его негативных высказываниях о партии «Единая Россия»; 70-летнему коммунисту Черепанову, редактору газеты «Трудовая Тюмень», предъявляют обвинение в нападение на полицию, когда тот лежал на полу автозака с сердечным приступом.

А уж если кто посмел помянуть архангельскую историю…Информация о возбуждении уголовных дел по факту комментариев самоподрыва Жлобицкого (и даже репостов) приходили из Пскова, Вологодской области, Калуги, Тольятти, Сочи, Санкт-Петербурга, Калининграда, Челябинска и других городов страны. В январе 2021-го пришла информация из города Мичуринска, что под Тамбовом.

В Мичуринске Алексея Абрамова знают многие. Он известен в городе как непримиримый борец за права жителей многоквартирных домов, противник расхищения и нецелевого использования средств из фондов капремонта, руководитель подросткового клуба «Перекрёсток» (занимались с ребятами волонтёрством — участвовали в добровольных субботниках по благоустройству города, помогали животным зооуголка в Парке Культуры).

Алексей Абрамов — бывший учитель, левый активист, член КПРФ, и как-то в 2018-м имел неосторожность напечатать в сети обращение к правоохранителям, «которые доводят народ до крайности, избивают дубинками безоружных мирных демонстрантов и, конечно же, фабрикуют дела за экстремизм, с просьбой одуматься и не доводить людей до крайности».

Это призыв к терроризму? Так вроде Абрамов призывал не совершать жестокие насильственные деяния, а, наоборот, отказаться от оных.

В любом случае, спустя 2.5 года, комментарий Абрамова по архангельской трагедии был обнаружен в ВК бдительными структурами, и 18 января 2021 года тамбовские сотрудники УФСБ нагрянули к нему домой с обыском. Были изъяты старые подростковые газеты, два системных блока и планшет. Компьютер, принадлежащий матери, вернули на следующий день, компьютер Алексея вернули без жёсткого диска в марте.

На допросах в Тамбове майор юстиции СО УФСБ Игорь Балабанов рекомендовал Абрамову оформить явку с повинной (в чём состоит вина он, правда, и сам не мог сформулировать, но неоднократно обвинял Абрамова в непочтительном отношении к президенту Путину, также ссылался на то, что тамбовская экспертиза смогла отыскать в комментарии Абрамова от 18-го года оправдание терроризма. В дальнейшем от дела были откреплены положительные характеристики и грамоты Абрамова, свидетельства о его деятельности по патриотическому воспитанию молодёжи подключены не были, экспертиза планшета не проводилась (хотя Абрамов и настаивал на этом).

В мае Абрамову поменяли статус с подозреваемого на обвиняемого по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет). В начале июля под подпиской о невыезде он ожидает выездного заседания Московского гарнизонного суда в Тамбове. Абрамову грозит наказание от штрафа в 300 тысяч до миллиона или лишение свободы на 5-7 лет. За то, что обратился к органам, с просьбой воздержаться от жестоких поступков. Такие дела.

В заключение, редакция хотела бы подчеркнуть, что категорически не призывает к терроризму! Редакция призывает к тому, чтобы пойти другим путём! В полном соответствии с советами Владимира Ильича Ленина!

Александр Зимбовский