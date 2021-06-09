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Московский листок

Будет "велике крадивництво"

Опубликовано 09.06.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

украина война киев зеленский
Будет "велике крадивництво"

Сколько нужно было покурить, чтобы сказать о миллиарде деревьев, которые посадят на Украине за три года?

Да на Украине миллиард кустов конопли не смогут посадить, потому что для этого нужен и семенной фонд и техника и соответствующая площадь.

Чтобы посадить деревья, нужно иметь саженцы, которые вырастают из сеянцев.

Я не нашла данных по Украине, но в России с ее бескрайними лесами и огромными лесхозами в 2010 году вырастили около 600 млн. саженцев.

Думаю, на Украине в десятки раз меньше, учитывая уничтожение лесхозов и семенных хозяйств. И это вопрос уже не недостатка денег, а отсутствия возможностей..

Нет семян, нет посадочной техники, нет средств полива, в конце концов, нет специалистов.

Могу предсказать, что все закончится показательной посадкой на камеру пары сотен саженцев, привезенных из Чехии с участием Зеленского, премьер-министра и министра экономики.

Было «Велике будівництво", будет "Велике садівництво"

А на самом деле все будет велике крадивництво.

 



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