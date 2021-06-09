Как разбудить спящего?

На ФОРУМе.мск идет опрос на тему «СРзП или любая другая партия?» СРзП – это теперь такая аббревиатура получается у бывших «эсеров», я не виноват – они сами придумали.

СРзП (8)

Любая другая партия? (62)

https://forum-msk.org/votes/blank.html?voteid=17219370

Соотношение не вдохновляющее, хуже только у «Единой России» и ЛДПР.

https://forum-msk.org/votes/blank.html?pvoteid=17219370&type=prev

https://forum-msk.org/votes/blank.html?pvoteid=17207376&type=prev

На канале «Социал ЗА» результат аналогичный: 8 процентов за СРзП и 92 процента за гипотетическую «любую другую партию».

И всего меньше 4,5 тысяч пожелавших проголосовать вообще. За или против других партий пришло куда больше народу – 18 тысяч против ЕР, 17 тысяч против ЛДПР и 13 тысяч насчет КПРФ – там голоса распределились скорее в пользу компартии, то есть почти пополам.

https://forum-msk.org/votes/blank.html?pvoteid=17173283&type=next

Возможно, речь о специфичности аудитории, но покажите мне аудиторию, где, допустим, у ЕР подавляющее большинство?

А на выборах такое большинство почему-то откуда-то появляется…

Что до СРзП, то 8 процентов, конечно, скромно, но для прохождения в Думу более, чем достаточно.

И 45 процентов голосов по данным наших опросов где-то «гуляют» - то ли за непеарламентские партии, то ли против всех, то ли вообще никуда не пойдут…

Видимо, главной задачей любой оппозиции на этих выборах будет "разбудить" эти "спящие" 45 процентов.



