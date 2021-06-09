В Сочи при выселении убили двух приставов

В Сочи застрелили двух судебных приставов, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Подозреваемого задержали. Раненые скончались на месте.

Инцидент произошел около 10 утра на улице Просвещения в Адлере: 60-летний мужчина открыл стрельбу во время выселения жителей из многоквартирного дома.

На сайте администрации Сочи есть список "самостроя" под снос. Стрельба произошла на ул. Просвещения - в списке на снос по этой улице числятся два дома: 91 и 95.

В Москве сейчас тоже происходит выселение с судебными приставами на улице Авиаторов.

"У всех детей есть отцы, пусть отцы и беспокоятся, куда выселяются их дети"

Информация с места выселения поступит позже...

***

Деду теперь, наверно, влепят "по полной" - да и как иначе? Два трупа, оба при исполнении. Могут и пожизненно, хотя в 60 лет любой длительный срок - это до конца дней. У нас какая средняя продолжительность жизни-то у мужиков, а?

Мне вот 61 и я прекрасно понимаю, что даже 5 лет в российской тюрьме для меня - всё. Со всеми вытекающими...

Нет, выселение мне пока не грозит, хотя чем черт не шутит? Но с судебными приставами я нахожусь в постоянном контакте. Вернее с одним приставом - Диановой Анжелой Харисовной. Переписка у нас заочная и даже односторонняя - я получаю от нее разные весточки, но ответить не могу, спросить тоже не могу, никогда ее не видел и не слышал, а приложенный номер ее телефона никогда не отвечает. Много лет. Я даже иногда волнуюсь: Анжела, у тебя все в порядке?..

Мне почему-то хочется думать, что она молодая и красивая, такая восточная красавица с легкой склонностью к полноте и большими миндалевидными глазами. Анжела. А вовсе не какая-нибудь старая и злая Харисовна.

Так вот, там идет какая-то очень интенсивная жизнь - проходят суды, потом другие суды, которые отменяют решения первых судов - и все абсолютно без моего участия. Сегодня, например, узнал, что арест с моего автомобиля, благополучно снят - я на нем каждый день езжу, и не знал, что езжу на арестованной машине. Естественно, ни о каких судах, которые арест наложили, а потом сняли, мне не известно.

Анатолий Юрьевич

Вам направлено постановление об отмене запрета на регистрационные действия в отношении транспортных средств, вынесенное в рамках исполнительного производства № 3562054/21/77045-ИП от 12.04.2021

Причина: неоплаченный штраф за совершение административного правонарушения в соответствии с постановлением по делу об административном правонарушении № 0356043010120052802071258 от 09.04.2021

Сумма взыскания: 0 р.

При несвоевременной оплате может быть начислен исполнительский сбор от 1000 р.

То есть, если я не оплачу им 0 рублей, наложат взыскание в тысячу рублей?..

Ну там периодически залезают на мои счета, чтобы снять какие-то деньги, например, по 5 тысяч за нарушения режима самоизоляции, хотя я журналсит и справка имеется, а везде аршинными буквами написано - журналисты не подлежат. Указ президента. Тем не менее, с меня, несмотря на мои жалобы, два раза деньги снимали, и ничего.

Недавно вот счет в Альфа-банке арестовали, пишут. А у меня в этом банке и нету никакого счета. Ну ладно, не обидно...

А обидно, что санкции ФССП во много раз превышают мой официальный пенсионерский доход. О чем они думают? Явно не обо мне и других нищих стариках - пенсия такая, что только за квартиру заплатить, за телефон и интернет. Обещали прибавку по 1 тысяче в год - кто-то ее видел, прибавку эту? А вот штрафы почем зря снимают, вместе с "услугами" судебных приставов, регулярно. Анжела, смотри, не сильно разъедайся на моих тысячах.

А мне с регулярной помощью государства не то что разъедаться - ни на какой рацион вообще не выкраивается. Только святым духом.

И если что - сесть для такого как я, всерьез и надолго, это вполне резонный выход из социального тупика. Тюрьма, что ни говори, а это и пожизненное обеспечение трехразовым питанием, и крыша над головой. И клифт лагерный - тоже бесплатно.

Это не оправдание экстремизма и терроризма. Это его, так сказать, социально-экономическое обоснование.

И человека очень легко довести до такого состояния, когда свободу голодать он обменяет на несвободу трехразового питания. Особенно, если его выселят из единственного жилья - новое-то точно никак "не светит". А в тюрьме тепло и макароны на ужин...

Анатолий Баранов