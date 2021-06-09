"Социал Za" Обзор новостей: Помирать в России куда выгодней, чем жить Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Помирать в России куда выгодней, чем жить 2 «Справедливая Россия за правду» имеет шансы 3 Госавтоинспекция поддерживает инициативу снижения скорости на улицах городов 4 Сегодня – День друзей 5 От России потребовали $99 млрд за Крым и ЮКОС 6 Призыв к гуманности – это терроризм? 7 При пожаре в реанимации рязанской больницы люди отравились угарным газом 8 Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил порядок доставки пьяных в вытрезвители 9 Самокрутка с марихуаной – за вакцинацию! 10 Ну и посмеяться немного



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться