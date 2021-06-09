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Московский листок

"Социал Za" Обзор новостей: Помирать в России куда выгодней, чем жить

Опубликовано 09.06.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

 

1 Помирать в России куда выгодней, чем жить

 

2 «Справедливая Россия за правду» имеет шансы

 

3 Госавтоинспекция поддерживает инициативу снижения скорости на улицах городов

 

4 Сегодня – День друзей

 

5 От России потребовали $99 млрд за Крым и ЮКОС

 

6 Призыв к гуманности – это терроризм?

 

7 При пожаре в реанимации рязанской больницы люди отравились угарным газом

 

8 Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил порядок доставки пьяных в вытрезвители

 

9 Самокрутка с марихуаной – за вакцинацию!

 

10 Ну и посмеяться немного



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"Социал Za" Обзор новостей: Помирать в России куда выгодней, чем жить
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