"Социал Za" Обзор новостей: Помирать в России куда выгодней, чем жить

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Помирать в России куда выгодней, чем жить
2 «Справедливая Россия за правду» имеет шансы
3 Госавтоинспекция поддерживает инициативу снижения скорости на улицах городов
4 Сегодня – День друзей
5 От России потребовали $99 млрд за Крым и ЮКОС
6 Призыв к гуманности – это терроризм?
7 При пожаре в реанимации рязанской больницы люди отравились угарным газом
8 Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил порядок доставки пьяных в вытрезвители
9 Самокрутка с марихуаной – за вакцинацию!
10 Ну и посмеяться немного
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