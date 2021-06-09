Анатолий Баранов: От барщины до права первой ночи. А что?

Дал комментарий "Свободной прессе".

Правительство России изучает вопрос упрощенного ввоза мигрантов и их обязательной вакцинации, сообщил в интервью RTVI вице-премьер Марат Хуснуллин. Он объяснил, что это очень важно для поддержки строительной отрасли, а обойтись без иностранных работников она пока что не сможет.

«У нас низкий уровень производительности труда, и мы вынуждены пользоваться мигрантами. Мы не сможем за один-два года уйти в технологии, когда мы обойдемся без мигрантов», — уточнил чиновник.

Так что же это выходит, на колу мочало — начинай сначала? Зачем тогда высылали нелегалов — непонятно. И долго л мы еще будем поддерживать этот низкий уровень производительности труда, привлекая мигрантов?

— Ну так выслали нелегалов, чтобы заставить оставшихся покупать патенты, платить всякие сборы, давать взятки, — отмечает главный редактор ФОРУМа.мск. Анатолий Баранов. — Это же целый рынок, прямо индустрия работорговли. Съездите в район миграционного центра на МКАД, там же толпы людей — кто-то ночует, пытаясь попасть первым в очередь, кого-то подвозят целыми автобусами — не бесплатно, разумеется. Постоянно крутятся сотни каких-то темных личностей всех возможных рас и народностей. А наверху, конечно, фискальные органы государства.

И что произошло? От жадности обрушили рынок рабов. Рабы остались дома или поехали на другие рабские рынки. Теперь подключили Путина, тот говорит лидеру Таджикистана — шли рабов снова, нам нужно. Это уже даже не третий Рим, это новый Карфаген, доисторическая деспотия какая-то.

— Есть опасность, что мы пойдем по пути всех этих империй?

— Известно, что рабовладение тормозило техническое развитие еще в древнем Риме. А мы чем хуже? В Америке промышленный Север выиграл войну у рабовладельческого Юга, и началась индустриализация. У нас отменили крепостное право, и началось индустриальное развитие. А наш «царь» прессует местных «царьков» — шлите рабов! Есть вопросы?

— Мигранты же еще лишают местных работы…

— Ну я вот в YouTube веду новостной канал, в сторожа пока не иду. Здесь пока конкуренция привозных кадров небольшая, справляемся. Но с ростом числа нерусского населения, у которого требования к русскому языку несколько снижены, думаю, придется «переквалифицироваться в управдомы»…

Сейчас уже не каждый и скажет, откуда эта цитата. Рэперы и поп-звезды с «русским» языком, понятным только нерусскому населению, уже начинают преобладать. Тексты Манижи слышали? Это всё. Литературный русский язык превращается в «мертвый язык», в латынь. А вот вызовет ли это значимое социальное напряжение в обществе? Не уверен. Можно ведь и по-тихому сойти на нет…

— Массовая миграция ведет к росту преступности. В России эта проблема актуальна?

— К росту преступности ведет нищета. Просто гастарбайтеры в среднем более нищие. У вас не хватает денег даже на уличную проститутку — вы идете, и насилуете школьницу в подъезде. Вам негде жить — вы лезете в пустующий дом. Вам хочется жрать — вы крадете бублик с прилавка. Не потому, что вы таджик или молдаванин, а потому что вы нищий.

— Какой могла бы быть альтернатива? Тут вон заключенных предлагали использовать…

— Конечно, масса вариантов — например, сажать побольше. В Британии были работные дома, куда помещали по решению суда просто за бродяжничество — или вешали. В Штатах первыми рабами были не негры, а вполне белые ирландцы — это ж не только в древнем мире трудовые ресурсы пополнялись за счет войны. Есть много чудесных способов загнобить ближнего и заставить его вкалывать за миску супа. Если власть не зависит от большинства населения, то начинает воспринимать это население как бесплатный ресурс. От барщины до права первой ночи. А что?