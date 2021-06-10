Кто девушку ужинает, тот ее и танцует

С тех пор как Путин вернулся на пост президента в 2012 году, число эмигрирующих из России учёных с 2012 года, увеличилось в пять раз. Ежегодно уезжающих за границу специалистов с 2012 года с 14 тыс. выросло почти до 70 тыс. в 2020 году.

Россия — единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество учёных. Эксперты считают, что одной из причин эмиграции российских учёных – угроза обвинений в шпионаже и государственной измене. Ряд исследователей были обвинены или заключены под стражу по обвинению в передаче информации иностранцам.

Согласно закону, введённому в 2012 году, любой, кто предоставляет информацию, «направленную против безопасности Российской Федерации», иностранной организации, может быть обвинён в государственной измене, даже если эта информация поступает из открытых источников. Кремль явно одержим «шпиономанией». И зарплаты учёных оставляют желать лучших. В феврале одна сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН пожаловалась Путину, что её зарплата за месяц составляет всего 25 тыс. рублей, после чего её посетили следователи, которые попытались выяснить, кто побудил её подать жалобу. После того, как было объявлено о вручении Нобелевской премии бывшим молодым российским ученым Андрею Гейму и Константину Новоселову, им сразу поступило предложение приехать работать в Россию, но Андрей Гейм в довольно резкой форме высказался, что ему в России делать нечего, а Новоселов же, в свою очередь, недоумевал, чем он может здесь заниматься.

Покидают Россию многие оппозиционно настроенные политики: Дуров, Гуриев, Каспаров, Зимин, Пономарев, многие другие, а теперь и Дмитрий Гудков. Уехали из России примерно 40 ключевых сотрудников ФБК, из-за нависшей угрозы о признании их причастными к экстремизму после того, как суд ограничил их деятельность по ходатайству прокуратуры. На днях Россию покинул Олег Хомутинников – депутат Липецкого облсовета, экс-координатор регионального отделения «Открытой России» и основатель «Федеративной партии». Политик объяснил, что ему стали поступать угрозы от властей Липецкой области из-за его решения осенью снова идти на выборы в региональный парламент. «В этом году в Кремле придумали более зверские методы устранения оппонентов — лишение права участвовать в выборах по статье «экстремизм» и уголовное преследование за руководство несуществующими нежелательными организациями. Я воспринимаю свое право на жизнь в России буквально. Если у меня нет права участвовать в выборах, значит, у меня нет права здесь жить», — сказал Хомутинников. Он привел в пример историю политика Дмитрия Гудкова, которому из-за уголовного преследования также пришлось уехать на Украину.

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Зато в российскую элиту рвутся соискатели депутатских мандатов самых разных мастей: певичка Волкова, певец Майданов, артисты Меньшов и Машков, телеведущие Попов и Баженов, рэпер Машнов, известного как Гнойный, решил выдвигается в Госдуму с заведомо высокой целью: «В условиях того, что оппозиция сейчас почти перестала существовать, должен появиться сильный лидер. Я подумал, почему не я?» Действительно, почему бы не он, или артисты, боксеры и рэперы? Работа не пыльная, платят много, да еще куча привилегий. А дело-то не хитрое – послушно штамповать спускаемые из Кремля законы.

Отдельно хочется отметить спортсменов, собрались в Думу: лыжница Елена Вяльбе, борец Павел Коржавых, пловчиха Наталья Ищенко, кикбоксер Александр Захаров, конькобежец Игорь Малков, бывший спортсмен Сергей Гомоляко и т.д. Экс-биатлонисту Антону Шипулину в Госдуме так понравилось, что он решил вернуться. Другой биатлонист депутат Госдумы Сергей Чепиков тоже зарегистрироваться на предварительном голосовании. Останатся в Думе старожилы – именитые спортсмены Анатолий Карпов, Владислав Третьяк, Ирина Роднина.

О пользе таких законодателей справедливо заявил депутат Госдумы Игорь Лебедев:

«Из всех действующих депутатов, кто раньше был спортсменом, вы сейчас вряд ли вспомните хоть одного, кто внес какой-то вклад в законотворческую деятельность». Отдельно он отметил фигуристку Ирину Роднину, 71-летняя дама заседает в нижней палате парламента с 2007 года. По его словам, от присутствия Родниной в Госдуме нет толку: «Сидит на заседании, хлопает глазами и не понимает, что вообще происходит. Спортсменов в Госдуме используют для привлечения избирателей, либо для того, чтобы спрятать их от моментов, которые отрицательно скажутся на их жизни».

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Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Если эту пословицу применить к нашей политике, то очевидно, кто в России чиновника назначает на хлебную должность, тому он и будет служить. У нас в России – один избиратель, он же судья, следователь, прокурор, а когда надо, и адвокат (см. дело Сердюкова-Васильевой). Он сам себе подбирает соперников на президентских выборах, сам назначает себе и им процент набранных голосов. Он же избирает депутатов в Госдуму, губернаторов, судей. Рассчитывать на умное голосование, – наивно, можно подумать, если (гипотетически) больше всех голосов наберет партия Зюганова, Миронова, или (не к ночи будет упомянута) Жириновского – депутаты не станут штамповать указы Путина.