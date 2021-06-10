Пора убирать страхи из нашей жизни

Нагнетание страха. Незаметное ползучее нагнетание страха формируется и присутствует в нашем обществе. Не навязчиво формируется представление, что весь мир против нас, кроме Лукашенко. Запад, США, и многие другие являются нашими заклятыми врагами, мечтающими разорить и уничтожить нашу многострадальную Россию. Читаю о том, может ли новый американский звездолет, способный поднять в космос три атомных заряда, незаметно подлететь и сбросить этот смертоносный груз на нас? Наш «Калибр» в это время, при испытаниях, не долетает до цели, но у нас есть надежная защита, которая сработает как надо. Их звездолету не достичь цели. Все против «Северного потока-2», особенно Украина, которая пытается завоевать Донбасс, Турция сбивает самолеты и снабжает наших противников дронами, Игил в самолеты бомбы подкладывает, Лукашенке приходится их в Минске сажать и всяких Протасевичей арестовывать. Внутренние враги, не дают покоя, то иностранный агент Навальный пытается власть захватить, то откуда-то появившийся Платошкин собрался строить «Новый социализм», да еще незаконными «экстремистскими» способами. Всего не перечислить, а страшно! Выборы в Думу стремительно приближаются, вдруг «Единую Россию» не выберем, не с Жириновцами же дальше жить. Опять страшно! Так в телевизоре, так по радио, да и в печатных СМИ не лучше. Каждый десятый мэр и губернатор, или под следствием, или суда ждут. Зачем это все?

Сменился строй. Нет социалистического лагеря и враждебного ему капиталистического окружения, но мы опять в кольце врагов. Не странно ли это? Свои неразрешимые противоречия капитал решает с помощью войн. Большинство передовых стран мира, из опыта прошлых войн, пришли к положению, что те войны, на уничтожение людей, не всегда приводят к желаемому результату и перешли на экономические войны. Здесь мы отстаем. Очень часто попадаем под санкции, приходится крутиться. Авторитарные государства, до сих пор, пытаются территориальные и другие проблемы решать с помощью военной силы, считая, что сила есть – ума не надо. Пора и нам отказываться от этого принципа, который мы пытаемся утвердить во внутренней и во внешней политике. Своему населению это легче внедрить в головы, когда в них имеются очаги страха. Вот интернет, опасная штука для подрастающего поколения, не пора ли его прикрыть. Создаются иллюзии, что патриоты, это те, кто за не сменяемость власти, кто за существующее положение, а не те, кто хочет внести в общество новые мысли, и вообще смотрят на мир по-другому.

Травим Навального, судим Платошкина, прижимаем к стенке других оппозиционеров, откровенно избиваем вышедших на не согласованный митинг, а согласовывать эти митинги отказываем. Все это, как не странно, направлено на ликвидацию свободы слова. Мне могут возразить, что свободы стало намного больше, но вот высказывание Юрия Мухина: «В СССР ни одна книга не была запрещена, а в России почти 6 тысяч информационных материалов под запретом. И это всё творит в Думе». В широком доступе не увидишь статей: «Команда Навального выпустила расследование о зарплатах сотрудников Russia Today, критикующих политика», или такие данные: «В Казахстане ветеранам войны к дню победы выплатили по 175 тысяч рублей. В Узбекистане - 81 тысячу рублей. В Киргизии - 61 тысячу рублей, и нашему русскому ветерану выплачивают 10 тысяч рублей». Таких примеров можно привести много, это вроде и не под запретом, но и не афишируется и не объясняется, так как высвечивает власть в не хорошем свете. По нашей области. Губернатор награждает семейные пары, прожившие в браке 50 лет, памятными знаками и денежным вознаграждением по 5 тысяч рублей на человека. В то же время при достижении пенсионером 80-летнего возраста ему увеличивается пенсия на бОльшую сумму, причем, ежемесячно. На этом фоне награда губернатора сильно бледнеет. А дело то это хорошее, просто надо подумать, как сделать прилично, например, давать льготные путевки в «свадебное путешествие» в санаторий Свердловской области. Определить два три таких санатория, где можно отдохнуть и поправить здоровье.

Свобода слова позволяет всем, кто у руля и тем кто под рулем формировать свое мнение о жизни, высказывать его и надеяться, что рулевые услышат и сделают правильные выводы, а не направят силовиков избивать сограждан. Пора формировать в обществе свободное и мирное развитие ситуации, пытаться не силой заставить любить своих и чужих, а успехами, хорошим примером и другими приличными действиями. Вспомним, как интернет входил в нашу жизнь. В учебных заведениях стали вводить дисциплины по изучению и правилам пользованию компьютерами, но старшее поколение к этому не привлекали. Не было ликбеза по этой грамотности. Старшее поколение отстало и осталось за бортом. Молодежь оторвалась, а что ей оставалось делать? Мы свами, не зная броду, отправили их туда.

Сегодня мы, старшее поколение, в хвосте и не можем быть на одном уровне с молодежью. Нам кажется, что они там, в интернете, погрязли и не имеют ничего хорошего. Раздаются возгласы и принимаются законы, направленные на ЗАПРЕТИТЬ, по навязываемому иногда представлению, эту «помойку». На самом деле, это самое передовое средство связи и информации, без которого мы уже не можем жить, а некоторые, до сих пор, этого не воспринимают. Мы же не запрещаем кино, которое пропагандировал еще Ленин, и там может быть не то, что нравится всем, мы помним, как повсеместным внедрением радио занимался Сталин, а сегодня вдруг современное новое, надо ограничивать! Нонсенс. Просто надо своевременно устранять допущенные ошибки и быстрей идти вперед, учиться и учиться. Мочением в сортире и выбиванием зубов любовь не заслужишь. Приведу вот такой пример. На не согласованном митинге омоновец с остервенением бьет участника дубинкой, приговаривая при этом: «Тебе с..ка жизнь не нравится?». Думаю этот избитый гражданин, с лиловыми синяками, эту жизнь сразу полюбит, и будет петь соответствующие дифирамбы. Страхи, фантомные и не фантомные, пора убирать из нашей жизни, пора выстраивать добрососедские отношения с миром, пора вообще отказываться от атомного оружия, а не размахивать им, как обезьяна гранатой. Вооруженные силы нужны для защиты наших огромных просторов, но и они не должны вызывать страх у соседей и у нас самих. Эту задачу и надо решать политикам, не захватывая чужих самолетов, не ограничивая своих граждан в принятии решений. Надо делать так, чтобы ученые не массово уезжали за границу, а, наоборот, массово ехали к нам. Надо создавать в стране атмосферу комфорта, товарищества, доброжелательности и созидания. На это наш народ давно имеет право.