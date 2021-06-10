Власти на "выборах" намерены использовать тактику "паровозов"

Дарья Митина сообщает: "В число "паровозов", призванных вытянуть эту громоздкую и нелепую конструкцию, предполагают включить Лаврова, Рошаля, Собянина, Дюмина, Кузнецову, Захарову, Аверину. Кто такая Аверина - в душЕ не представляю, Захарова вроде не та, на которую вы подумали, остальных вы знаете. Это типа креатив у них такой. Однако, что-то мне подсказывает, что все приговорённые как-то отбрехаются:)."

У меня тоже инсайд: Дарья Митина действительно посетила некое серьезное место, откуда вышла, наполненная сокровенным знанием. Завтра (то есть уже сегодня) она им поделится со мной под камеру в студии Продюсерского центра Александра Краснова. И все это будет выложено не только здесь, на ФОРУМе.мск, но и на канале "Социал Za".

По существу вопроса - другой тактики у "Единой России" просто нет. Но она есть у Кремля, и в ключевых округах, помимо кандидатов от "Единой России", будут выставлены и специальные "самовыдвиженцы" - вы попробуйте сами выдвинуться на выборы в Госдуму, собрать подписи и, главное, протащить их через избирком. И вы поймете, что "по голосам" пройти может только избранник властей.

К примеру, в центровом 208-м округе на праймериз ЕР путем несложных манипуляций прокатили Николая Гончара, который гарантированно избирался в этом округе с советских времен.

Победитель некто Аперян, муниципальный депутат, естественнно, ни на что не претендует - ему и позиции главы муниципального совета, недавно полученной, за глаза. В округе столкнутся не меньше трех серьезных оппозиционных кандидатов, чтобы триумфально проиграть "самовыдвиженцу", некому "герою-спасателю" из фонда "Лиза-Алерт". Недешевые биллборды с лицом которого уже висят по всему центру.

В принципе. все законно. Или выглядит таким. Ну, кроме такой мелочи - против частных лиц и организаций действет целая государственная машина, по сути, приватизированная группой лиц. И это группа вовсе не "Единая Россия". ЕР - это просто театр марионеток, у которого нет и не может быть собственных интересов.

А.Б.