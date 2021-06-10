Изменения правил реализации жилищных сертификатов для молодых учёных простимулируют банковский сектор

Не так давно, 6 апреля сего года, был опубликован проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (под номером 01/01/04-21/00114823). С одной стороны, проект предусматривал расширение вариантов реализации сертификата на индивидуальное жилищное строительство, что иногда может быть действительно актуально. С другой стороны, по данному проекту реализация сертификата должна быть переориентирована исключительно на первичный рынок. Одним из соображений умных голов из правительства было желание простимулировать строительную отрасль. И против этого выразил свой протест даже Профсоюз работников РАН.

Следует отметить, что сертификаты выдаются на сумму, достаточную для покупки жилья площадью 33 квадратных метра в регионе проживания по средней стоимости. В новостройках же жильё выходит сильно дороже, а жильё менее 33 квадратов приобретать просто нельзя по правилам реализации сертификата. Соответственно, большая часть молодых учёных, получивших сертификаты, вынуждена брать ипотеку. Кто-то приобретает жильё на вторичном рынке – по потребительским качествам оно может быть похуже, зато площадью побольше, а ведь некоторые молодые учёные, вы удивитесь, обладают склонностью заводить семьи, и внезапно 33 квадрата для них оказывается мало! И даже для жилья на вторичном рынке им опять-таки нужна ипотека, пусть и не такая, как для новостройки!

Помимо Профсоюза работников РАН, протест против этого проекта постановления выразил Совет молодых учёных Федерального Исследовательского Центра “Пущинский научный центр биологических исследований РАН” – одного из важнейших биологических исследовательских учреждений, крупнейшего учреждения в наукограде Пущино. И в отличие от Профсоюза, Совет увидел в этом проекте не только строительный, но и банковский интерес. А что, хорошо же будет банкам, если размер ипотечных кредитов, взятых в довесок к сертификатам, вырастет вдвое.

При этом изменения к проекту постановления уже приняты. Удастся ли откатить назад, зависит от воли заинтересованных масс. Поэтому каждый Совет молодых учёных любого НИИ должен поддержать этот протест, чтобы у молодых учёных была свобода выбора между первичным и вторичным рынком. А если не хотят давать такую свободу, пусть увеличат финансирование программы сертификатов на ту сумму, на которую от этого изменения подорожает приобретаемое жильё. Уж если наше государство оказывает поддержку молодым учёным, пусть не превращает её в поддержку банковского сектора.

Тем, кто решится включиться в борьбу, напоминаю: живём при империализме, и финансовый капитал над всеми довлеет и господствует. Только массовый, всеохватный протест всех молодых учёных и всего научного сообщества при поддержке профсоюзов и политических партий сможет нейтрализовать этот манёвр капитала!