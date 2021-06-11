Последние из удэге

В далеком приморском селе Красный Яр, где проживает маленький коренной народ – удэгейцы российские власти создали национальный парк БИКИН, собираясь обеспечить «брошенных на произвол судьбы» местных жителей, обещая обеспечить их работой и высоким стабильным доходом. Однако работу большая часть местного населения так и не получила, да и тем, кто в парк пришел платят копейки, компенсирую зарплату, возможностью вести традиционный образ жизни: охоту и рыбалку. Но и безо всякого парка до его создания удэгейцы вели свой образ жизни безо всякого разрешения, давления со стороны чиновников и без обязательств за это работать на парк.

Власти обещали сделать жизнь удэгейцев более современной, обеспечив их интернетом и стабильно электроэнергией. И обеспечили. Правда компенсация за затраты опять легла на плечи местных за счет неподъемных тарифов, существенно больших, чем в других населенных пенктах той же местности.

А вместо круглосуточной больницы. Которую снесли, построили дневной стационар, который возглавила не имеющая лечебного образования дама, близкая по духу к местным чиновникам и верная партии ЕР. В результате чего смертность от того же ковида существенно превысила среднюю по стране. Из шестисот жителей села умерло от напасти 5 человек, а еще не переболела и половина сельчан.

Зато на селе построили новый деревянный детский сад из зараженного грибком бруса. Правда при этом на нужды национального парка отобрали у детишек детский сад кирпичный. Чиновникам нужнее, они должны достойно иностранных туристов встречать, которые почему-то в парк приехать совсем не стремятся.

В результате получилось, как любил говаривать известный российский политический персовнаж Виктор Черномырдин: «Хотели как лучше, а получилось как всегда!»

И здесь не помогают ни поручения президента Путина, ни кураторство министра юстиции Чуйченко. На словах все здорово, а на деле полный ПИ…

А удэгейцев в России осталось менее 1,5 тысяч.