Недавно был свидетелем очередного столкновения автомобиля с велосипедистом, который, и не подумав спешиться, переезжал улицу по зебре. Водитель в шоке, велосипедист в машине скорой помощи… Очередные жертвы безмозглой политики "Город без машин", которых, в смысле жертв, с каждым днем становится все больше.

Конечно, по правилам велосамокатчики должны на переходе спешиваться, но делать это они и не собираются. А зачем? Вы знаете хоть один случай, когда гаишник остановил мчащегося по переходу придурка на двух колесах? Нет. А их сотни и сотни – на каждом километре и на каждом светофоре. Потому что им все можно, они – новая генерация, наше будущее, лучший в мире электорат, который в любую минуту готов оседлать свой электрический драндулет и примчаться голосовать за реновацию, оптимизацию, деавтомобилизацию, дебилизацию и за что еще скажут. Самокат – транспорт будущего, в городе многоэтажных бараков автомобилю места просто нет. Кроме, понятно, отдельных категорий граждан, которые на самокаты уж точно не пересядут.

Так что мы – водители и пешеходы старой формации, мы - просто отстой, прошлый век, гнать нас надо из Москвы, чтобы не мешали своим нытьем громадью мэрских планов. Что нам недавно в очередной раз и пообещали.

К слову, меня всегда удивлял социальный, так сказать, портрет нашего самокатчика. Ни здрасьте, ни извините... Социопаты по типу Маугли. Сшиб и помчался даже. Тяжелое детство или что?

Правда, в последнее время под давлением граждан власть делает нескладные попытки… нет, не разрулить, а, как обычно, заболтать ситуацию. Давайте, мол, снизим скорость самокатов на тротуарах до 25 километров в час. 25 км в час! Да мчащейся на такой скорости железной штуковиной взрослого человека можно покалечить на всю жизнь, а ребёнка - просто убить. Но кого это волнует?! Такой роскошный бизнес! Пункты проката на каждом углу, а вчера заглянул в «Эльдорадо», а там прямо на входе товар дня - самокаты. На любой вкус и кошелек. Мощность на всякий случай не указана, продавцы молчат как партизаны, зато написано, что скорость у всех якобы не больше 25 км в час. Это как? Регулируется святым духом?

Я не слишком знаком с мировыми велосамокатными законодательствами – где-то нужна регистрация, где-то права и страховка, но могу сказать почти точно – нигде в цивилизованном мире по тротуарам, кроме детей, никто не ездит. Даже если и нет на этот счет специальных законов. Можете представить, как по тротуару Пятой авеню или Оксфорд-стрит на скорости 25 км в час мчится молодой придурок в наушниках и радостно сшибает прохожих? Я нет. Потому что любой вменяемый человек должен понимать, что такая езда – это опасно и это просто плевок на окружающих. А плеваться в цивилизованном обществе не очень принято, а иногда и накладно.

А у нас все можно. У нас бизнес, у нас выборы, а главное - начальство разрешило, барин, а для нашего человека - это главное… Так что катайтесь, ребята, катайтесь, от этого вам только польза. Граждане перестанут возмущаться перекладкой бордюров и будут жаловаться на самокатчиков, самокатчики - на пешеходов, а автомобилисты на тех и других. Мечта номенклатуры всех времен и народов - разделяй и властвуй. Супер!