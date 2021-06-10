Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Это действительно серьезно, но Путину об этом, похоже, не говорят...

Опубликовано 10.06.2021 в разделе комментариев 0

украина война киев зеленский
Это действительно серьезно, но Путину об этом, похоже, не говорят...

Если Украина вступит в НАТО, то ракетам альянса потребуется не более десяти минут, чтобы долететь до Москвы, считает Путин/

«Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до семи-десяти минут.» — сказал Путин на канале Россия-1.

Даже не знаю, кто там у Путина занимается теперь вопросами национальной безопасности… Но уже начинаю волноваться.

От Даугавпилса по прямой до Москвы на сто километров ближе, чем от Харькова, про Питер даже не говорю. Латвия давно член НАТО при этом. И что?

Вообще размещение американских ракет напрямую никак не связано с НАТО. Латвия член НАТО, а ракет американских там нет, Япония не член НАТО, а ракеты есть.

Есть статус «Основной союзник вне НАТО», в котором пребывают, кроме Японии, Австралия, Египет, Израиль, Южная Корея. И еще в 2014 году в Конгресс был внесён законопроект, согласно которому данный статус может быть предоставлен также Грузии, Молдавии и Украине.

Это действительно серьезно, но Путину об этом, похоже, не говорят…

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • СРзП или любая другая партия?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Социал Za" Обзор новостей: Помирать в России куда выгодней, чем жить
"Социал Za" Обзор новостей: Помирать в России куда...
09.06.2021
За что судили депутата Енгалычеву?
За что судили депутата Енгалычеву?
09.06.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Писателя Быкова недотравила ФСБ? (0)
Это действительно серьезно, но Путину об этом, похоже, не говорят... (0)
Самокат - транспорт будущего в городе многоэтажных бараков (0)
Изменения правил реализации жилищных сертификатов для молодых учёных простимулируют банковский сектор (1)
Кто девушку ужинает, тот ее и танцует (2)
Власти на "выборах" намерены использовать тактику "паровозов" (3)
Пора убирать страхи из нашей жизни (4)
Анатолий Баранов: От барщины до права первой ночи. А что? (7)
"Социал Za" Обзор новостей: Помирать в России куда выгодней, чем жить (1)
В Сочи при выселении убили двух приставов (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Политолог оценил призыв в Чехии относиться к России как к данности
Дарья Митина Дарья Митина: А вот то, о чем я говорила вчера:
Дарья Митина Дарья Митина: Пробы Пенкина на роль Глеба Жеглова
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Паровозы едут по России. Единой
Дарья Митина Дарья Митина: Viva!!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss