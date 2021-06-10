Если Украина вступит в НАТО, то ракетам альянса потребуется не более десяти минут, чтобы долететь до Москвы, считает Путин/

«Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до семи-десяти минут.» — сказал Путин на канале Россия-1.

Даже не знаю, кто там у Путина занимается теперь вопросами национальной безопасности… Но уже начинаю волноваться.

От Даугавпилса по прямой до Москвы на сто километров ближе, чем от Харькова, про Питер даже не говорю. Латвия давно член НАТО при этом. И что?

Вообще размещение американских ракет напрямую никак не связано с НАТО. Латвия член НАТО, а ракет американских там нет, Япония не член НАТО, а ракеты есть.

Есть статус «Основной союзник вне НАТО», в котором пребывают, кроме Японии, Австралия, Египет, Израиль, Южная Корея. И еще в 2014 году в Конгресс был внесён законопроект, согласно которому данный статус может быть предоставлен также Грузии, Молдавии и Украине.

Это действительно серьезно, но Путину об этом, похоже, не говорят…

А.Б.