Писателя Быкова недотравила ФСБ?

Это мы можем…

The Insider и Bellingcat выпустили расследование об отравлении писателя Дмитрия Быкова, произошедшем в апреле 2019 года. В материале утверждается, что в покушении на убийство участвовали сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы: работников этих ведомств ранее называли причастными к отравлению Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы-младшего.

Авторы материала утверждают, что за год до отравления за Быковым началась слежка. Несколько раз офицеры Второй службы ФСБ Владимир Паняев и Валерий Сухарев (летевший с паспортом на имя Николай Горохов) летали за Быковым по городам, в которых он читал лекции.

В апреле 2019 года Быков полетел в Новосибирск, где должен был прочитать текст тотального диктанта.

В материале сказано, что, вероятно, сначала Быков надел не отравленную одежду, так как весь следующий день (14 апреля) он чувствовал себя хорошо, 15 апреля он прилетел в Екатеринбург и тоже не жаловался на состояние здоровья. 16 апреля, как сказано в расследовании, Быков, видимо, надел «ту самую» одежду, потому что почувствовал себя плохо при вылете из Екатеринбурга в Уфу.

В расследовании указывается, что симптомы у Быкова были схожими с симптомами, которые впоследствии проявятся у Алексея Навального.

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Возникает только один вопрос: зачем травили?

Если чтоб убить, то почему все трое живы?

Кстати, это не единственные случаи подобных странных отравлений. Например, о подобном сообщал еще в 2007-м году бывший офицер ФСБ Павел Басанец после его скандального выступления на юбилее организации в клубе КГБ на Лубянке, где он публично обвинил Путина в государственной измене.

Но тогда отравление не вызвало большого общественного резонанса. Тем более, что Басанец тоже остался жив.

А.Б.