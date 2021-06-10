Писателя Быкова недотравила ФСБ?

Это мы можем…
The Insider и Bellingcat выпустили расследование об отравлении писателя Дмитрия Быкова, произошедшем в апреле 2019 года. В материале утверждается, что в покушении на убийство участвовали сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы: работников этих ведомств ранее называли причастными к отравлению Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы-младшего.
Авторы материала утверждают, что за год до отравления за Быковым началась слежка. Несколько раз офицеры Второй службы ФСБ Владимир Паняев и Валерий Сухарев (летевший с паспортом на имя Николай Горохов) летали за Быковым по городам, в которых он читал лекции.
В апреле 2019 года Быков полетел в Новосибирск, где должен был прочитать текст тотального диктанта.
В материале сказано, что, вероятно, сначала Быков надел не отравленную одежду, так как весь следующий день (14 апреля) он чувствовал себя хорошо, 15 апреля он прилетел в Екатеринбург и тоже не жаловался на состояние здоровья. 16 апреля, как сказано в расследовании, Быков, видимо, надел «ту самую» одежду, потому что почувствовал себя плохо при вылете из Екатеринбурга в Уфу.
В расследовании указывается, что симптомы у Быкова были схожими с симптомами, которые впоследствии проявятся у Алексея Навального.
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Возникает только один вопрос: зачем травили?
Если чтоб убить, то почему все трое живы?
Кстати, это не единственные случаи подобных странных отравлений. Например, о подобном сообщал еще в 2007-м году бывший офицер ФСБ Павел Басанец после его скандального выступления на юбилее организации в клубе КГБ на Лубянке, где он публично обвинил Путина в государственной измене.
Но тогда отравление не вызвало большого общественного резонанса. Тем более, что Басанец тоже остался жив.
А.Б.
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Жлодлолдодл написал 10.06.2021 11:11
мы в потрясении