Обидели Сигизмунда Миронина

Я больше, чем знаком с Сигизмундом Мирониным, мало того, что мы единомышленники по целому ряду вопросов, расходящихся с общепризнанными, но он и очень сильно помогал мне, скажем, его дочь перевела на итальянский язык моё письмо Папе Римскому, а за перевод такого трудного текста не хотели браться знакомые мне московские итальянцы.

И в деле с коронавирусом я сначала полностью разделял его мнение, пока не понял, что речь идёт не о пандемии, а об афере, а вот чтобы понять Миронина, надо учитывать найденные китайцами особенности человека, которые я рассмотрел в статье «Публичные заявления обязывают, причём, надолго» http://www.ymuhin.ru/node/2340.

Ведь Миронин был в числе самых первых «борцов с пандемией», думаю, что он и первый в мире написал книгу об ужасе этой напасти и благе ношения масок. Как ему теперь развернуться? На такое способны очень немногие.

Жаль его, конечно, но ведь это не значит, что я не могу эту аферу разоблачать? Платон мне друг… Но афера есть афера!

Я писал и буду писать (чтобы ткнуть мордой в этот ФАКТ всех коронавирусных аферистов и просто идиотов), что согласно этой общемировой афере, пандемия COVID-19 вызвана вирусом SARS-CoV-2, но вирус SARS-CoV-2 по сей день НЕ ВЫДЕЛЕН!! Следовательно, его невозможно диагностировать у заболевших простудой или пневмонией – ни в каких случаях нельзя утверждать, что вы болеете ОРЗ под названием COVID-19, вызванной ОРВИ SARS-CoV-2. А ведь именно так сейчас утверждают врачи и «учёные», которые «отчаянно борются» с «пандемией COVID-19». Ну и, понятное дело, невозможно создать вакцину для профилактики болезни, не известно каким возбудителем вызванной.

По идее, это китайцы (которые «вдруг» выявили новый коронавирус в крайне нетипичной для эпидемий провинции Китая), обязаны были первыми этот вирус выделить – отделить его из миллиардов аналогичных вирусоподобных частиц, содержащихся в пробах слизи, взятых у больных. После чего проверить, а этот ли вирус вызывает болезнь, названную COVID-19, после чего отослать этот выделенный вирус («изолят» вируса) в ВОЗ. После чего весь мир мог бы получить из ВОЗ образцы этого вируса (его «изолят») для того, чтобы самим «секвенировать» (расшифровать) его геном и начать искать или создавать лекарства против этого вируса и разрабатывать вакцину против него.

Но напомню, что глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая даже 23 января 2021 в интервью американской телекомпании NBS NEWS на вопрос о выделении вируса SARS-CoV-2: «Китайские власти получили образцы более года назад, почему эти данные не были предоставлены миру?», - ответил: «Потому что они не выделили это вирус – в этом проблема». https://www.youtube.com/watch?v=J9ua0VbXpao&feature=youtu.be

Да, Китай обязан был выделить вирус SARS-CoV-2 в силу того, что Китай первый, якобы, столкнулся с этой заразой. Но, помимо Китая выделить вирус SARS-CoV-2 обязаны были и учёные в остальных странах – иначе, какого чёрта их содержат?? И, разумеется, самостоятельно и в первую очередь обязаны были выделить вирус учёные США.

Но американский аналог Минздрава – «Центр по контролю и профилактике заболеваний США» (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) в своём отчёте ограничился констатацией: «…в настоящее время нет количественно определимых вирусных изолятов 2019-nCoV». https://www.fda.gov/media/134922/download?fbclid=IwAR2v8V4p7uzc8J5BDK2cSPlqxQ56IiWBHIgy5MZtT8flQrW_GVlHXod356Y. Вот так! Вот нет «изолятов» и всё тут! А пандемия вируса, изолятов которого нет нигде в мире, есть!

И вот за эту подлость, над коронавирусными медиками и «учёными» начали издеваться. Накал идиотизма с этой аферой коронавируса дошёл до того, что в Германии группа энтузиастов во главе с Самуэлем Эккертом создала сайт, на котором сначала предлагала 225 тысяч евро тому, кто сообщит адрес статьи, в которой описывается выделение вируса SARS-CoV-2. Заметьте, даже не тому, кто реально выделит этот вирус, а тому, кто только сообщит адрес статьи, описывающей это выделение, как вот я сейчас сообщаю вам в объяснении адрес этого сайта https://www.samueleckert.net/isolat-truth-fund/. А теперь за сообщение такого адреса этот Самюэль Эккерт гарантирует уже полтора миллиона евро!

Но никто ещё эти деньги не получил. Кстати, до сих пор никто не посягнул и на премию на противоположном берегу океана - на миллион долларов, выделенных для этого в США.

И вот поскольку Сигизмунд Миронин был уверен, что коронавирус выделен, то я предложил ему срочно написать об этом на сайт Самуэля Эккерта и получить полтора миллиона евро всего лишь за адрес любой статьи, в которой рассказывается, что вирус выделен. А то ведь этот Эккерт безуспешно предлагает и предлагает этот миллион евро Кристиану Дростену, директору института вирусологии берлинского университетского комплекса больниц Шарите, одному из главных коронавирусных аферистов Германии, а тот не отвечает! Не хочет этот Дростен, видите ли, выглядеть дураком и мерзавцем! Ишь какой!

А Миронину без разницы – он не Дростен - у него «миллионы доказательств». Ну так надо к этим миллионам добавить и полтора миллиона евро! «Не зевай Фомка, на то и ярмарка!», поощрял я Миронина русской поговоркой.

Однако этот совет оказался для Миронина слишком сложным, и вместо того, чтобы показать, как ему на счёт упали полтора миллиона, Миронин на сайте ФОРУМмск дал мне ответ. https://forum-msk.org/material/news/17219359.html

Разумеется, он по-прежнему опровергает факт того, что вирус SARS-CoV-2 до сих пор не выделен, к примеру, Миронин сообщает:

«Сначала сообщу для Фом неверующих, что лаборатории электронной микроскопии из Генуи и Берлина нашли вирус КОВИДа в соскобах и смывах дыхательных путей полученных от заболевших. С помощью высокого увеличения вирус был прекрасно идентифицирован. Я уже не говорю о его идентификации с помощью антител. Более того в Берлинском НИИ уже выделены и описаны морфологически большинство новых штаммов этого вируса - давеча я слушал лекцию ученого оттуда. Но она на английском языке и жертвам ЕГЭ ее не понять».

Как видите, вирус выделен потому, что его кто-то увидел в микроскоп. Но дело в том, что в десятой части миллилитра соскобов и смывов одной пробы, взятой у одного больного, содержится 20 миллиардов вирусоподобных частиц. Мало этого, сам Миронин в своё время приводил мне цитату из китайской статьи, в которой было сообщено, что вирус «2019-nCoV является седьмым членом семейства коронавирусов, которые заражают людей». То есть, в этих соскобах и смывах с больных, в числе двух десятков миллиардов вирусоподобных частиц были и ещё и миллионы шариков с «короной», причём, шариков шести видов именно с такой «короной» и такого размера, как и у пресловутого предполагаемого коронавируса SARS-CoV-2. Шести видов! Ну, так как эти славные учёные из Генуи и Берлина определяли, какой из этих шариков это вирус SARS-CoV-2? У этих шариков это на боку было написано название, как у авианосца? По-английски?

Ну ладно, главное, что Миронин сообщает, что он пытался, как умел, получить эти полтора миллиона евро.

«Давеча решил я испытать судьбу и попытаться заработать тот миллион евро, о котором много писалось и который будто бы выплачивается за доказательство выявления вирус КОВИДа. Следуя рекомендациям, я зашел на указанный сайт и послал туда 6 файлов научных работ, в которых доказано, что вирус КОВИДа выделен. Держатели данного сайта подтвердили, что немедленно переведут на мой счет обещанный миллион, однако отказались это сделать за свой счет. Они предложили, что деньги за перевод должен заплатить я и для этой цели прислать на их счет 1000 евро. Я всегда верю людям и уже было собрался перевести эту тысячу на их счет, но тут мой палец дрогнул, и я вспомнил, что на мою электронную почту почти ежедневно приходят сообщения о том, что я выиграл тысячи долларов и что мои респонденты готовы немедленно эти деньги перевести на мой счет, но оплатить перевод должен я сам, для чего они ждут от меня перевода на сумму не мене 500 евро. И решил я не рисковать, а наоборот помочь разбогатеть ковид-диссидентам. Если нужны деньги, то я готов выслать копии этих 6 статей, а вы их пошлете туда, где за это дадут 1 млн евро. Ведь убеждения убеждениями, а деньги деньгами. Пенсионеру все хлеб. Ссылки готов выслать (mironaaa@yandex.ru)».

Вот же какой гад, этот самый Самюэль Эккерт - как нагло он поиздевался над учёным: мало того, что обидел Миронина – «отнял копеечку», - так ещё и решил, что Миронин настолько тупой, что вышлет ему в фонд тысячу евро.

Но такой вывод уместен только в случае, если Миронин не выдумал всю эту историю, как он выдумывает про выделение вируса. Дело в том, что комментаторы моих прошлых статей уже посылали такие же, как и у Миронина, адреса статей этому Эккерту, но получили ответы совершенно иные, по крайней мере, у них денег никто не требовал. А если бы потребовал, то эти комментаторы предложили бы Эккерту выслать им 1 миллион 499 тысяч евро, а одной тысячей из полутора миллионов заплатить за перевод денег. Догадались бы, небось не маститые учёные.

Но поскольку для Сигизмунда Миронина эта мысль оказалась слишком сложной, то даю совет попроще. Миронину надо воспользоваться случаем и немедленно опубликовать эту свою переписку с Самуэлем Эккертом в рецензируемом журнале, чтобы предупредить научную общественность об этом мошеннике, и, безусловно, вся научная общественность начнёт активно цитировать эту статью Миронина, и от этого его индекс Хирша взлетит до небес.

«Не зевай Фомка, на то и ярмарка!», - второй раз советую.