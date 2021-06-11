Власти допрыгались: не успел Петербургский Международный Экономический Форум отзвенеть серёжками Дани Милохина и отстучать каблучками полуголых эскортниц, рассекавших по его коридорам, бизнес-среда в медийном пространстве уже активно сомневается в целесообразности проведения 6-го Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре. А ведь прошлый ВЭФ, проходивший в 2019 году, увенчался контрактами на бОльшую сумму, чем скандальный ПМЭФ-2021, который в соцсетях уже стали называть (не будем скромничать, с подачи вашей покорной слуги) аббревиатурой БЧМ - Блядюшник Чавкающих Мразей.

С учетом возмущенной реакции общества, которому в течение недели из каждого утюга рассказывали про бараний бок за 17 килорублей и виски за лям, Восточный Экономический Форум может пасть жертвой наглости, хуцпы и зашкаливающего хамства ВИП-спикеров Питерского БЧМ и обескураживающего цинизма тех, кто его освещал.



Собственно, списать всё на некорректную подачу новостей, превративших главное международное деловое мероприятие года в событие светской хроники, не получится - прямые включения с самих сессий и панелей (не тех панелей, куда Собчак определила смазливых юристок из кулуаров форума, а дискуссионных панелей) тоже говорили сами за себя - чего стоит один Мордашов, с важным видом вещавший на деловом завтраке про то, что «все должны быть жадными», и что «все собравшиеся тут - в той или иной степени обязательно жадные».

Кто бы сомневался! Вообще теперь само понятие «деловой завтрак» будет ассоциироваться с трапезой Трёх Толстяков из одноименного фильма, которые, разложив свои бескрайние животы на столах, жирными губами обсуждают проблемы вверенного им народишка. На фоне углубляющейся экономической задницы в стране и ковидного кризиса мордашовские откровения прозвучали особенно charmant.



Те, кто поумней, уже вовсю обсуждают перевод ВЭФ и других бизнес-форумов в онлайн-режим - прожила же планета целый год в скайпе и зуме, и ничего, никто не умер, а мировые рейтинги пополнились несколькими десятками новых мультимиллиардеров. Среди них есть, конечно, китайцы, корейцы и другие азиаты – ради них ВЭФ, в общем-то, и затевается. Но будем объективны: на ПМЭФ китайской делегации не было, и нет никаких причин предполагать, что будет на ВЭФ.

Ради чего тогда всё? Кому нужно производить и торговать, всегда найдут способ коммуникации без созерцания татуировок Моргенштерна и прихлебывания Хеннесси за миллион. Да и эпидемиологическая обстановка в Приморье будет поспокойней - с ПМЭФ за неделю удалили около пяти сотен персонажей с подозрительными симптомами, а во Владике с ковидными госпиталями намного хуже, чем в Питере. Особенно приятно, если с форума вытолкали тех, кто заплатил лям за участие (право лицезреть фигурку Путина из 46-го ряда подорожало за последний год втрое) - ничего, кроме понятного злорадства, такая информация в обществе не вызывает.