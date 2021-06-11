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Московский листок

"Блядюшник Чавкающих Мразей"

Опубликовано 11.06.2021 автором в разделе комментариев 1

путин экономика росстат минэкономики
"Блядюшник Чавкающих Мразей"
Власти допрыгались: не успел Петербургский Международный Экономический Форум отзвенеть серёжками Дани Милохина и отстучать каблучками полуголых эскортниц, рассекавших по его коридорам, бизнес-среда в медийном пространстве уже активно  сомневается в целесообразности проведения 6-го Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре. А ведь прошлый ВЭФ, проходивший в 2019 году, увенчался контрактами на бОльшую сумму, чем скандальный ПМЭФ-2021, который в соцсетях уже стали называть (не будем скромничать, с подачи вашей покорной слуги) аббревиатурой БЧМ    -    Блядюшник Чавкающих Мразей. 
 
С учетом возмущенной реакции общества, которому в течение недели из каждого утюга рассказывали про бараний бок за 17 килорублей и виски за лям, Восточный Экономический Форум может пасть жертвой наглости, хуцпы и зашкаливающего хамства ВИП-спикеров Питерского БЧМ и обескураживающего цинизма тех, кто его освещал.

Собственно, списать всё на некорректную подачу новостей, превративших главное международное деловое мероприятие года  в событие светской хроники, не получится    -  прямые включения с самих сессий и панелей  (не тех панелей, куда Собчак определила смазливых юристок из кулуаров форума, а дискуссионных панелей) тоже говорили сами за себя    -   чего стоит один Мордашов, с важным видом вещавший на деловом завтраке про то, что «все должны быть жадными», и что «все собравшиеся тут  -  в той или иной степени обязательно жадные». 
 
Кто бы сомневался!  Вообще теперь само понятие «деловой завтрак» будет ассоциироваться с трапезой Трёх Толстяков из одноименного фильма, которые, разложив свои бескрайние животы на столах, жирными губами обсуждают проблемы вверенного им народишка.   На фоне углубляющейся экономической задницы в стране и ковидного кризиса мордашовские откровения прозвучали особенно charmant.

Те, кто поумней, уже вовсю обсуждают перевод ВЭФ и других бизнес-форумов в онлайн-режим    -   прожила же планета целый год в скайпе и зуме, и ничего, никто не умер, а мировые рейтинги пополнились несколькими  десятками новых мультимиллиардеров.  Среди них есть, конечно, китайцы, корейцы и другие азиаты   –   ради них ВЭФ, в общем-то, и затевается. Но будем объективны: на ПМЭФ китайской делегации не было, и нет никаких причин предполагать, что будет на ВЭФ.
 
Ради чего тогда всё?  Кому нужно производить и торговать, всегда найдут способ коммуникации без созерцания  татуировок Моргенштерна и прихлебывания Хеннесси за миллион.  Да и эпидемиологическая обстановка в Приморье будет поспокойней    -  с ПМЭФ за неделю удалили около пяти сотен персонажей с подозрительными симптомами, а во Владике с ковидными госпиталями намного хуже, чем в Питере.  Особенно приятно, если с форума вытолкали тех, кто заплатил лям за участие  (право лицезреть фигурку Путина из 46-го ряда подорожало за последний год втрое)    -    ничего, кроме понятного злорадства, такая информация в обществе не вызывает.  


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Всего комментариев к статье: 1
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Упс написал 11.06.2021 00:23
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