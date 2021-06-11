Ударить президента и остаться в живых

Суд Валанса приговорил Дамьена Тареля, который ударил президента Франции Эммануэля Макрона, к четырем месяцам тюрьмы, сообщает телеканал BFMTV.

Четыре месяца, Карл! Четыре месяца!

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В Петербурге суд арестовал до 8 августа блогера Юрия Хованского, который спел песенку. Нехорошую, за что извинился.

По версии следствия, он не позднее 3 июля 2020 года, исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду", процитировала пресс-служба суда.

Запись была выложена на YouTube-канале с 25 подписчиками около года назад.

Сколько "светит" блогеру на финал, пока не известно.

Группе "Пусси Райот", спевшей на солее храма песенку, не содержащую призывов к терроризму, а лишь слова "Богородица, Путина прогони!", дали 2 года.

А если бы кто-то ударил Путина?..

Не знаю, наверно, сейчас на Лобном месте уже бы помост сколачивали...

А.Б.