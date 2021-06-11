Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кто из кандидатов известней, "краше и милее"

Опубликовано 11.06.2021 автором Петр Милосердов в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Кто из кандидатов известней, "краше и милее"
Уважаемые политизированные читатели! Избиратели и избираемые! Есть идея!
 
Я вижу в ленте немало дискуссий о том, кто из кандидатов известней, «краше и милее» и т.д. Поэтому, хочу провести небольшой телефонный соц.опрос по округам в Госдуму по Москве. Измерить узнаваемость кандидатов и готовность избирателей голосовать за них. Опрос сделаю максимально прозрачно, файлы обзвона выложу в Сети.
 
Идея будет стоить не очень дорого, если найдутся желающие помочь с обзвоном и с покупкой ip-трафика и арендой софта.
 
Сразу оговорюсь: денег на реализацию идеи лично у меня нет. Поэтому попробую обратиться за помощью к дружественным фирмам в области телемаркетинга, ну и само собой - к кандидатам и политизированной публике.
 
Как вы считаете, полезная идея? Какие округа стоит измерить в
первую очередь?
 
Пишите!
 
* Лично я никуда не баллотируюсь, ни за кого не агитирую и даже не голосую (судимость)
** Тэгаю в посте всех френдов, кто имеет право баллотироваться и заявил об участии в выборах. Если кого забыл – прошу извинить.
*** сегодня 100 дней до выборов, кстати


Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что для вас 12 июня?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Социал Za" Обзор новостей: ФБК Навального признан экстремистской организацией
"Социал Za" Обзор новостей: ФБК Навального признан...
10.06.2021
Депутат Енгалычева в шоке от лица СБЕРа на ПМЭФ Дани Милохина!
Депутат Енгалычева в шоке от лица СБЕРа на ПМЭФ Да...
11.06.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Руцкой не помнит, сколько людей погибло под его руководством (0)
Про рабское культурное наследие (0)
Кто из кандидатов известней, "краше и милее" (0)
Депутат Енгалычева в шоке от лица СБЕРа на ПМЭФ Дани Милохина! (7)
Ударить президента и остаться в живых (16)
Последние из удэге (3)
"Блядюшник Чавкающих Мразей" (9)
КОВИД для дилетантов и диссидентов (8)
"Социал Za" Обзор новостей: ФБК Навального признан экстремистской организацией (0)
Обидели Сигизмунда Миронина (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Кормить Украину не будем, но и от транзита не откажемся
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А если бы кто-то ударил Путина?..
Дарья Митина Дарья Митина: Ознакомилась
Дарья Митина Дарья Митина: Сгорел ПМЭФ, гори и ВЭФ!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Политолог оценил призыв в Чехии относиться к России как к данности
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss