Я вижу в ленте немало дискуссий о том, кто из кандидатов известней, «краше и милее» и т.д. Поэтому, хочу провести небольшой телефонный соц.опрос по округам в Госдуму по Москве. Измерить узнаваемость кандидатов и готовность избирателей голосовать за них. Опрос сделаю максимально прозрачно, файлы обзвона выложу в Сети.

Идея будет стоить не очень дорого, если найдутся желающие помочь с обзвоном и с покупкой ip-трафика и арендой софта.

Сразу оговорюсь: денег на реализацию идеи лично у меня нет. Поэтому попробую обратиться за помощью к дружественным фирмам в области телемаркетинга, ну и само собой - к кандидатам и политизированной публике.

Как вы считаете, полезная идея? Какие округа стоит измерить в

* Лично я никуда не баллотируюсь, ни за кого не агитирую и даже не голосую (судимость)

** Тэгаю в посте всех френдов, кто имеет право баллотироваться и заявил об участии в выборах. Если кого забыл – прошу извинить.

*** сегодня 100 дней до выборов, кстати