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Московский листок

Про рабское культурное наследие

Опубликовано 11.06.2021 автором в разделе комментариев 0

сми россия новости народ
Про рабское культурное наследие

Говорят, дед А.С.Пушкина владел тремя тысячами душ, то есть, крепостных крестьян. А проще, рабов. Вроде американских негров из романов писателя Марка Твена. Когда Пушкин решил жениться, отец подарил ему 200 нег… простите, крепостных, а потом поэт получил в управление имение Болдино и еще 1040 рабов, которые в России деликанто называли душами.

А вот Лев Толстой женился по расчету и получил в качестве приданого Ясную Поляну и всего 800 крепостных. То есть, душ.

А родители Тургенева владели аж пятью тысячами душ, потому сам Иван Сергеевич люто ненавидел крепостничество и даже разоблачил его в произведении «Муму». И еще, назло системе, сильно увлекался крепостными девками.

Зато семья автора «Мертвых душ» владела всего четырьмя сотнями душ, зато вполне себе живых. Список можно продолжать и продолжать.

Читаешь про это и думаешь – хорошо, что у нас тут не Америка, а то потомки наших "негров" посносили бы к чертям все эти памятники и остались бы мы с вами без всякого культурного наследия.

Повезло.



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