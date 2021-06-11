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Московский листок

Руцкой не помнит, сколько людей погибло под его руководством

Опубликовано 11.06.2021 в разделе комментариев 2

Руцкой не помнит, сколько людей погибло под его руководством

Число погибших в октябре 1993 года при обстреле Белого дома, где в то время располагался Верховный Совет России, на самом деле гораздо выше официально озвученных 120-150 человек. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал бывший вице-президент России Александр Руцкой.

 

«У здания Верховного Совета погибло не 150, а более полутора тысяч человек. Потом ночью баржей вывозили трупы по Москве-реке», — заявил он.

 

Руцкой, как всегда, неточен – по официальным данным погибло 147 человек, а не 120-150. Все же, когда говоришь о людях, которые погибли под твоим непосредственным руководством, можно быть и немного конкретней.

 

О погибших и о ликвидации последствий трагедии у Руцкого нет и не может быть данных «из первых рук» - он в этот момент уже сдался, и целый и невредимый уехал в Лефортово под конвоем.

 

Первой данные о тайной ликвидации погибших дала в своей передовице газета «Ступени», которой я руководил, и которая не была закрыта по указу Ельцина в первый момент. Автором передовицы был Владимир Рассказов. Именно он сообщил об оценочной цифре в 1500 погибших, трупы которых грузили на баржу и, по правилам гражданской обороны при массовой гибели людей, сжигали в печах ТЭЦ. Поэтому именно баржа – рядом находится ТЭЦ-7 со своим причалом.

 

Случился большой скандал, около 150 тысяч тиража было распродано в розницу. В ответ вышли официальные опровержения, например, передовица в «Московском комсомольце» с заголовком вроде «Музыки на костях» штатного публициста газеты Ольги Богуславской, опровергавшая наши данные. Ольгу, с которой я был очень хорошо знаком, я с тех пор больше не видал, и она позже умерла, достаточно тяжело…

 

Газету «Ступени» вскоре закрыли по-тихому, без указов, и она, в отличие от других закрытых газет, больше не восстановилась. Коллектив рассосался по другим изданиям. Я ушел в только что восстановленную «Правду» простым спецкором в отдел новостей, к примеру… После кабинета на Маросейке, где сейчас магазин немецкой обуви, персональной машины – в горы на афганскую границу, вместе с тем же Володей Рассказовым.

 

Руцкой вскоре стал губернатором Курской области.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
алямс тралямс написал 11.06.2021 12:50
События осени 1993 года помню, но в основном по ТВ-репортажам.
Впрочем, знаю и очевидцев. Мой двоюродный брат участвовал в этих событиях. Он был тогда капитаном внутренних войск, сейчас подполковник в отставке.
Как-то, лет 15 назад я спросил его насчет реального количества жертв. Он пожал плечами - дескать, я не считал. Но отметил при этом, что очевидцев этих событий было очень много, почти все они живы по сей день, поэтому прибегать к конспирологии не рекомендует никому. Легко врать о событиях 100-летней давности, да и то могут быть проблемы. А о таких свежих событиях надо писать поосторожнее.
В качестве примера он привел первую чеченскую войну, в которой участвовал. Рассказывал о боях в пригородах Грозного и сравнивал то, что видел сам, с высказываниями политиков всех цветов и оттенков. Запомнил его фразу: "Готов верить кому угодно, только не начальству, не журналистам и не политикам".
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(без названия)
барбекю написал 11.06.2021 12:10
А Руцкому не привыкать сдаваться в плен. За что и получил звезду хероя. Эка новость.
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